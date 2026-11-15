Batı uygarlığının akıl tutsaklığından İslâm medeniyetinin diriliş ufkuna…

15/11/2026, Pazar04:30
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
17

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfye sürecindeki son durumu paylaştı: Son ödemeyle tamamlayacağız14 Kasım 2026 21:40 CumartesiSON DAKİKA
AK Parti’den 25 yılın fotoğraf kareleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğuna özel paylaşım14 Kasım 2026 20:16 CumartesiSON DAKİKA
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı14 Kasım 2026 18:35 CumartesiSON DAKİKA
Araç sahipleri dikkat: Kurala uymayana para cezası kesilecek14 Kasım 2026 17:46 CumartesiSON DAKİKA
6,5 saatlik yol 2 saat 15 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı14 Kasım 2026 17:21 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfye sürecindeki son durumu paylaştı: Son ödemeyle tamamlayacağızAK Parti’den 25 yılın fotoğraf kareleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğuna özel paylaşımŞehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandıTürkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ortak tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldi

Modernite, Batı uygarlığının kendi aklına kurduğu tapınakta başlayan bir felâkettir. Kant’ın “Saf Aklın Eleştirisi”yle açtığı epistemolojik iyimserlik kapısı, aklı her şeyin ölçüsü kılınca, gerçekliği yalnızca fenomenal düzleme hapsetti.

Bu hapsetme, Hegel’in diyalektiğinde Mutlak Tin’in kendini gerçekleştirmesi vaadiyle taçlandı; tarihin sonunu Avrupa’nın aklına bağladı Hegel.

Marx ise bu aklı maddeye indirdi, sınıf mücadelesini tarihin motoru ilan ederek insanı üretim ilişkilerinin gölgesine çevirdi.

Sonuç, Nietzsche’nin dehşetle teşhis ettiği ontolojik nihilizm oldu: “Tanrı öldü”nün ardından değerlerin yerle bir olması, anlamın buharlaşması, değerin değersizleşmesi, hayatın ruhsuzlaşması ve çölleşmesi.

Batı uygarlığı, aklın aşırılıklarının kurbanı olarak, kalbini ve ruhunu yitirdi. Bugün yaşadığı kriz, teknik üstünlüğün ardındaki derin varoluş boşluğudur.

TARİH FELSEFECİLERİ, “KIYAMETİ” HABER VERMİŞLERDİ

Tarih felsefesi geleneği bu krizi farklı açılardan okur. 

İbn Haldun, asabiye kavramıyla medeniyetlerin doğuşunu ve çöküşünü döngüsel olarak açıklar: Dayanışma, fetih, lüks ve çözülme.

Vico, “corsi e ricorsi” (tekrarlar) fikrini yani tanrısal, kahramanlık ve insan çağlarının tekrarını öne sürer.

Spengler, kültürleri organizmalar gibi görür; Faustçu Batı ruhunun “Batı’nın Çöküşü”nü kaçınılmaz kaldığını söyler.

Toynbee ise meydan okuma-cevap üretme diyalektiğinde, medeniyetlerin derûnî yaratıcılıklarının tükenmesiyle çöktüğünü gösterir.

Bu Batılı tarih felsefecilerinin hepsi, Batı’nın kendi içinden doğan bir tükenişe işaret eder.

Ne var ki, bu okumalar, ya döngüsel kaderciliğe, ya organizmik determinizme, ya da seküler ilerlemeciliğe hapsolur.

Kant-Hegel-Marx hattı ise tarihi, aklın veya maddenin tek yönlü yürüyüşü olarak kurar; kalbi ve vahyi dışlar.

İşte ne olursa bundan sonra olur; kıyamet ondan sonra kopar, dünya geri dönüşü adeta imkânsız bir cehennemin eşiğine yuvarlanır geldiğimiz noktada.

İSLÂM MEDENİYETİ: AKIL, KALP VE RUHUN BULUŞMASI…

İslâm medeniyet tecrübesi, bu felsefelerin hepsini aşan bir ufuk sunar. 

O, aklı, kalbi ve ruhu aynı anda harekete geçiren bir direniş, diriliş ve varoluş yolculuğudur.

Tevhid, varlığı parçalamaz; aklı vahye, kalbi hikmete, ruhu adalete bağlar. 

İbn Haldun’un yıkıma götürdüğünü söylediği asabiyye, İslâm’da ümmet bilinciyle aşılır; lüks ve çözülme, ahlâkî uyanışla durdurulabilir.

Vico’nun tekrarları, İslâm’da “her an yeni bir yaratılış” (küllü yevmin hüve fî şe’n) anlayışıyla kesilir.

Spengler’in organizmik çöküşü, İslâm’da ihyâ geleneğiyle (Gazâlî’yke başlayan ve günümüze kadar süren birbirinden farklı direniş, diriliş ve varoluş hareketyle) aşılır ve cevabını bulur.

Toynbee’nin meydan okuması ise, İslâm’ın “emr-i bi’l-ma’ruf”uyla sürekli yenilenir.

Hegel’in Mutlak Tin’i ve Marx’ın sonu, İslâm’da “kıyamete kadar devam eden tevhidî mücadele”yle yer değiştirir. Tarih, ne döngüsel hapistir ne de aklın son durağıdır; aksine, insanın halife olarak sorumluluk aldığı, kalbiyle aklını dengelediği bir imtihan sahnesidir tarih.

Geleceği inşa edecek medeniyet felsefesi, bu tecrübeden doğmalıdır. 

Batı’nın seküler aklı, insanı atomize etti, doğayı sömürdü, anlamı metalaştırdı. 

İslâm medeniyeti ise “lâ ilâhe illallah”ın ufkuyla, aklı vahyin ışığında, kalbi merhametin terbiyesinde, ruhu adaletin hizmetinde bir araya getirir.

Direniş, modernitenin nihilist dalgasına karşı; diriliş, içsel / enfüsü inşa eden ihyâ ve medeniyet bilincinin yeniden uyanışı; varoluş ise, sadece hayatta kalmak değil, anlamı yeniden tesis etmektir.

Bu çok katmanlı direniş-diriliş-varoluş yolculuğu, ne Spengler’in çöküş kehanetine, ne Toynbee’nin cevap verme formülüne, ne de Hegel-Marx’ın sonuna teslim olur.

O, “ölmeden önce ölünüz”ün ufkundan bakarak, her neslin kendi asabiye’sini (burada, yaratıcı ruhunu ve kurucu iradesini inşa etmesini), kendi Vico’sunu, kendi Toynbee’sini yeniden kurmasını ister.

Bugün insanlık, Batı’nın ürettiği krizle yüz yüzedir. 

Bu krizi aşacak yegâne tecrübe, aklı kalple, kalbi ruhla, ruhu vahiy ile buluşturan İslâm medeniyetinin diriliş çağrısıdır. Gelecek, bu çağrıya kulak verenlerin inşa edeceği bir medeniyet ufkudur. Çünkü tarih, yalnızca aklın veya maddenin değil; aklın, kalbin ve ruhun birlikte yürüdüğü bir yolculuğun sahnesidir. Bu yolculukta kaybeden, parçalanandır; kazanan ise bütünlüğe yürüyendir.

Vesselâm.

Başlıklar :felsefetoplumyusuf kaplan
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Batı uygarlığının akıl tutsaklığından İslâm medeniyetinin diriliş ufkuna…
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet