Emeklilikte eksik primlere borçlanma ve ihya formülü! Ocak ayında ödemeler artacak

EMEKLİLİKTE EKSİK PRİMİ TAMAMLAMANIN YOLLARI

Emeklilik koşulları, sigortalının ilk işe giriş tarihine, tabi olduğu sigorta statüsüne ve prim ödeme geçmişine göre değişiyor. Yaş, sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını tamamlayamayanlar için bazı dönemlerin borçlanılması veya daha önce dondurulan hizmetlerin ihya edilmesi mümkün olabiliyor.

Hizmet borçlanması, kanunda belirtilen şartları taşıyan sürelerin bedelinin ödenerek sigortalılık hizmetine eklenmesini sağlıyor. İhya ise daha önce durdurulmuş veya silinmiş hizmet sürelerinin yeniden kazanılması için ödeme yapılmasını ifade ediyor.

Ocak ayında asgari ücretin yükselmesiyle birlikte bu işlemlerin en düşük ve en yüksek ödeme tutarlarının da artması bekleniyor. Bu nedenle borçlanma hakkı bulunan kişiler, başvuru ve ödeme şartlarını araştırmaya başladı.