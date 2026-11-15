AK Parti önümüzdeki seçimlerde en güçlü desteği genç seçmenden alacak

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Ortalık toz duman, gelecek konuşmak da nereden çıktı diyebilirsiniz.

Millet olarak sorun konuşmayı ve sorunların içinde boğulmayı seviyoruz.

Bir sorun ortaya çıktığı zaman, bu sorunun kök kaynağı nedir, bu sorunu ortadan kaldırmak için hangi adımların atılması gerekir sorularını sorduğunuzda, “Ben bilmem, merkez bilir.” edasıyla dedikoduya devam ederiz.

2023 ve 2024 seçimleri öncesinde muhalefetin gençler üzerinde çok yüksek bir etkisi vardı. Her ne kadar onlar adına kurulan cümleler ve verilen vaatler lafügüzaftan oluşsa da gençler bu durumdan etkilendi ve bu etkileşim onların oy verme davranışlarına yansıdı.

-Gençler bu ülkede yaşamak istemiyor.

-Türkiye’de demokrasi yok.

-Bu ülkede diktatörlük hâkim.

-Bu ülkede mühendis olmaktansa İsviçre’de çöpçü olurum.

-Gençler otoriteye karşı. Gençler muhalif ve kızgın.

Yukarıda sıralanan cümleler ne siyasal bir eleştiriden ne de gençlerin geleceğiyle ilgili bir vaatten oluşuyor.

Altılı Masa, hükümet ve Cumhur İttifakı üzerinde siyasal bir baskı kurmuş ve söylemlerini yaygınlaştırmayı başarmıştı. Söylemler ne kadar saçma olursa olsun kitleselleşebiliyordu.

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2023 seçimlerine giderken AK Parti, gençlerden kendi ortalama oyunun %10 altında oy alırdı.

Emekli, dar gelirli ve 55 yaş üstü seçmenden ise %10 fazla oy alırdı. Bu eksik ve fazla oy birbirini dengelerdi.

Bugün durum tam tersine döndü. Emekli ve dar gelirli seçmenden alınan oylar, AK Parti’nin ortalama oyunun %10 altında.

Gençlerde yeni durum:

AK Parti genç seçmenden ortalama oyu kadar oy almaya başladı ve dezavantajı ortadan kalktı.

Bu yeni durum hangi rasyonel sebeplere dayanıyor?

Öncelikli olarak yeni nesil, dünyada olup bitenleri görmeye başladı.

Batılı ülkelerde beleş bir hayatın olmadığını keşfettiler.

Büyük başarıların büyük çaba gerektirdiğini görmüş oldular.

Devlet üniversitelerinde okumak ücretsiz. Dünyada bu hizmeti ücretsiz sunan fazla devlet yok.

Kredi yurtlarının konforu ve hizmeti otel konforunu aşmış durumda.

Üniversitelerde mekân problemi çözüldü.

Ortaöğretimde de aynı şekilde mekânsal bir problem kalmadı.

İşsizlik %8,5 düzeyinde.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde öğrencilere burs desteği sağlanıyor.

Kütüphanelerde ve bilgi evlerinde ders çalışma ortamları oluşturuluyor.

Öğrencilerin derslerinde destek olmak için kurslar açılıyor.

Bazı belediyelerde yurt faaliyetleri yürütülüyor.

AK Partili belediyelerde başta öğrenciler olmak üzere gençler için büyük bütçeler ayrılmakta, kültür, spor ve sanat alanında sayılamayacak kadar çok faaliyet yürütülmektedir.

Kocaeli’de, Konya’da, Gaziantep’te, Ordu’da, Samsun’da, Maraş’ta, Malatya’da ve gençlere yatırım yapan birçok ilde gençlerin kamuoyu desteği ortalama seçmenden daha yüksek.

Ümraniye ve Pendik belediyeleri için yapmış olduğumuz sosyal araştırmalarda gençlerin yerel yönetimlerle ilgili yüksek desteğini gördüğümüzde doğrusu ilginç gelmişti. İstanbul›un birçok ilçesinde de durum benzer. Arka planını araştırdığımızda eğitim, kültür ve spor alanında onlarca farklı etkinliğe, gençlere verilen desteğe ve ilgiye rastlıyorsunuz.

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Büyükşehirlerin ve İstanbul örneğinde ilçelerin nüfuslarını düşündüğünüzde, bu kadar yoğun nüfus içerisinde gençlerin fark ortaya koyacak kadar öne çıkmaları, rasyonel sebepler olmadan ortaya çıkmaz.

Gençlerin oyunu muhafaza edip daha çok artırmanın imkânı var mıdır?

Her siyasi hareketin bir kimyası vardır ve bu kimya kolay kolay değişmez. AK Parti geleneği iş ve icraat üzerine bina edilmiştir.

Çoğu zaman iş yapmanın yoğunluğunda ne yaptığını da unuturlar. İşlerin kıymetlendirilmesi ve markalaşması perde gerisinde kalır.

Yapılması gereken, yeni icraat kalemleri keşfetmekten ziyade gençlerle ilgili yapılan önemli icraatları belli başlıklar altında toplamak, dünya ile mukayese etmek ve geleceğe dair yeni vizyonlar ortaya koymaktır.

Yüksek teknoloji,

Bilimsel faaliyetler,

Gençlik Bakanlığı ve şehirlerde yürütülen faaliyetler...

Türkiye için, Türk dünyası için, İslam ülkeleri için ve insanlık için bir gençlik ve gelecek vizyonunu dillendirmektir.

Sınırlarımızın bir adım dışında büyük bir Türkiye ve güçlü lider algısı var. Yurt dışındaki algı içerde olandan on kat daha büyük. Gençlerin dışarda oluşan bu tabloyu bir misyon olarak üstlenmesi gerekir.

Batıya öykünerek kimlik inşa etme devri sona erdi.

Bu millet umutsuzluktan bir şey kazanmadı.

Umut, vardan ileridir.

Görelim Mevla neyler.