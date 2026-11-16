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Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün başlıyor? 2026-2027 üç aylar takvimi

09:25, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:25, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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On bir ayın sultanı, rahmet, mağfiret ve dayanışma ayı Ramazan için geri sayım başladı. Ramazan ayını karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, 2027’de ilk sahura hangi gece kalkılacağını ve ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle Ramazan ayının başlangıç tarihi de belli oldu. Buna göre; Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Peki üç aylar ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı ne zaman, bayram hangi güne denk geliyor?

On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayında bu yıl da milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri belli olurken, ilk orucun hangi gün tutulacağı da netleşti.

2027 Ramazan ne zaman başlayacak ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. 7 Şubat akşamı ilk sahura kalkılacak. 8 Şubat günü ise ilk oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, bayram hangi güne denk geliyor?

8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan Bayramı arefesi

9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı'nın 1. günü

10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 2. günü

11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü



2027 resmi tatiller ve dini günler takvimi

2027 resmi tatil takvimine göre, yılın ilk tatili olan Yılbaşı 1 Ocak 2027 Cuma gününe denk gelerek 3 günlük bir hafta sonu tatili fırsatı sunuyor. Dini günler takvimine göz attığımızda ise Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart Pazartesi (yarım gün), bayramın kendisi ise 9-11 Mart (Salı, Çarşamba, Perşembe) günleri arasında kutlanacak.

Yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı arifesi 15 Mayıs Cumartesi gününe denk gelirken, bayramın 1. günü 16 Mayıs Pazar günü başlayıp 19 Mayıs Çarşamba günü (aynı zamanda Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) sona erecek.

Milli bayramlarımızdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma günlerine denk gelerek yine uzun birer hafta sonu tatili vadediyor.

Diğer tatillerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü cumartesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü perşembe ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazartesi günü kutlanacak. İş ve seyahat planlamalarınızı bu takvime göre erkenden organize edebilirsiniz.

Başlıklar :2027 resmi tatillerdini günler takvimi 2027Ramazan BayramıKurban BayramıYılbaşı
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Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün başlıyor? 2026-2027 üç aylar takvimi

On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayında bu yıl da milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri belli olurken, ilk orucun hangi gün tutulacağı da netleşti.

2027 Ramazan ne zaman başlayacak ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. 7 Şubat akşamı ilk sahura kalkılacak. 8 Şubat günü ise ilk oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, bayram hangi güne denk geliyor?

8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan Bayramı arefesi

9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı'nın 1. günü

10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 2. günü

11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü



2027 resmi tatiller ve dini günler takvimi

2027 resmi tatil takvimine göre, yılın ilk tatili olan Yılbaşı 1 Ocak 2027 Cuma gününe denk gelerek 3 günlük bir hafta sonu tatili fırsatı sunuyor. Dini günler takvimine göz attığımızda ise Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart Pazartesi (yarım gün), bayramın kendisi ise 9-11 Mart (Salı, Çarşamba, Perşembe) günleri arasında kutlanacak.

Yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı arifesi 15 Mayıs Cumartesi gününe denk gelirken, bayramın 1. günü 16 Mayıs Pazar günü başlayıp 19 Mayıs Çarşamba günü (aynı zamanda Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) sona erecek.

Milli bayramlarımızdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma günlerine denk gelerek yine uzun birer hafta sonu tatili vadediyor.

Diğer tatillerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü cumartesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü perşembe ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazartesi günü kutlanacak. İş ve seyahat planlamalarınızı bu takvime göre erkenden organize edebilirsiniz.

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