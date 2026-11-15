Büyük resimlerin içindeki küçük resim

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Fabrikada, tarlada, bahçede, spor alanlarında, şirketlerin yönetim merkezi olan plazalarda okullarda seyirciler çok oyuncular azdır. Ancak gün sonunda seyirciler unutulur iyi ya da kötü oyuncular hatırlanır.

Büyük resim böyle.

Büyük resmin içindeki milyonlarca küçük resim aynı değil, farklı.

Küçük resimde seyirci olarak görülen herkes kendi alanında bir oyuncu.

Hem de başrolde.

O yüzden dünya seyir yeri değil oyun yeridir.

Ama birçok insan nerede oynayacağını bilmez.

Eğitim o yüzden şarttır.

Eğitim, insana nerede oynayacağını, ya da oynaması gerektiğini, hangi alanda nerede başarılı ve mutlu olacağını öğretir.

İnsan, birçok hayvan türünde olduğu gibi doğduğunda hemen hayata başlayacak bir canlı değil.

Doğduğunda başkasına muhtaç olduğu gibi, öldüğünde de toprağa dönmek için yine başkalarına muhtaçtır.

İnsan, hayatının sonuna kadar da başkalarıyla yaşaması gereken toplumsal bir varlıktır.

Başkalarıyla yaşamanın da kendine has kuralları vardır.

Paylaşmak gibi.

**

“Servet sahipleri evlerinin balkonunda kahvesini içerek dünyanın yanışını izliyor.” Diyor birisi.

Bir, iki, üç, on, yüz, bin yıl önceki kuşakların servet sahipleri de böyleydi.

Neden bu kadar rahatlar?

Serveti olmayıp onlara özenen sürünün çokluğuna güveniyorlar.

**

Körü körüne bir şeylere inananlar körü körüne başka bir şeylere de inanmazlar.

Bu tür insan tipi körü körüne yaşadığına da inanmaz.

**

Türkiye’de gençlerin ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı 15-29 yaş grubunda yüzde 26,3’e ulaşmış.

Ne işte ne eğitimde olan gençlerin Avrupa Birliği ortalaması yüzde 11.

Şimdi bunlara işsiz denmiyor.

Ev genci diyorlar.

**

MSCI, bu hafta Türkiye’den iki büyük şirketi ana endeksten çıkarmış.

Neden “çıkarsın ne olmuş” diyemiyoruz?

Çünkü MSCI, küresel fonların milyarlarca dolarını yönlendiren, “hangi ülke ve hangi şirket yatırım yapılabilir ligde” sorusunun cevabını veren dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı.

Bunun hazırladığı listeye giren şirket hangi ülkedeyse o ülkeye yabancı sermaye geliyor listeye giremeyen ya da çıkarılanlardan para çekiliyor.

Küresel iş dünyasında rekabet acımasız.

Düşersen kimse ayağa kaldırmak için uğraşmaz.

Düşmeyeceksin.

Düşersen de seni ayağa kaldıracak dostlar edineceksin.

**

Gazze’deki ablukayı kırmak için özgürlük filosuyla iki kez Akdeniz’den Filistin’e giden teknelerde yer alan ve iki kez tutuklanıp ağır işkencelere uğrayan genç iklim aktivisti Greta Thunberg Antalya’daki COP31 zirvesinde ‘gezegenin ölmediğini, öldürüldüğünü ve kimin öldürdüğünün bilindiğini’ söyledi.

Herkes katili biliyor, katilin cinayetlerini durdurmaya çalışan ekibin içinde çalışıyor gibi göründüğünü de biliyor.

**

9 Kasım 2026’da İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda, patlama ve yangın sonucu 18 işçi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı.

Bu bir “kaza” mı?

Değil.

Kar hırsı, ihmal ve denetimsizlik.

Yanlış yapanlar cezalandırılmazsa doğru yapanlar azalır.

Yanlışlar çoğaldıkça doğrular tek tek ölür.

**

Nevşehir’de görev yapan Seda Öğretmen, annesi yatalak olduğu için okula beslenme çantası çoğunlukla boş gelen öğrencisinin durumunu fark edince, sınıfta öğrencilere “en sevdiğiniz yemekleri yazın” şeklinde bir etkinlik düzenlemiş.

Öğrencisinin favori yemeklerini öğrendikten sonra evine giderek bu yemekleri kendi elleriyle hazırlayıp öğrencisine götürmüş.

Önce insan ol sonra ne olursan ol.

Başlıklar :eğitimtoplumyaşar süngü
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