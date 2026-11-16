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KYK bursu toplu ödeme ne zaman? KYK bursu ve öğrenim kredisi hesaplara yattı mı?

16:46, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:46, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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KYK bursu ne zaman açıklanacak 2026?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026-2027 dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan 2026-2027 dönemi burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler ilk ödemelerin yapılacağı tarihlere çevrildi. Peki KYK bursu toplu ödeme yapılacak mı? 2026 KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla verilen KYK burslarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. 2026-2027 KYK burs sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasıyla birlikte, burs almayı hak eden on binlerce öğrenci için bursların hesaplara yatırılacağı tarih sorgulanmaya başladı. Peki KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2 aylık toplu ödeme mi yapılacak?

KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ödemeleri için henüz tarihler netleşmedi fakat ödemeler geçtiğimiz yıl 18-20 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı. Öğrenciler hak edişlerini ekim ayından itibaren alacakları için ödemelerin eğer kasım ayında başlarsa, ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde 2 aylık toplu ödeme yapılacak.

Eğer ödemeler aralık ayında yapılırsa öğrenciler ödemelerini ekim, kasım ve aralık ayını kapsayacak şekilde 3 aylık toplu şekilde alacak. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenecek. Burs ve krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.

2026-2027 KYK BURSU NE KADAR?

Ön lisans ve lisans 4.000 TL

Yüksek lisans 8.000 TL

Doktora 12.000 TL.

Başlıklar :KYK burs ücretiKYK bursuGSBkyk bursu 2026
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KYK bursu toplu ödeme ne zaman? KYK bursu ve öğrenim kredisi hesaplara yattı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla verilen KYK burslarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. 2026-2027 KYK burs sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasıyla birlikte, burs almayı hak eden on binlerce öğrenci için bursların hesaplara yatırılacağı tarih sorgulanmaya başladı. Peki KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2 aylık toplu ödeme mi yapılacak?

KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ödemeleri için henüz tarihler netleşmedi fakat ödemeler geçtiğimiz yıl 18-20 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı. Öğrenciler hak edişlerini ekim ayından itibaren alacakları için ödemelerin eğer kasım ayında başlarsa, ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde 2 aylık toplu ödeme yapılacak.

Eğer ödemeler aralık ayında yapılırsa öğrenciler ödemelerini ekim, kasım ve aralık ayını kapsayacak şekilde 3 aylık toplu şekilde alacak. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenecek. Burs ve krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.

2026-2027 KYK BURSU NE KADAR?

Ön lisans ve lisans 4.000 TL

Yüksek lisans 8.000 TL

Doktora 12.000 TL.

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