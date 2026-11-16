ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI! Takmayana 6 Bin TL Ceza: 2026 Lastik Değişim Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?
Kış lastiği zorunluluğu, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için geçerli olacak.
Uygulama kapsamında yer alan araçlar arasında şunlar bulunuyor:
- Otobüs, minibüs, kamyon, çekici ve tankerler
- Ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar
- Kamyonet ve panelvan gibi ticari taşıtlar
Hususi otomobiller için ise kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araç sahiplerinin de güvenli sürüş için kış lastiği kullanması öneriliyor.
Kış lastiği neden önemli?
Kış aylarında düşük sıcaklıklar, yağış ve buzlanma nedeniyle yol tutuş koşulları değişebiliyor. Kış lastikleri, soğuk hava şartlarında sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla kullanılıyor.
Ticari araçlarda zorunlu hale getirilen uygulama, özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçların kış koşullarına daha hazırlıklı olmasını hedefliyor.
2026-2027 kış lastiği uygulamasında takvim
- Başlangıç tarihi: 15 Kasım 2026
- Bitiş tarihi: 15 Nisan 2027
- Uygulama süresi: 5 ay
- Kapsam: Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar
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