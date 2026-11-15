EURO 2028 Elemeleri muhtemel rakipler ve torba dağılımı
UEFA Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlar doğrultusunda kura çekimi öncesinde torbalarda yer alması kesinleşen ve henüz yerini garantilemeyen ülkeler şu şekilde sıralandı:
1. Torba: İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Almanya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Hırvatistan (henüz garantilemedi)
2. Torba: Türkiye, Galler, Sırbistan, İsviçre, İsveç, Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Çekya (henüz garantilemedi), Slovenya (henüz garantilemedi), Kosova (henüz garantilemedi)
3. Torba: İsrail, Gürcistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Slovakya, Polonya, Ukrayna, İskoçya (henüz garantilemedi), Kuzey İrlanda (henüz garantilemedi), Arnavutluk (henüz garantilemedi), İzlanda (henüz garantilemedi)
4. Torba: Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Finlandiya, Moldova, Ermenistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Kazakistan, Letonya, San Marino, Belarus (henüz garantilemedi), Estonya (henüz garantilemedi)
5. Torba: Malta, Azerbaycan, Litvanya, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn
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