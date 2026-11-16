Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 16 Kasım Pazartesi maç programı

Emeklilikte eksik primlere borçlanma ve ihya formülü! Ocak ayında ödemeler artacak

Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler, hizmet borçlanması ve ihya seçeneklerine yöneliyor. Emeklilik şartlarını yerine getirebilmek için prim eksiği bulunan vatandaşlar, geçmiş dönemlere ait bazı süreleri borçlanarak ya da durdurulan sigortalılık sürelerini ihya ederek çalışma günlerine ekleyebiliyor. Ancak bu imkanlardan yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Ocak ayında asgari ücrette yapılması beklenen artışın borçlanma ve ihya maliyetlerini de yükseltecek olması, başvuru planı yapanların gündemini değiştirdi. Mevcut tutarlar üzerinden işlem yapmak isteyenler, yıl sonuna kadar başvuru yapmanın avantaj sağlayıp sağlamayacağını araştırıyor. Peki, hizmet borçlanması kimleri kapsıyor? İhya hakkından kimler yararlanabiliyor ve eksik prim günleri nasıl tamamlanıyor? İşte emeklilik hesabını yakından ilgilendiren ayrıntılar...