Yeşil dönüşümün maliyeti ve enerji politikaları

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Dünyada yaşanan jeopolitik gerilimlerin küresel enerji fiyatlarında neden olduğu öngörülemez dalgalanmalar, başta enflasyon olmak üzere ticaret açığını, ekonomik büyümeyi, rekabeti, istihdamı daha birçok makro ekonomik göstergeyi olumsuz etkilemektedir.

Bu nedenle, enerji arz güvenliğinde kaynak ve ülke çeşitliliğinin sağlanmasının yanı sıra uzun vadede enerjide bağımsız olmak için yenilenebilir enerji kaynakları, enerji politikalarının temel omurgası olmalıdır.

Dünyanın hızla fosil kaynaklardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yaptığı bu dönemde, enerji arz güvenliğinde yeni bir enerji jeopolitiği zorunlu hale getirdiği gibi bu geçişin de ekonomiye önemli bir maliyet yüklediği de açıktır.

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Bu nedenle, dünya ekonomisi, enerji arz güvenliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payı ile beraber gerçekleşecek yeşil dönüşümün maliyeti arasında tercih yapmada kritik bir döneme girmiş bulunmaktadır.

Dolayısıyla, yeşil dönüşüm maliyetleri enerji politikalarını farklı bir zemine taşımaktadır.

EKONOMİLERİN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN YEŞİL DÖNÜŞÜM

Türkiye’nin enerjide fosil kaynaklara olan bağımlılığından dolayı yaşadığı maliyetler nedeniyle yenilenebilir enerjinin enerji tüketimi içindeki payının arttırması ekonomik, siyasi ve diplomatik açıdan çok önemli bir stratejik anlamı vardır.

Bu süreçte, Türkiye’nin yenilebilir enerji ile yeşil dönüşüm dalgasını yakalaması, sadece dışa bağımlılığı azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yüksek katma değerli üretim, sanayi rekabetçiliği ve ihracat için kritik derecede önemlidir.

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Diğer yandan, yenilenebilir yerli enerji kaynaklarına erişim hem enerji faturasını hafifletecek hem de cari açığın yapısal çözümüne doğrudan katkı yapmaktadır.

En önemlisi de, yüksek cari açığın ekonomik büyümeyi tehdit etmemesi yani cari açık ile ekonomik büyüme arasında tercih yapılmaması için yenilenebilir enerji kullanımının artması stratejik öneme sahiptir.

ENERJİ POLİTİKALARINDA DÖNÜŞÜM

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gerçekleşecek yeşil dönüşüm, yalnızca iklim değişikliğinin önlenmesi için değil uluslararası ticareti yeniden şekillendiren yapısal bir dönüşüm sürecidir.

Açıkçası yeşil dönüşüm ekonomileri dönüştüren bir süreç olacaktır.

Bu nedenle, küresel enerji krizlerin derinleştiği ve yeşil dönüşüm yarışının hız kazandığı bir dönemde, yerli ve yenilenebilir kaynaklarının toplam enerji tüketimi içindeki payının arttırılması ile gerçekleşecek yeşil dönüşüm ülkelerin ekonomi ve enerji politikalarının tasarımında temel belirleyici bir unsur haline gelmiştir.