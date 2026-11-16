Sezai Karakoç: Hakikat medeniyetinin sesi ve Dirilişin nefesi

Bugün 16 Kasım. Sezai Karakoç’un bu fânî dünyadan bekâ âlemine göçüşünün sene-i devriyesi. Bir şairin, bir düşünürün, bir medeniyet savaşçısının aramızdan ayrılışının değil; üflediği nefesin, açtığı çığırın ve ektiği tohumların hâlâ toprağın altında kıpırdadığı gün...

Anmak, burada sadece hatırlamak değil; anlamak demektir. Anlamak ise, onun açtığı uzun soluklu, diriltici yoldan yürümeyi göze almak...

Necip Fazıl olmasaydı, Sezai Karakoç olmazdı.

Bu cümle, bir mukayese değil, bir devamlılık ilanıdır.

YİTİK CENNET’İN NEFESİ…

Necip Fazıl da, Sezai Karakoç da yaşadıkları zaman diliminde efsane olarak yaşadılar ama tam olarak anlaşılamadılar. İkisi de çağdaş Türk düşüncesinde ve sanatında hak ettikleri kurucu, geleneği yenileyici o büyük atılımın genç kuşaklar tarafından tam olarak anlaşılamadığı ve bayraklaştırılamadığı hüzün dolu bir hayat yaşadılar.

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Oysa iki düşünür de, bizim önümüzü açacak muazzam bir anlam haritası ve yol haritası çıkarmış düşünürlerdi. Başka bir ülkede olsaydı, bu düşünürler gençliğin dilinde dolaşır dururdu.

Çağdaş Türk şiirinde geleneğin yeniden-keşfi Sezai Karakoç’la büyük bir atılıma öncülük etti. Şiirimizi Fuzûlî’ye, Şeyh Galip’e bağlayan yapı taşlarını o döşedi. Ama arkası gelmedi, ne yazık ki.

T.S. Eliot’ın İngiliz şiir geleneğini modern bir bilinçle yeniden yoğurduğu gibi, Sezai Karakoç da Divan’ın, tasavvufun, halk şiirinin damarlarını modern Türkçenin nabzına bağladı. Bu, geçmişe kaçış değildi; geçmişin içinden geleceğe uzanan bir köprüydü.

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Yitik cennet, onun şiirinde nostaljik bir hayal değil, ontolojik bir arayıştı. Kaybedilmiş olanı aramak, aslında hiç kaybedilmemiş olanı hatırlamaktı. Cennet, burada sadece öte dünya değil; bu dünyada kurulabilecek hakikat düzeninin de adresiydi.

HAKİKAT MEDENİYETİ’NİN SESİ…

Karakoç’un asıl büyük açılımı, “hakikat medeniyeti” fikrinde saklıdır. Modernliğin parçaladığı insanı, bölünmüş aklı ve kesik nefesli toplumu yeniden bütünleştirecek bir medeniyet tasavvuru.

İslâm medeniyetinin ve düşüncesinin bizi yepyeni ufuklara nasıl taşıyabileceğini gösteren bu ses, sadece şiirde değil, düşüncede de derin bir nefes aldırdı.

Batı’nın krizine cevap üretirken kendi geleneğinin imkânlarını seferber etti.

Hakikat, burada soyut bir kavram değil; hayatın, sanatın, siyasetin ve varoluşun ortak merkezine oturtulması gereken bir eksendi.

ÖNCÜ KUŞAKLARIN VAROLUŞ YOLCULUĞU…

Şimdi, o nefesin ardından, varoluşun anlamını ve yol haritasını çıkarma zamanı gelmiştir. Diriliş tohumları ekildi; sıra, o tohumların filiz vereceği iklimi hazırlamaktadır. Bunun için medeniyet fikriyle donanmış öncü kuşakların yetiştirilmesi şart. Yeni Gazâlîler, yeni İbn Arabîler, yeni İbn Haldunlar, yeni Mimar Sinanlar yetiştirecek kuşaklar.

Bunlar sadece medeniyeti kurucu ve yaratıcı öncü isimler değil; her biri bir medeniyet tavrının, duyuşunun, bir hakikat arayışının ve bir inşa iradesinin sembolüdür.

Gazâlî’nin aklı ihya edişi, İbn Arabî’nin varlığı okuyuşu, İbn Haldun’un toplumun

ve medeniyetimizin nabzını tutuşu,

Sinan’ın taşı şiire dönüştürmesi… Hepsi, Karakoç’un açtığı çığırda yeniden anlam kazanacak olan kadim yolculuklardır.

Sezai Karakoç, bize şiirin sadece güzellik değil, aynı zamanda diriliş olduğunu gösterdi. Düşüncenin sadece eleştiri değil, aynı zamanda medeniyet kurma iddiası taşıması gerektiğini hatırlattı. Onun sesi, çağdaş Türk düşüncesine üflenen güçlü bir nefes olarak hâlâ işitiliyor... Bu nefes, sadece geçmişi anmak için değil; geleceği kurmak için de gerekli.

16 Kasım, bir vefat günü olmaktan çıkıp bir çağrı gününe dönüşebilir. Yeter ki, Karakoç’un ekip gittiği tohumları, medeniyet fikriyle sulamayı bilelim. Yitik cenneti aramak, aslında kendimizi yeniden bulmaktır. Diriliş ise, o buluşun adıdır.

Sözün özü: Üstad Necip Fazıl direnişin tohumlarını ekti; Sezai Karakoç o tohumların diriliş filizlerine dönüşmesini sağladı. Biri “büyük doğu”nun ateşini yaktı, diğeri o ateşin ışığında “yitik cennet”in haritasını çıkardı.

Direniş, varoluşu korumaktı; diriliş ise varoluşu yeniden-kurmak.

Karakoç, bu kurucu iradeyi hem şiirin hem düşüncenin diline çevirdi. İki düşünür, fikir ve oluş çilesi çekerek dalgakıranlar gibi yapayalnız yaptıkları hakikat medeniyetinin tohumlarını ekme yolculuğunun varoluş yolculuğuna dönüşmesini sağlayacak bir zihin inşa etti.

Bizlere düşen ise, bu zihnî atılımın, Müslümanca yaşama zeminine ve Müslüman zamanının inşasına dönüşmesini sağlayacak yorucu ama kanatlandırıcı medeniyet tasavvuru yolculuğunu yepyeni ufuklara taşıyacak, çağrısı çağını kuracak öncü varoluş kuşaklarını yetiştirmek olmalı…

Vesselâm.