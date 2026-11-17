Türkiye'de eski nüfus cüzdanlarının yerini alan çipli kimlik kartlarında ilk yenileme dönemi başlıyor. İlk kez 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de pilot olarak uygulanan yeni kimlik kartları, 2 Ocak 2017'den itibaren ülke genelinde verilmeye başlandı. Geçerlilik süresi 10 yıl olan bu kartları 2017'de çıkaran vatandaşların, 2027'den itibaren belgelerini yenilemeleri gerekecek. Pilot uygulama kapsamında 2016'da verilen kartların geçerlilik süresi ise bu yıl sona eriyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçerlilik süresi sona eren kimlik ve sürücü belgelerinin resmi işlemlerde kullanılamaması nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yenileme işlemlerinin zamanında yapılması gerektiğini bildirdi. Kimlik ve sürücü belgelerinin yenilenmesi için randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet veya Alo 199 üzerinden randevu alınabiliyor. Yenileme ücretlerinin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallardan ödenmesinin ardından nüfus müdürlüklerine başvuru yapılıyor. Yeni belgeler, işlemler tamamlandıktan sonra vatandaşların belirttiği adreslere gönderiliyor.

5 YILDA 59 MİLYON BELGE YENİLENECEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2026 sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor. 2027-2031 döneminde ise 45 milyon 568 bin kimlik kartı ve 13 milyon 230 bin sürücü belgesi olmak üzere yaklaşık 59 milyon belgenin geçerlilik süresi dolacak. Yenileme ihtiyacının en yüksek olduğu yıl 2029 olacak. Bu yılda yaklaşık 16,5 milyon belgenin yenilenmesi gerekecek.

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