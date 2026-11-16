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Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

15:09, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İŞKUR Gençlik Programı sayesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) istihdam edilecek toplamda 550 asil 550 yedek öğrenci kura ile belirlendi. 4 bin 143 öğrencinin başvuru yaptığı kura çekimi Alanya 5. Noter tarafından ALKÜ Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda gerçekleşti. İşte Alaaddin Keykubat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Alanya ALKÜ'de İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi. 4 bin 143 başvurudan 550 asil öğrenci seçildi. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kurayla belirlenen 550 asil öğrencinin 7 Aralık 2026 Pazartesi günü iş başı yapması planlanıyor. Asil listede yer almasına rağmen program şartlarını karşılamayan veya göreve başlamayan öğrencilerin yerine yedek listedeki adaylar çağrılacak. Program kapsamında öğrenciler, ALKÜ'nün farklı yerleşkelerindeki akademik ve idari birimlerde görev alacak.

İŞKUR Gençlik Programı sayesinde kurayla belirlenen 550 öğrenci 7 Aralık 2026 tarihinde iş başı yapacak. Kura ile belirlenen 550 asil öğrenciden program şartlarına uymayan veya iş başı yapmayan öğrencilerin yerine yedek listeden öğrenciler seçilecek. ALKÜ’de iş başı yapacak 550 öğrencinin 400’ü Kestel Yerleşkesindeki akademik ve idari birimlerde, 30’u Konaklı Yerleşkesinde, 30’u Akseki Yerleşkesinde, 90’ı da Gazipaşa Yerleşkesinde istihdam edilecek. Haftada 3 güne kadar uygulanacak program ile günlük net bin 375 TL ödeme, ayda 14 gün katılım halinde 19bin 250 TL aylık ödeme yapılacak.

İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?

a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;

ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;

d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.

Başlıklar :Alaaddin Keykubat ÜniversitesiİŞKURGençlik Programı kura sonuçları
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Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Alanya ALKÜ'de İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi. 4 bin 143 başvurudan 550 asil öğrenci seçildi. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kurayla belirlenen 550 asil öğrencinin 7 Aralık 2026 Pazartesi günü iş başı yapması planlanıyor. Asil listede yer almasına rağmen program şartlarını karşılamayan veya göreve başlamayan öğrencilerin yerine yedek listedeki adaylar çağrılacak. Program kapsamında öğrenciler, ALKÜ'nün farklı yerleşkelerindeki akademik ve idari birimlerde görev alacak.

İŞKUR Gençlik Programı sayesinde kurayla belirlenen 550 öğrenci 7 Aralık 2026 tarihinde iş başı yapacak. Kura ile belirlenen 550 asil öğrenciden program şartlarına uymayan veya iş başı yapmayan öğrencilerin yerine yedek listeden öğrenciler seçilecek. ALKÜ’de iş başı yapacak 550 öğrencinin 400’ü Kestel Yerleşkesindeki akademik ve idari birimlerde, 30’u Konaklı Yerleşkesinde, 30’u Akseki Yerleşkesinde, 90’ı da Gazipaşa Yerleşkesinde istihdam edilecek. Haftada 3 güne kadar uygulanacak program ile günlük net bin 375 TL ödeme, ayda 14 gün katılım halinde 19bin 250 TL aylık ödeme yapılacak.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için tıklayın

İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?

a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;

ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;

d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.

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