Emeklilikte eksik primlere borçlanma ve ihya formülü! Ocak ayında ödemeler artacak

Sağlık Bakanlığı KPSS atama puanları: Sağlık Bakanlığı en son alımında branşların kapattığı taban puanlar
Sağlık Bakanlığının 38 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartları adayların gündeminde. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, ilk ve acil yardım, röntgen, laboratuvar, tıbbi sekreter ve sağlık memuru gibi kadrolar için yayımlanması beklenen KPSS tercih kılavuzu öncesinde, önceki alımda oluşan taban puanlar da merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığının son personel alımında atama yapılan kadrolar ve branşlara göre en düşük KPSS yerleştirme puanları.
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