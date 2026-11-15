AK Parti önümüzdeki seçimlerde en güçlü desteği genç seçmenden alacak

15/11/2026, Pazar04:29
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
17

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfye sürecindeki son durumu paylaştı: Son ödemeyle tamamlayacağız14 Kasım 2026 21:40 CumartesiSON DAKİKA
AK Parti’den 25 yılın fotoğraf kareleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğuna özel paylaşım14 Kasım 2026 20:16 CumartesiSON DAKİKA
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı14 Kasım 2026 18:35 CumartesiSON DAKİKA
Araç sahipleri dikkat: Kurala uymayana para cezası kesilecek14 Kasım 2026 17:46 CumartesiSON DAKİKA
6,5 saatlik yol 2 saat 15 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı14 Kasım 2026 17:21 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasında tasfye sürecindeki son durumu paylaştı: Son ödemeyle tamamlayacağızAK Parti’den 25 yılın fotoğraf kareleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yolculuğuna özel paylaşımŞehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandıTürkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ortak tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldi

Ortalık toz duman, gelecek konuşmak da nereden çıktı diyebilirsiniz.

Millet olarak sorun konuşmayı ve sorunların içinde boğulmayı seviyoruz.

Bir sorun ortaya çıktığı zaman, bu sorunun kök kaynağı nedir, bu sorunu ortadan kaldırmak için hangi adımların atılması gerekir sorularını sorduğunuzda, “Ben bilmem, merkez bilir.” edasıyla dedikoduya devam ederiz.

2023 ve 2024 seçimleri öncesinde muhalefetin gençler üzerinde çok yüksek bir etkisi vardı. Her ne kadar onlar adına kurulan cümleler ve verilen vaatler lafügüzaftan oluşsa da gençler bu durumdan etkilendi ve bu etkileşim onların oy verme davranışlarına yansıdı.

-Gençler bu ülkede yaşamak istemiyor.

-Türkiye’de demokrasi yok.

-Bu ülkede diktatörlük hâkim.

-Bu ülkede mühendis olmaktansa İsviçre’de çöpçü olurum.

-Gençler otoriteye karşı. Gençler muhalif ve kızgın.

Yukarıda sıralanan cümleler ne siyasal bir eleştiriden ne de gençlerin geleceğiyle ilgili bir vaatten oluşuyor.

Altılı Masa, hükümet ve Cumhur İttifakı üzerinde siyasal bir baskı kurmuş ve söylemlerini yaygınlaştırmayı başarmıştı. Söylemler ne kadar saçma olursa olsun kitleselleşebiliyordu.

2023 seçimlerine giderken AK Parti, gençlerden kendi ortalama oyunun %10 altında oy alırdı.

Emekli, dar gelirli ve 55 yaş üstü seçmenden ise %10 fazla oy alırdı. Bu eksik ve fazla oy birbirini dengelerdi.

Bugün durum tam tersine döndü. Emekli ve dar gelirli seçmenden alınan oylar, AK Parti’nin ortalama oyunun %10 altında.

Gençlerde yeni durum:

AK Parti genç seçmenden ortalama oyu kadar oy almaya başladı ve dezavantajı ortadan kalktı.

Bu yeni durum hangi rasyonel sebeplere dayanıyor?

Öncelikli olarak yeni nesil, dünyada olup bitenleri görmeye başladı.

Batılı ülkelerde beleş bir hayatın olmadığını keşfettiler.

Büyük başarıların büyük çaba gerektirdiğini görmüş oldular.

Devlet üniversitelerinde okumak ücretsiz. Dünyada bu hizmeti ücretsiz sunan fazla devlet yok.

Kredi yurtlarının konforu ve hizmeti otel konforunu aşmış durumda.

Üniversitelerde mekân problemi çözüldü.

Ortaöğretimde de aynı şekilde mekânsal bir problem kalmadı.

İşsizlik %8,5 düzeyinde.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde öğrencilere burs desteği sağlanıyor.

Kütüphanelerde ve bilgi evlerinde ders çalışma ortamları oluşturuluyor.

Öğrencilerin derslerinde destek olmak için kurslar açılıyor.

Bazı belediyelerde yurt faaliyetleri yürütülüyor.

AK Partili belediyelerde başta öğrenciler olmak üzere gençler için büyük bütçeler ayrılmakta, kültür, spor ve sanat alanında sayılamayacak kadar çok faaliyet yürütülmektedir.

Kocaeli’de, Konya’da, Gaziantep’te, Ordu’da, Samsun’da, Maraş’ta, Malatya’da ve gençlere yatırım yapan birçok ilde gençlerin kamuoyu desteği ortalama seçmenden daha yüksek.

Ümraniye ve Pendik belediyeleri için yapmış olduğumuz sosyal araştırmalarda gençlerin yerel yönetimlerle ilgili yüksek desteğini gördüğümüzde doğrusu ilginç gelmişti. İstanbul›un birçok ilçesinde de durum benzer. Arka planını araştırdığımızda eğitim, kültür ve spor alanında onlarca farklı etkinliğe, gençlere verilen desteğe ve ilgiye rastlıyorsunuz.

Büyükşehirlerin ve İstanbul örneğinde ilçelerin nüfuslarını düşündüğünüzde, bu kadar yoğun nüfus içerisinde gençlerin fark ortaya koyacak kadar öne çıkmaları, rasyonel sebepler olmadan ortaya çıkmaz.

Gençlerin oyunu muhafaza edip daha çok artırmanın imkânı var mıdır?

Her siyasi hareketin bir kimyası vardır ve bu kimya kolay kolay değişmez. AK Parti geleneği iş ve icraat üzerine bina edilmiştir.

Çoğu zaman iş yapmanın yoğunluğunda ne yaptığını da unuturlar. İşlerin kıymetlendirilmesi ve markalaşması perde gerisinde kalır.

Yapılması gereken, yeni icraat kalemleri keşfetmekten ziyade gençlerle ilgili yapılan önemli icraatları belli başlıklar altında toplamak, dünya ile mukayese etmek ve geleceğe dair yeni vizyonlar ortaya koymaktır.

Yüksek teknoloji,

Bilimsel faaliyetler,

Gençlik Bakanlığı ve şehirlerde yürütülen faaliyetler...

Türkiye için, Türk dünyası için, İslam ülkeleri için ve insanlık için bir gençlik ve gelecek vizyonunu dillendirmektir.

Sınırlarımızın bir adım dışında büyük bir Türkiye ve güçlü lider algısı var. Yurt dışındaki algı içerde olandan on kat daha büyük. Gençlerin dışarda oluşan bu tabloyu bir misyon olarak üstlenmesi gerekir.

Batıya öykünerek kimlik inşa etme devri sona erdi.

Bu millet umutsuzluktan bir şey kazanmadı.

Umut, vardan ileridir.

Görelim Mevla neyler.

Başlıklar :siyasetak partiihsan aktaş
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

AK Parti önümüzdeki seçimlerde en güçlü desteği genç seçmenden alacak
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet