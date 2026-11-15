Düşüncenin İslam’la ilişkisinden ne anlamalıyız? (6)

16/11/2026, Pazartesi01:18
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
26

Bildirimler

A Milli Takımımız, Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.16 Kasım 2026 00:39 PazartesiSON DAKİKA
Facianın eşiğinden dönüldü15 Kasım 2026 22:49 PazarSON DAKİKA
Üreticiler gece gündüz çalışıyor, kilosu 500 liradan satılıyor15 Kasım 2026 22:21 PazarSON DAKİKA
Sivaslı berber zoru başardı: Tek eliyle yeniden hayata tutundu15 Kasım 2026 21:08 PazarSON DAKİKA
Aracı hurdaya döndü, hava yastıkları açılmadı: Şirketin savunması gündem oldu15 Kasım 2026 20:15 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
A Milli Takımımız, Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitler

İslam’ın ilk iki asra tekabül eden erken döneminde hem nazarî bir mesele olarak yorumun sınırları ve meşruluğu hem de içtimai bir mesele olarak sapkın sayılan grupların değerlendirilmesiyle ilgili iki şeyin daima akılda tutulması gerekir. Birincisi, yorumun sınırlarının esnekliği hususunda ilk iki yüzyılın sonraki yüzyıllara nispetle avantajlı ve dezavantajlı yönleri vardır. Avantajlı yönü şöyle özetlenebilir: Daha önce muhtelif vesilelerle ifade ettiğimiz üzere bu yüzyıllar kuruluş dönemidir. Nasların hem ilk hem de birbirinden çok farklı yorumları ortaya çıkmış, süreç içinde İslam’ın temel esaslarıyla uyumluluğu ortaya konan ve açıklama gücü yüksek görüşler temayüz etmiş ve yeterince taraftar bulamayan görüşler süreç içinde elenmiştir.

Bu sürecin sonraki yüzyıllardan en temel farkı şudur: Başka geleneklerden intikal eden ve Müslüman olmayan bir cemaat veya topluluğun uhdesinde bulunmayan görüş ve uygulamalar, Müslümanların icma ettiği ana esaslarla çelişmediği kabul edilmesi halinde dinî düşüncenin veya şerî bilimlerin sınırları içinde kendine yer bulabilmiştir. Hatta bu kapsama giren görüş ve uygulamaların bir kısmının İslam naslarıyla ilişkisi o denli güçlü kurulmuştur ki dikkatsiz bir okur bu görüş ve uygulamaları dinî nasların yegâne meşru yorumu zannedebilir. Bunun farklı alanlarda etkili örneklerini bulmak mümkündür. Ben kelam ve felsefe alanından iki örnek vereceğim.

Yunan felsefesi külliyatı Hicrî 200-220 arasında Abbâsî Halifeleri Memun, Mutasım ve Vasık dönemlerinde kapsamlı ve resmi bir projeyle Arapçaya çevrilmiştir. Felsefe külliyatının çevirisi, Müslüman toplumda daha önce görülmeyen yeni bir filozoflar cemaatinin oluşmasına yol açmıştır. Bir filozoflar cemaati oluşmadan önce ulaşılabilir felsefî görüşleri doğrudan temsil eden şahıs ve gruplar bulunmadığından Hicrî ikinci yüzyılın kelamcıları kendi nazariyelerini inşa ederken başvurdukları görüşlerin toplumsal angajmanlarıyla ya mücadele etmek zorunda kalmamışlar ya da çok az mücadele etmişlerdir. Filozoflar cemaati oluştuktan sonra ise felsefî görüşler bir cemaat tarafından temsil edilmeye başladığından bir felsefî görüşü alıp geliştirmek hatta kelamın bir parçası haline getirmek başka şartların karşılanmasına ve daha uzun zaman dilimine ihtiyaç duymaya başlamıştır. Özellikle tercümelerin yapıldığı Hicrî üçüncü asrın ilk yarısından sonra bu durum daha da katiyet kazanmıştır.

Mesela kelam atomculuğu Hicrî ikinci yüzyılda Mutezile mütekellimlerince geliştirilmiştir. Aslında İslam öncesi dönemde atomculuğu savunan Yunan filozofları, İslam’ın temel inançlarına daha uzak düşünürlerdir hatta Helenistik dönemde atomculuğu temsil eden Epikür, İslam düşünce geleneği duyarlılıkları açısından ateisttir. Fakat kelamcılar, atomculuğu, bu bagajdan bağımsız olarak geliştirmişlerdir. Buna karşılık, Aristotelesçi ve Yeni Eflâtuncu gelenekle özdeşleşen madde-suret teorisi, Müslüman kelamcıların gündemine hakiki anlamıyla felsefe eserlerinin tercümesinin ardından gelmiştir. Fakat bu süreçte artık bir filozoflar cemaati oluşmuş ve fiilen madde-suret teorisini savunan bir grup ortaya çıkmıştır. Bu sebeple madde-suret teorisini kabul etmek, kelamcıların karşısına konumlanan bir grubun teorik fiziğini kabul etmek anlamına da gelmektedir. Bu sebeple madde-suret teorisinin kelamcıların icma ettiği akidelerle uyumlu hale getirilmesi veya en azından uyumlu olabileceğinin kabulü, dört yüz yıl sonra gerçekleşmiştir.

Bu durumun tam aksi, erken dönemin sonraki yüzyıllara nispetle dezavantajlı yönünü oluşturur. Oluşum süreçleri, ileri sürülen görüşlerin sonuçlarının tam olarak öngörülemediği, dolayısıyla esneme paylarının bütünüyle fark edilemediği dönemlerdir. Biraz da kuruluş aşamaları, bir düşünce ve uygulamanın kendi karakterini kazanması için daha temkinli süreçlere ihtiyaç duyarlar. Bu bakımdan erken dönem düşünürleri kabul ettikleri görüş ve uygulamaların başka görüş ve uygulamalardan ayrıldıkları sınırları da hususen vurgulamaya özen göstermişlerdir. Bu hassasiyet, erken dönemde farklı ekoller veya tavırlar arasındaki kesişim noktalarını örtmüş ve geleneklerin birbirine katkı sağlayabilecek yönlerini gizlemiştir. Kelam geleneğinde madde-suret teorisinin imkanlarının Gazzâlî sonrasında kullanılmaya başlanması bunun tipik örneklerinden biridir. Burada yeri olmadığı için giremiyoruz ama kelam geleneğine nispetle nefs, nübüvvet ve tabiat teorileri hatta burhân teorisi için de aynı şey geçerlidir.

İkinci maddeyi bir sonraki yazıda ele alacağım.

Başlıklar :İslamaktüeltoplumömer türker
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Düşüncenin İslam’la ilişkisinden ne anlamalıyız? (6)
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet