Asgari ücret zammında en güçlü hesap: Ocak 2027'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam oranları

2027 YILI ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Mevcut durumda 28 bin 75TL (28.075 TL) olan net asgari ücretin, yıl sonu enflasyon hedefleri ve OVP verileri ışığında yeni yılda hangi seviyeye çıkacağına dair Sosyal Güvenlik uzmanları 4 farklı ihtimal üzerinde duruyor. Yapılan hesaplamalara göre güncel zam senaryoları şu şekilde belirlendi:

Yüzde 25 Zam Senaryosu: Komisyondan yüzde 25'lik bir zam kararı çıkması halinde 2027 net asgari ücret 35 bin 94 TL seviyesine yükselecek.

Yüzde 30 Zam Senaryosu (En Güçlü Beklenti): Uzmanların masadaki en ihtiyatlı ve güçlü beklenti olarak ifade ettiği yüzde 30'luk artış durumunda net maaş 36 bin 498 TL olarak hesaplanıyor.