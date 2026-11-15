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İlk ara tatilden sonra okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar ayın kaçında açılacak? 2026-2027 MEB takvimi

21:25, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatilinin başlamasıyla birlikte "Okullar ne zaman açılacak?" ve "Kasım ara tatili kaç gün sürecek?" soruları gündemin ilk sırasına yerleşti. MEB takvimine göre 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak derslerin ardından gözler 25 Ocak 2027'deki yarıyıl tatiline çevrilecek. Haberimizde hem okulların açılış gününü hem de 2027 yılına ait tüm tatil takvimini bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili başladı. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek tatilin ardından okullar 23 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak.

Okullar ne zaman açılacak ve ara tatil kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, birinci dönem ara tatili resmî olarak 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.


13 Kasım Cuma günü ders bitimiyle tatile çıkan yaklaşık 17 milyon ilk ve ortaöğretim öğrencisi, hafta sonlarının da eklenmesiyle toplam 9 gün boyunca tatil yapacak. Öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü okullarında yeniden ders başı yapacak.

MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi

Bakanlığın açıkladığı resmî çalışma takvimine göre, yıl içerisindeki diğer tatil ve dönem başlangıç tarihleri şu şekilde planlandı:


Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma


Yarıyıl tatili (Sömestr): 25 Ocak 2027 Pazartesi – 5 Şubat 2027 Cuma


İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi


İkinci dönem ara tatili: 8 Mart 2027 Pazartesi – 12 Mart 2027 Cuma


İkinci dönem sonu (Yaz tatili başlangıcı): 25 Haziran 2027 Cuma

Öğretmen seminerleri çevrim içi yapılacak

Ara tatil sürecinde öğretmenlerin mesleki gelişim programları da uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu olan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütülecek.


16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de erişime açılacak olan kasım dönemi mesleki çalışma programları, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar öğretmenlerin kullanımına açık kalacak.

Başlıklar :2026-2027 eğitim öğretim yılımilli eğitim bakanlığımebokullar ne zaman açılacak
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İlk ara tatilden sonra okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar ayın kaçında açılacak? 2026-2027 MEB takvimi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili başladı. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek tatilin ardından okullar 23 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak.

Okullar ne zaman açılacak ve ara tatil kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, birinci dönem ara tatili resmî olarak 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.


13 Kasım Cuma günü ders bitimiyle tatile çıkan yaklaşık 17 milyon ilk ve ortaöğretim öğrencisi, hafta sonlarının da eklenmesiyle toplam 9 gün boyunca tatil yapacak. Öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü okullarında yeniden ders başı yapacak.

MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi

Bakanlığın açıkladığı resmî çalışma takvimine göre, yıl içerisindeki diğer tatil ve dönem başlangıç tarihleri şu şekilde planlandı:


Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma


Yarıyıl tatili (Sömestr): 25 Ocak 2027 Pazartesi – 5 Şubat 2027 Cuma


İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi


İkinci dönem ara tatili: 8 Mart 2027 Pazartesi – 12 Mart 2027 Cuma


İkinci dönem sonu (Yaz tatili başlangıcı): 25 Haziran 2027 Cuma

Öğretmen seminerleri çevrim içi yapılacak

Ara tatil sürecinde öğretmenlerin mesleki gelişim programları da uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu olan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütülecek.


16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de erişime açılacak olan kasım dönemi mesleki çalışma programları, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar öğretmenlerin kullanımına açık kalacak.

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