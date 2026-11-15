Şehit Yazıcıoğlu suikastı ve komplo

Vicdansızlar topluluğu “hem suçlu, hem güçlü” deyimini hak ediyor. Hem o güzel memleket evlâdına kıydılar, hem de suçu üzerimize atmak için komplo hazırladılar. Olay tarihinden itibaren iftiralara cevap yazdım, bir türlü vazgeçmediler, dün itibarıyla yine sosyal medyada bir sürü yâve okudum. Bunlara cevap vermeye değmez bilirim, ancak buna inanmaya can atanları veya çabuk inananları belki günahtan kurtarırım diye önce olayın asıl faillerinin kimler olduğunu devletin resmi ağzından ortaya koyacağım, sonra da Allah’ın yardımı ile atlattığımız komployu anlatacağım.

Resmi ağızdan olay şudur:

“Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009 tarihli helikopter kazasına ilişkin yürütülen güncel adli soruşturmalarda, olayın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanan ve koordine edilen bir suikast olduğu değerlendirilmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, ‘silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak’ ile ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamaları üzerinden devam etmektedir.”

SORUŞTURMADA ÖNE ÇIKAN BULGULAR VE GELİŞMELER

Dosyanın Ankara’ya Devri ve Operasyonlar

“Yıllarca Kahramanmaraş’ta yürütülen soruşturma dosyası 12 Haziran 2026 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Başsavcılık koordinesinde Temmuz ve Eylül 2026’da gerçekleştirilen iki büyük dalga operasyonda aralarında eski asker, polis, istihbaratçı ve savcıların da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

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Örgüt İçi Toplantı ve Talimat İddiaları

“Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazadan birkaç gün önce Elazığ’da örgütün mahrem imamları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile helikopter pilotunun katıldığı bir toplantı yapıldığını açıkladı. Soruşturma dosyasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen›in talimatıyla hareket edildiğine dair bulgular ve tanık beyanları yer almaktadır.”

Bölgedeki Savaş Uçakları

İncelemelerde, helikopterin düştüğü esnada bölgede Amasya 5. Ana Jet Üssü›nden kalkan iki F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı’ndan havalanan bir F-4 savaş uçağının uçuş yaptığı tespit edildi. F-4 uçağının pilotunun FETÖ üyeliğinden mahkûm olduğu ve Adil Öksüz ile iletişim kayıtlarının bulunduğu belirlendi.”

Arama Kurtarma ve Delil Karartma Süreci

“Olay günü arama kurtarma ekiplerinin kasıtlı olarak yanlış koordinatlara yönlendirildiği ve Yazıcıoğlu’nun sağ bulunduğuna dair asılsız bilgi notları servis edildiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca düşen helikopterin GPS ve veri kayıt cihazlarının sökülerek çalındığı ve bu eylemi gerçekleştiren isimlerin (Aydın Özsıcak, Davut Uçum vb.) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı’na suikast timinde de yer aldığı saptandı.”

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Yargı Sürecinin Manipüle Edilmesi

“Soruşturmayı yürüten bazı eski savcıların ve emniyet görevlilerinin sahte gizli tanıklar oluşturarak ve asılsız ihbarlar üreterek dosyayı başka yönlere çekmeye çalıştıkları ve asıl failleri gizledikleri tespit edildi.”

“Kesinleşmiş yargı hükümleri henüz tamamlanmamış olmakla birlikte, devletin ilgili kurumları ve savcılık makamları tarafından yürütülen mevcut hukuki süreç, suikastın ve sonrasındaki karartma eylemlerinin arkasında FETÖ yapılanmasının bulunduğuna işaret etmektedir.”

NİÇİN YAPTILAR?

Bulabildiğim sebep yazılarını sunuyorum:

Yazıcıoğlu Erbakan’ı Desteklemişti

1995 seçimlerinde ANAP listelerinden TBMM’ye giren BBP’li Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları partilerine dönerler. Yazıcıoğlu, Mesut Yılmaz’ı birkaç kez ziyaret edip, “Hükümeti kurma görevi kesinlikle Erbakan’da olması gerekir. Çünkü Erbakan’ın partisi birinci parti olmuştur. Siz de Refah Partisi ile koalisyon kurunuz, milletin de beklentisi bu yöndedir” der. Yılmaz önce olumlu bakmasına rağmen kendisine yapılan baskılar sonrası Erbakan ile ortaklık kurmaktan vazgeçer. ANAYOL hükümeti kurulur ancak yürümez. Sıra Refah-Yol’dadır. Bu süreçte Yazıcıoğlu ve arkadaşları yeni hükümeti dışarıdan destekleme kararı alır. ANAP Milletvekili Eyüp Aşık, Yazıcıoğlu’na gelerek, Mesut Yılmaz’ın “Refah-Yol’a güvenoyu vermeyin aksi halde darbe olur” imasında bulunan mesajını iletir. Ardından Latif Erdoğan’ın “Albay Faruk” ismiyle tanıdığını belirttiği FETÖ’cü bir subay, Yazıcıoğlu’nun konutuna giderek güvenoyu vermemeleri konusunda ikaz eder. Ancak Yazıcıoğlu Refah-Yol hükümetini dışarıdan destekleyerek güvenoyu verir. Generallik beklerken emekli edilen bu kişinin gerçek kimliği deşifre edilip konuşması durumunda Yazıcıoğlu cinayetinin tüm yönlerinin çözüleceği dile getiriliyor.

“Başkan Gökçek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir tv programında FETÖ’yü ilk kez ‘çete’ olarak nitelendirerek ağır ifadeler kullandığı görüntüleri de izletti. Görüntülerde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de Yazıcıoğlu’nun ölümünden sonra yaptığı konuşmada, cinayeti açıkça itiraf ettiğini de belirtti.”

Ergenekon davasının ‘gizli tanığı’ olduğu iddia edilen Muhsin Yazıcıoğlu’nun ‘Bir Numara’ da dahil olmak üzere davayla ilgili bildiği her şeyi açıklamak istediği için susturulduğu da ileri sürülmüştür.

Bir Başka Açıklama

Muhsin Yazıcıoğlu, yaptığı bazı açıklamalarla siyasete damga vurdu. 1980 askeri darbesinin 7,5 yıl cezaevine mahkûm ettiği Yazıcıoğlu, siyasi hayatı boyunca darbelere her zaman karşı çıktı. 28 Şubat darbesine karşı duran liderlerden biri olan Yazıcıoğlu’nun söylediği “Ordu gözbebeğimizdir ancak namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam” sözü, o dönem ve sonrasında darbelere karşı adeta simge haline geldi. Muhsin Yazıcıoğlu’nun “Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için, bu kadar fırıldak olmaya gerek yok”, “Firavun’a karşı çıkmak yetmez, Musa’nın yanında olmak gerekir”, “Ben devlete, millete kurşun sıkanlara değil, ‘Ben okumak istiyorum’ diyenlere af istiyorum” ve “Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz” ifadeleri de cânîlerin sebepleri arasında olabilir.

Gelecek yazıda cinayeti o günün başbakanı (R.T.E.), üst düzey görevlisi (Başbakanlıkta müsteşar yardımcısı H.F.) ve benim (uyduruk fetva ile) üzerime atmak için tertip edilen komployu anlatacağım.