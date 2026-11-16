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ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI! Takmayana 6 Bin TL Ceza: 2026 Lastik Değişim Ücretleri Ne Kadar Oldu?

18:45, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 18:48, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kış lastiği uygulaması 2026-2027 dönemi için sürücülerin gündeminde yer alıyor. Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla resmen başladı. Uygulama 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Peki kış lastiği takma zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, hususi otomobiller için kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği değişim ücretleri kaç lira? İşte 2026 kış lastiği uygulamasına ilişkin başlangıç ve bitiş tarihleri ile merak edilen tüm detaylar.

Kış lastiği uygulaması 2026-2027 dönemi için takvim belli oldu. Ticari araçları kapsayan zorunlu uygulama 15 Kasım 2026’da başlayacak ve 15 Nisan 2027’ye kadar devam edecek.

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak?


Kış lastiği uygulaması 2026-2027 dönemi için Türkiye genelinde 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Uygulama, kış şartlarında trafikte güvenliğin artırılması amacıyla ticari araçlar için zorunlu olarak uygulanacak.


Düzenleme kapsamında kış lastiği kullanma zorunluluğu 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Böylece ticari araçlar için zorunlu dönem toplam 5 ay sürecek.

Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?

Kış lastiği zorunluluğu, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için geçerli olacak.


Uygulama kapsamında yer alan araçlar arasında şunlar bulunuyor:

- Otobüs, minibüs, kamyon, çekici ve tankerler

- Ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar

- Kamyonet ve panelvan gibi ticari taşıtlar


Hususi otomobiller için ise kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araç sahiplerinin de güvenli sürüş için kış lastiği kullanması öneriliyor.


Kış lastiği neden önemli?

Kış aylarında düşük sıcaklıklar, yağış ve buzlanma nedeniyle yol tutuş koşulları değişebiliyor. Kış lastikleri, soğuk hava şartlarında sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla kullanılıyor.


Ticari araçlarda zorunlu hale getirilen uygulama, özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçların kış koşullarına daha hazırlıklı olmasını hedefliyor.


2026-2027 kış lastiği uygulamasında takvim

- Başlangıç tarihi: 15 Kasım 2026

- Bitiş tarihi: 15 Nisan 2027

- Uygulama süresi: 5 ay

- Kapsam: Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar


Cezası ne kadar?


Öte yandan 2026 yılı için kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymayan araçlara uygulanacak idari para cezası 6 bin TL olarak belirtiliyor. Uygulamanın başlamasına kısa süre kala sürücüler lastik değişimi için servislere yönelirken birçok işletmede yoğunluk yaşanıyor. Oto lastik servislerinde de değişim işlemleri hız kazanmış durumda. Yoğunluğu yönetmek isteyen bazı işletmeler randevu sistemiyle hizmet veriyor.

2026 kış lastiği değişim ücretleri ne kadar?


Kış lastiği uygulaması öncesinde sürücülerin merak ettiği konulardan biri de lastik sökme ve takma ücretleri oldu.


Jant ölçüsüne göre değişen fiyatlar şu şekilde:

• 13, 14 ve 15 inç jantlar: 1.500 TL

• 16 ve 17 inç jantlar: 1.750 TL

• 18 inç jantlar: 2.000 TL

• 19 inç jantlar: 2.250 TL

• 20 inç jantlar: 2.500 TL

• 21 inç jantlar: 3.000 TL


Geçtiğimiz yıl 13, 14, 15 ve 16 inç jantlar için 1.300 TL seviyesinde olan lastik değiştirme ücretlerinde artış yaşandı.

Başlıklar :kış lastiğikış lastiği zorunluluğukış lastiği uygulaması
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ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI! Takmayana 6 Bin TL Ceza: 2026 Lastik Değişim Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Kış lastiği uygulaması 2026-2027 dönemi için takvim belli oldu. Ticari araçları kapsayan zorunlu uygulama 15 Kasım 2026’da başlayacak ve 15 Nisan 2027’ye kadar devam edecek.

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak?


Kış lastiği uygulaması 2026-2027 dönemi için Türkiye genelinde 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Uygulama, kış şartlarında trafikte güvenliğin artırılması amacıyla ticari araçlar için zorunlu olarak uygulanacak.


Düzenleme kapsamında kış lastiği kullanma zorunluluğu 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Böylece ticari araçlar için zorunlu dönem toplam 5 ay sürecek.

Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?

Kış lastiği zorunluluğu, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için geçerli olacak.


Uygulama kapsamında yer alan araçlar arasında şunlar bulunuyor:

- Otobüs, minibüs, kamyon, çekici ve tankerler

- Ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar

- Kamyonet ve panelvan gibi ticari taşıtlar


Hususi otomobiller için ise kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araç sahiplerinin de güvenli sürüş için kış lastiği kullanması öneriliyor.


Kış lastiği neden önemli?

Kış aylarında düşük sıcaklıklar, yağış ve buzlanma nedeniyle yol tutuş koşulları değişebiliyor. Kış lastikleri, soğuk hava şartlarında sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla kullanılıyor.


Ticari araçlarda zorunlu hale getirilen uygulama, özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçların kış koşullarına daha hazırlıklı olmasını hedefliyor.


2026-2027 kış lastiği uygulamasında takvim

- Başlangıç tarihi: 15 Kasım 2026

- Bitiş tarihi: 15 Nisan 2027

- Uygulama süresi: 5 ay

- Kapsam: Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar


Cezası ne kadar?


Öte yandan 2026 yılı için kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymayan araçlara uygulanacak idari para cezası 6 bin TL olarak belirtiliyor. Uygulamanın başlamasına kısa süre kala sürücüler lastik değişimi için servislere yönelirken birçok işletmede yoğunluk yaşanıyor. Oto lastik servislerinde de değişim işlemleri hız kazanmış durumda. Yoğunluğu yönetmek isteyen bazı işletmeler randevu sistemiyle hizmet veriyor.

2026 kış lastiği değişim ücretleri ne kadar?


Kış lastiği uygulaması öncesinde sürücülerin merak ettiği konulardan biri de lastik sökme ve takma ücretleri oldu.


Jant ölçüsüne göre değişen fiyatlar şu şekilde:

• 13, 14 ve 15 inç jantlar: 1.500 TL

• 16 ve 17 inç jantlar: 1.750 TL

• 18 inç jantlar: 2.000 TL

• 19 inç jantlar: 2.250 TL

• 20 inç jantlar: 2.500 TL

• 21 inç jantlar: 3.000 TL


Geçtiğimiz yıl 13, 14, 15 ve 16 inç jantlar için 1.300 TL seviyesinde olan lastik değiştirme ücretlerinde artış yaşandı.

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