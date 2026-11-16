AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 16.10'da başladı.
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 16.10'da başladı.
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