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CHP’den Yeni Parti’nin kuruluş sürecinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle ihraç edilenler, Özgür Özel’in yönetim kadrolarında kendilerine yer buldu. CHP’de bekletildikleri dönemde “Truva atı” olarak anılan 48 isimden 33’ü Yeni Parti’nin 160 kişilik Parti Meclisi’ne (PM), 3’ü ise 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) seçildi. Böylece CHP’den ihraç edilen 36 isim, Yeni Parti’nin yönetiminde görev üstlendi.

PM’DE 33 İSİM YER ALDI

CHP’den ihraç edilen Ali Abbas Ertürk, Aylin Nazlıaka, Aysemin Gülmez, Bahattin Bahadır Erdem, Baran Seyhan, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Canan Taşer, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Emre Yılmaz, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Meryem Gül Çiftçi Binici, Önder Kurnaz, Pınar Uzun Okakın, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Tuğçe Hilal Özkan, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Yalçın Karatepe, Yankı Bağcıoğlu ve Zeliha Aksaz Şahbaz PM’ye girdi. CHP’nin ihraç listesinde bulunan Burcu Mazıcıoğlu, Deniz Çakır ve Remzi Kazmaz da YDK üyeleri arasında yer aldı. YDK’da dikkat çeken isimlerden biri de Erbil Aydınlık oldu. CHP’de ihraç listesine alınan ancak listeden çıkarılan Aydınlık, Yeni Parti’ye geçti ve kurultayda YDK üyeliğine seçildi.

MYK’DA İMAMOĞLU ETKİSİ

Kurultayın ardından gözler, Özel’in oluşturacağı A takımına çevrildi. Yeni yönetimin şekillenmesinde eski İBB Başkanı İmamoğlu’nun da etkili olacağı konuşuluyor. MYK için İmamoğlu’yla yakınlığıyla tanınan Serkan Özcan, Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi’nin isimleri öne çıkıyor. İmamoğlu’nun siyaset ve ekonomi danışmanlığını yapan Özcan’ın ekonomi yönetiminde, Böke’nin ekonomi politikalarında, Çiftçi’nin ise parti yönetiminde görev alabileceği belirtiliyor. PM'de yer alan Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş ve Turan Taşkın Özer de İmamoğlu’yla siyasi geçmişi bulunan isimler arasında gösteriliyor. Başlangıçta 30 kişi olarak planlanan ancak 40 kişiye çıkarılan Politika Geliştirme Grubu’nda da İmamoğlu’yla çalışmış isimler bulunuyor.

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Muhalefetsiz kurultay oy getirdi

Kurultayda, yolsuzluk soruşturmalarında adları geçen Özgür Karabat 1078, Burhanettin Bulut 1069, Turan Taşkın Özer ise 1085 oyla PM'ye seçildi. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iki milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti. Özer de İBB soruşturmasında gündeme gelmişti. Karabat, Nisan 2025’teki CHP kurultayında 741, Bulut 725, Özer ise 732 oy almıştı. Üç ismin Yeni Parti’de oylarını artırması, parti içi muhalefetin bulunmamasına, delegeleri büyük ölçüde genel merkezin belirlemesine ve blok listeye bağlandı.

Yeni MYK cumartesi belirlenecek

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Kasım Cumartesi günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret edecek. Ardından parti genel merkezinde yapılacak ilk PM toplantısında genel sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek. Mevcut 9 üyeli MYK’nin 18 kişiye çıkarılması bekleniyor. Toplantıda partinin yol haritası, il ziyaretleri ve uygulanacak politikalar da görüşülecek.

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