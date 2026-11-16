Bu gençlik nereye gidiyor?

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Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), her 3 yılda bir “Türkiye’nin Gençleri” başlığıyla geniş katılımlı saha araştırması yapıyor. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Bilal Erdoğan’ın da katıldığı bir toplantıyla 2026 yılı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada, 15-30 yaş grubunda 8.103 gence alışkanlıkları, hayat tarzlarına dair yaklaşımları, eğilimleri, sosyal, kültürel ve siyasi alandaki görüşleri sorulmuş. Araştırma 2026 yılı verilerini, daha önce yapılmış 2023 ve 2020 verileriyle kıyaslamalı olarak önümüze koyuyor.

Çok önemli, çarpıcı sonuçlar var. Benim özellikle dikkatimi çeken ise “kimlik” ve “dindarlık” ile ilgili sorulara verilen cevaplar oldu.

Gençlerin yüzde 21,5’i kendisini “Atatürkçü” olarak tanımlıyor. Kendisini “Milliyetçi” olarak tanımlayanların oranı yüzde 18,3. “İslamcı/Dindar” olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 9,5. Sonra sırasıyla “Liberal” (8,2), “Muhafazakar” (8,0), “Laik” (2,9), “Kürt Milliyetçisi” (2,5), “Sosyal Demokrat” (1,7), ”Sosyalist” (1,5) ve “Kemalist” (1,2) geliyor. Gençlerin yüzde 24,7’si ise “Bu kavramlar beni tanımlamıyor” diyor.

Kendisini bu kavramlardan biriyle tanımlamayan gençlerin listedeki sıralaması 2020 ve 2023’e göre değişse de, diğer etiketlerin sıralaması önceki yıllarla aynı.

Gençlerden kendisini “Atatürkçü”, “Laik” ve “Kemalist” olarak tanımlayanların toplam oranı 25,6. Bu, son derece düşük bir oran. Şöyle bakalım: Anaokulundan başlayarak, lisans eğitimi sonuna kadar çocuk ve gençlere mütemadiyen bu kavramlar enjekte ediliyor. Bir kez daha hatırlatalım: Bir genç, Atatürk Mahallesi Atatürk Sitesi’ndeki evinden çıkıyor, arkasında K. Atatürk imzası, dikiz aynasında Atatürk kokusu olan servis aracına biniyor, Atatürk Sokağı’ndan Atatürk heykelinin bulunduğu Atatürk Bulvarı’na geçiyor, Atatürk Parkı’ndan dönüp, Atatürk Stadyumu’nun yanındaki Atatürk Lisesi’ne varıyor. Bahçedeki Atatürk büstünü geçerek okula giriyor, Atatürk Köşesi’nin yanından geçip Atatürk’ün sözlerinin yazılı olduğu merdivenden sınıfa girip sırasına oturuyor. Karşısında, duvarda Atatürk portresi var. Ders kitabını açıyor, ilk sayfada Atatürk fotoğrafı var. Matematik dersinde “Atatürk’ün Matematik Sevgisi”ni öğreniyor, sonra “Onuncu Yıl Marşı”yla teneffüse çıkıyor. Medyada, sosyal medyada, parada, girdiği her resmi kurumda, her salonda, her etkinlikte Atatürk var. Dünyada eşi benzeri olmayan bu formasyona rağmen, gençlerin sadece yüzde 25,6’sı kendisini “Atatürk” ve onunla bağlantılı kavramlara ait hissediyor.

Esasen bu sonuç, gençlerin “formatlamaya” itirazını ve aynı zamanda da yeterince verim alınamayan bu formatlama işindeki israfı gözler önüne seriyor.

Buna karşılık, “dindarlık” konusunda da gençler farklı, umut verici bir tablo sergiliyorlar: Gençlerin yüzde 13,8’i kendisini “Oldukça Dindarım” diye tanımlıyor; yüzde 37,8’i ise “Dindarım” diyor. Toplam oran yüzde 51,6. Geriye kalan yüzde 48,4 ise kendisini “Ne Dindarım Ne Değilim” (39,2), “Dindar Değilim” (6,2) ve “Hiç Dindar Değilim” (3,9) olarak tanımlıyor. Bu veriler ve sıralama, 2020 ve 2023 ile benzer seyrediyor.

Araştırmanın genelinden çıkardığım sonuç ise şu: Gençleri, sokaktaki, caddedeki, sosyal medyadaki olumsuz örneklere bakarak değerlendirmek yanıltıcı oluyor. Görmediğimiz, göremediğimiz, kendisini göstermeyen, pozitif yönde ilerleyen ve umut saçan geniş bir genç kitle var. Oranları yüzde 50’nin üzerinde olan bu genç kitle, içerden ve dışardan gelen, arkasına sınırsız finansman alan, yayın, örgüt, fenomen, influencer, artsit, şarkıcı, rol modelle desteklenen çok yoğun ideolojik ve kültürel saldırılara rağmen özünü, değerlerini, kimliğini muhafaza ediyor.

Bardağın boş tarafına takılmayalım. Bardağı boşaltmak için bir asırdır çok yoğun bir gayret ve güç var; buna rağmen bardağın dolu kısmı boş kısmına galebe çalıyor.

“Bu gençlik nereye gidiyor böyle” diye hayıflanacak bir tablo yok; gençlik iyi yere gidiyor, daha iyiye gitmesi için de rehavete kapılmadan, gevşemeden, azimle, gayretle, fedakarlıkla gençliğe daha fazla yatırım yapmak gerekiyor.

Başlıklar :STKToplumAydın Ünal
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