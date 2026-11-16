DHBT sonuçlarını bekleyen adaylar için tarih belli oldu

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2026 KPSS DHBT sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sınav takvimine göre 25 Kasım Çarşamba günü açıklanacak. Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen adayların katıldığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026’da gerçekleştirildi. osym.gov.tr

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının katıldığı sınavın ardından temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle sınav puanlarına ulaşabilecek.

KPSS DHBT sonuçları erken açıklanacak mı?

Sonuçların açıklanması için takvimde 25 Kasım tarihi yer alıyor. Sonuçların hangi saatte erişime açılacağına veya bu tarihten önce duyurulacağına ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.

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Bu nedenle erken açıklanma beklentisi için kesin bir tarih ya da saat vermek mümkün değil.

KPSS DHBT sonuçları nasıl sorgulanır?

Sonuçlar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, sonuç duyurusunun ardından şu adımları izleyebilecek:

ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasına girilecek.

2026 KPSS DHBT sonuçlarına ilişkin ekran açılacak.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak sınav puanı görüntülenecek.

DHBT puanı nasıl hesaplanır?

KPSS DHBT puanının hesaplanmasında Genel Yetenek, Genel Kültür ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi testlerindeki performans dikkate alınıyor. Net hesabında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor.

Puanlar, netlerin sınavın istatistiksel verileri ve ilgili puan türünün ağırlıkları doğrultusunda değerlendirilmesiyle oluşturuluyor. Adaylar, kesin puanlarını sonuç belgelerinden öğrenebilecek.

DHBT puanı hangi alımlarda kullanılacak?

DHBT puanları, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri kadrolarına yönelik personel alımlarında, ilgili ilanların koşullarına göre kullanılabiliyor. Başvurulabilecek kadrolar, adayların öğrenim düzeyi, mezuniyet şartları ve ilanlarda belirtilen diğer kriterlere göre belirlenecek.

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Sonuçların açıklanmasının ardından başvuru yapmak isteyen adayların, Diyanet İşleri Başkanlığının resmî personel alımı duyurularındaki şartları incelemesi gerekiyor.