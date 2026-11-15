Demokratların iç savaşı başladı!

3 Kasım’daki ara seçimlerin ardından Demokratlar “Amerikan Kongresi”nin her iki kanadında da ezici bir farkla çoğunluğu kontrol etme gücü elde ettiler. Yenilenmiş Temsilciler Meclisi ve 6 yıllığına seçilen yeni Senatörler Ocak 2027’de göreve başlayacak. ABD Başkanı Donald Trump son iki yılında Başkanlık yetkilerinin sınırlarını son milimine kadar zorlayacak olsa bile Demokratlar’ın kontrol ettiği ABD Kongresi ziyadesiyle dikkat dağıtıcı bir etki yapacaktır.

Diğer yandan ara seçimlerin sonuçları her iki parti içinde Kongre liderlik yarışlarını da etkileyecek. Liderlik seçimleri bütçe, dış ilişkiler, silahlı hizmetler başta gelmek üzere kritik komitelere yapılan atamalar için çok önemli. Partilerin iç savaşlarının yanı sıra partiler arası savaş da kızışacaktır. Parti içi savaşlar 2028 Başkanlık seçimlerinin seyrini de etkileyecektir.

Trump’ın İsrail için savaşı ara seçimlerin en belirleyici başlığıydı. Cumhuriyetçiler’in yaşadığı hezimetin sebebi de buydu. Seçim sonuçları her iki partinin İsrail yanlısı merkezci kanatlarıyla “sonu gelmez savaşlar”dan gına getiren yeni nesil siyasetçiler arasındaki mesafeyi daha da derinleştirecektir. Bu durum yakın vadede en fazla Demokrat Parti’yi ilgilendiriyor. Zira İsrail’e koşulsuz desteğe son vermek isteyen çok sayıda yeni Demokrat Kongre’de olacak.

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Halihazırda Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi ve Senato liderleriyse İsrail yanlısı tutumlarını sürdürmek isteyeceklerdir. Meclis Demokratları’nın lideri Hakeem Jeffries ve Senato Demokratları’nın lideri Chuck Schumer “İsrail Lobisi”nin açık desteğine sahipler. Kendisi de Yahudi kökenli olan Senatör Schumer daha önce kendisiyle yapılan bir söyleşide Senato’daki liderliğinin ABD Kongresi’nin “İsrail yanlısı” olarak kalmasını sağlamak olduğunu söylemişti.

Diğer yandan Jeffries ve Schumer 2024’teki Başkanlık seçimlerinin kaybedilmesinden de sorumlu tutuluyorlar. Her iki lider ayrıca yeni nesil Demokratlar’ın talepleriyle kendilerini özdeşleştirememekle de malüller. Dolayısıyla genç Demokratlar’ın seçim enerjileri ve taban örgütlenmesindeki başarıları partinin liderlik pozisyonlarında bir değişimi de tetikliyor. Yeni nesil Demokratlar 2028 seçimlerine mevcut liderlik takımlarıyla girmek istemiyorlar.

Aslında yerleşik Demokrat liderlikler seçimleri az farkla kazanmaya razıydılar. Sonuçlar bu beklentilerin ziyadesiyle ötesine geçti. İki parti arasındaki ezici farkın liderlik pozisyonlarını tartışmaya açması bekleniyordu. Nitekim Jeffries’in Meclis Çoğunluk Liderliğine seçilmemesi için şimdiden bir milyondan fazla imza toplandı. Schumer’in Senato Liderliği de riske girdi.

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Merkezci kanat İsrail’e koşulsuz desteğe itiraz eden popülist-Sol adayların seçim zaferindeki rollerini küçültmeye yönelik bir propaganda savaşı başlattı. Bu kanat Schumer’in partinin en önde gelen bağış toplayıcısı olduğu için liderlik koltuğunda oturmaya devam etmesini istiyor. Oysa sol-popülist adaylar rakiplerine İsrail Lobisi’nin büyük paralar akıtmasına rağmen kazandılar. Cumhuriyetçiler kaleleri olan Teksas’ta Senato ve Valilik seçimlerini kaybettiler.

Dünyanın en zengin adamı olan Elon Musk Teksas seçimlerinde Cumhuriyetçiler’e yaklaşık 300 milyon dolar bağış yapmış. “Büyük Para”ya karşı yarışarak Senatör seçilen Demokrat aday James Talarico zafer konuşmasında Musk’a atıfta bulunarak “Az önce her milyarder büyük bağışçıya, her trilyoner büyük bağışçıya ve bu çürümüş siyasi sistemin yozlaşmış savunucularına bir mesaj gönderdik. Bu eyalette, bu ülkede iktidar halka aittir” diyordu. Keza Michigan’da Dr. Abdul El-Sayed de “İsrail Lobisi”ne karşı yarışarak Senatör seçildi.

İsrail’e koşulsuz desteğe son verme girişimlerinde öne çıkan Senatör Chris Van Hollen ise Senato Çoğunluk Liderliği için aday olacağını duyurdu. Schumer’e karşı bayrağı ilk açan ise Senatör Bernie Sanders oldu. Sanders ve Amerikan Senatosuna giren ilk Müslüman olan Dr. Abdul El-Sayed Van Hollen’i destekleyeceklerini ilk duyuran senatörler arasında yer alıyorlar.

Senatör Ro Khanna da “X” hesabından yaptığı paylaşımda “Hollen’i Çoğunluk Lideri olarak destekliyorum. Şimdi, cesur ve ilerici bir liderliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönem” dedi. Senatörler Peggy Flanagan ve Jeff Merkley de Van Hollen’ı destekleyeceklerini duyurdular.

Hem Schumer’in, hem de Van Hollen’in Çoğunluk Liderliğine seçilebilmeleri için Senato Demokratları’nın yarıdan fazlasının oyunu almaları gerekiyor. Her iki isim de henüz bu sayıya ulaşmış görünmüyor. Schumer seçilse bile eli eskisi kadar rahat olmayacak gibi gözüküyor.