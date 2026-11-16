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İçişleri Bakanlığı kadro açtı: 70 ve 80 KPSS puanıyla AFAD'a memur alımı yapılacak

00:18, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 kadro için uzman ve denetçi yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. 2025 ve 2026 KPSS puanıyla gerçekleştirilecek memur alımı için Kariyer Kapısı başvuru tarihleri, taban puan şartları ve kontenjan dağılımı netleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 20 kadro için uzman yardımcısı ve denetçi yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Adaylar başvurularını 23-30 Kasım 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

AFAD personel alımı kadro dağılımı ve kontenjanlar

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere iki ayrı kadroda alım yapacak. Genel idare hizmetleri sınıfına dahil edilecek kadroların dağılımı şu şekildedir:


Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı: İktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve çalışma ekonomisi dallarından 10, hukuk alanından ise 3 olmak üzere toplam 13 kadro.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcılığı: İktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve çalışma ekonomisi dallarından 4, bilgisayar, yazılım, endüstri ve matematik mühendisliği dallarından ise 3 olmak üzere toplam 7 kadro.

Başvuru şartları ve aranan nitelikler

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekiyor. Ayrıca 1 Ocak 1992 ve sonraki doğumlular sınava başvuru yapabiliyor. Adaylarda aranan diğer temel nitelikler şunlardır:


Uzman yardımcılığı için 2025 veya 2026 KPSS'den ilgili puan türlerinden en az 70 puan ve en az C seviyesinde YDS/e-YDS puanı (veya uluslararası denkliği olan belge) sahibi olmak.


Denetçi yardımcılığı için 2025 veya 2026 KPSS'den ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.


Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.


Görevi devamlı yapmaya engel sağlık problemi olmamak ve denetçi yardımcılığı için Türkiye'nin her yerinde görev yapabilecek şartları taşımak.


Başvuru süreci ve takvimi

Giriş sınavı başvuruları, 23 Kasım 2026 saat 10:00 ile 30 Kasım 2026 saat 17:00 arasında e-Devlet kapısı üzerinden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) platformu aracılığıyla elektronik olarak alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.


Adaylar, mezuniyet, KPSS ve askerlik gibi bilgilerini sistem üzerinden otomatik olarak kontrol edebilecek; eksik veya hatalı durumlarda manuel güncelleme ve belge yüklemesi yapabilecekler. Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından adayların "Başvurularım" ekranından süreci mutlaka teyit etmeleri gerekiyor.


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Başlıklar :afadiçişleri bakanlığıafad memur alımıkpsskamu personel alımı
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İçişleri Bakanlığı kadro açtı: 70 ve 80 KPSS puanıyla AFAD'a memur alımı yapılacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 20 kadro için uzman yardımcısı ve denetçi yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Adaylar başvurularını 23-30 Kasım 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

AFAD personel alımı kadro dağılımı ve kontenjanlar

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere iki ayrı kadroda alım yapacak. Genel idare hizmetleri sınıfına dahil edilecek kadroların dağılımı şu şekildedir:


Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı: İktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve çalışma ekonomisi dallarından 10, hukuk alanından ise 3 olmak üzere toplam 13 kadro.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcılığı: İktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve çalışma ekonomisi dallarından 4, bilgisayar, yazılım, endüstri ve matematik mühendisliği dallarından ise 3 olmak üzere toplam 7 kadro.

Başvuru şartları ve aranan nitelikler

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekiyor. Ayrıca 1 Ocak 1992 ve sonraki doğumlular sınava başvuru yapabiliyor. Adaylarda aranan diğer temel nitelikler şunlardır:


Uzman yardımcılığı için 2025 veya 2026 KPSS'den ilgili puan türlerinden en az 70 puan ve en az C seviyesinde YDS/e-YDS puanı (veya uluslararası denkliği olan belge) sahibi olmak.


Denetçi yardımcılığı için 2025 veya 2026 KPSS'den ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.


Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.


Görevi devamlı yapmaya engel sağlık problemi olmamak ve denetçi yardımcılığı için Türkiye'nin her yerinde görev yapabilecek şartları taşımak.


Başvuru süreci ve takvimi

Giriş sınavı başvuruları, 23 Kasım 2026 saat 10:00 ile 30 Kasım 2026 saat 17:00 arasında e-Devlet kapısı üzerinden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) platformu aracılığıyla elektronik olarak alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.


Adaylar, mezuniyet, KPSS ve askerlik gibi bilgilerini sistem üzerinden otomatik olarak kontrol edebilecek; eksik veya hatalı durumlarda manuel güncelleme ve belge yüklemesi yapabilecekler. Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından adayların "Başvurularım" ekranından süreci mutlaka teyit etmeleri gerekiyor.


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