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Asgari ücret zammında en güçlü hesap: Ocak 2027'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam oranları

17:31, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:31, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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2027 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken milyonlarca çalışanın gözü yeni yılda geçerli olacak maaş rakamlarına çevrildi. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde, yeni asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tahminler ekonomi gündeminde öne çıkmaya başladı. Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri, Orta Vadeli Program'da yer alan ekonomik göstergeler ve uzman ekonomistlerin hesaplamaları olası zam senaryolarının şekillenmesinde etkili oluyor. 2027 yılında uygulanacak ücretin belirlenmesi yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, farklı maaş gruplarını ve sosyal güvenlik prim hesaplamalarını da yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle açıklanacak zam oranı, çalışma hayatının en çok takip edilen başlıklarından biri haline geldi. Komisyon toplantıları öncesinde farklı artış oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, yeni maaşın hangi seviyeye ulaşabileceğine ilişkin beklentileri artırıyor. Peki, 2027 Ocak ayında asgari ücret kaç TL olacak, zam oranı hangi ekonomik göstergelere göre şekillenecek? İşte masadaki olası zam senaryoları.

Asgari ücret 2027 zammı, yılın son dönemine girilirken çalışanların ve işverenlerin yakından takip ettiği ekonomi başlıkları arasında yerini aldı. Aralık ayında yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde, yeni yılda uygulanacak maaşın hangi seviyeye çıkabileceğine yönelik tahminler gündeme taşınıyor. Milyonlarca çalışan için doğrudan gelir değişikliği anlamına gelen asgari ücret artışı, aynı zamanda işverenlerin maliyet hesaplamaları ve sosyal güvenlik primleri açısından da önem taşıyor. Yeni ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon görünümü, Merkez Bankası'nın hedefleri ve Orta Vadeli Program'daki ekonomik öngörüler yakından izleniyor. Ekonomistlerin farklı zam oranları üzerinden yaptığı hesaplamalar da 2027 yılına ilişkin beklentilerin şekillenmesine katkı sağlıyor. Henüz resmi bir zam oranı açıklanmamış olsa da komisyon toplantıları yaklaşırken olası artış seçenekleri daha fazla merak ediliyor. Peki, 2027 asgari ücret zammı için hangi oranlar konuşuluyor, yeni maaş ne kadar olabilir?

2027 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Milyonlarca çalışanın maaşını belirleyecek olan resmi görüşme trafiği yılın son ayında başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, işçi (Türk-İş) ve işveren (TİSK) temsilcilerinin katılımıyla toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2026'da çalışmalarına başlayacak. Komisyonun aralık ayı boyunca 3 veya 4 farklı toplantı gerçekleştirmesi ve nihai kararın aynı ayın son haftasında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

2027 YILI ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Mevcut durumda 28 bin 75TL (28.075 TL) olan net asgari ücretin, yıl sonu enflasyon hedefleri ve OVP verileri ışığında yeni yılda hangi seviyeye çıkacağına dair Sosyal Güvenlik uzmanları 4 farklı ihtimal üzerinde duruyor. Yapılan hesaplamalara göre güncel zam senaryoları şu şekilde belirlendi:

Yüzde 25 Zam Senaryosu: Komisyondan yüzde 25'lik bir zam kararı çıkması halinde 2027 net asgari ücret 35 bin 94 TL seviyesine yükselecek.

Yüzde 30 Zam Senaryosu (En Güçlü Beklenti): Uzmanların masadaki en ihtiyatlı ve güçlü beklenti olarak ifade ettiği yüzde 30'luk artış durumunda net maaş 36 bin 498 TL olarak hesaplanıyor.

Yüzde 35 Zam Senaryosu: Artış oranının daha yüksek tutulması ve yüzde 35 olarak belirlenmesi halinde çalışanların cebine girecek net tutar 37 bin 901 TL'ye ulaşacak.

Yüzde 40 Zam Senaryosu: Masadaki en iyimser senaryo olan yüzde 40'lık bir zam durumunda ise net asgari ücret 39 bin 305 TL sınırını aşacak.

Başlıklar :asgari ücretasgari ücret zammıasgari ücret 2027
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Asgari ücret zammında en güçlü hesap: Ocak 2027'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam oranları

Asgari ücret 2027 zammı, yılın son dönemine girilirken çalışanların ve işverenlerin yakından takip ettiği ekonomi başlıkları arasında yerini aldı. Aralık ayında yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde, yeni yılda uygulanacak maaşın hangi seviyeye çıkabileceğine yönelik tahminler gündeme taşınıyor. Milyonlarca çalışan için doğrudan gelir değişikliği anlamına gelen asgari ücret artışı, aynı zamanda işverenlerin maliyet hesaplamaları ve sosyal güvenlik primleri açısından da önem taşıyor. Yeni ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon görünümü, Merkez Bankası'nın hedefleri ve Orta Vadeli Program'daki ekonomik öngörüler yakından izleniyor. Ekonomistlerin farklı zam oranları üzerinden yaptığı hesaplamalar da 2027 yılına ilişkin beklentilerin şekillenmesine katkı sağlıyor. Henüz resmi bir zam oranı açıklanmamış olsa da komisyon toplantıları yaklaşırken olası artış seçenekleri daha fazla merak ediliyor. Peki, 2027 asgari ücret zammı için hangi oranlar konuşuluyor, yeni maaş ne kadar olabilir?

2027 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Milyonlarca çalışanın maaşını belirleyecek olan resmi görüşme trafiği yılın son ayında başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, işçi (Türk-İş) ve işveren (TİSK) temsilcilerinin katılımıyla toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2026'da çalışmalarına başlayacak. Komisyonun aralık ayı boyunca 3 veya 4 farklı toplantı gerçekleştirmesi ve nihai kararın aynı ayın son haftasında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

2027 YILI ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Mevcut durumda 28 bin 75TL (28.075 TL) olan net asgari ücretin, yıl sonu enflasyon hedefleri ve OVP verileri ışığında yeni yılda hangi seviyeye çıkacağına dair Sosyal Güvenlik uzmanları 4 farklı ihtimal üzerinde duruyor. Yapılan hesaplamalara göre güncel zam senaryoları şu şekilde belirlendi:

Yüzde 25 Zam Senaryosu: Komisyondan yüzde 25'lik bir zam kararı çıkması halinde 2027 net asgari ücret 35 bin 94 TL seviyesine yükselecek.

Yüzde 30 Zam Senaryosu (En Güçlü Beklenti): Uzmanların masadaki en ihtiyatlı ve güçlü beklenti olarak ifade ettiği yüzde 30'luk artış durumunda net maaş 36 bin 498 TL olarak hesaplanıyor.

Yüzde 35 Zam Senaryosu: Artış oranının daha yüksek tutulması ve yüzde 35 olarak belirlenmesi halinde çalışanların cebine girecek net tutar 37 bin 901 TL'ye ulaşacak.

Yüzde 40 Zam Senaryosu: Masadaki en iyimser senaryo olan yüzde 40'lık bir zam durumunda ise net asgari ücret 39 bin 305 TL sınırını aşacak.

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