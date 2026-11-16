İçişleri Bakanlığı kadro açtı: 70 ve 80 KPSS puanıyla AFAD'a memur alımı yapılacak

AFAD personel alımı kadro dağılımı ve kontenjanlar

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere iki ayrı kadroda alım yapacak. Genel idare hizmetleri sınıfına dahil edilecek kadroların dağılımı şu şekildedir:





Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı: İktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve çalışma ekonomisi dallarından 10, hukuk alanından ise 3 olmak üzere toplam 13 kadro.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcılığı: İktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve çalışma ekonomisi dallarından 4, bilgisayar, yazılım, endüstri ve matematik mühendisliği dallarından ise 3 olmak üzere toplam 7 kadro.