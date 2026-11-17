Kimlik ve ehliyetinizi kontrol edin

2016’da hayata geçen çipli kimlik kartlarında 2027’de 10 yıl geçerlilik süresi dolacak. Yıl sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor.