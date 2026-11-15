15/11/2026, Pazar18:54
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
22

Bildirimler

EJDERHA İHA savunma sistemi sürü dron saldırısı senaryosunda kabiliyetini sergiledi15 Kasım 2026 17:30 PazarSON DAKİKA
Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısı15 Kasım 2026 17:00 PazarSON DAKİKA
Şarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildi15 Kasım 2026 16:34 PazarSON DAKİKA
Şarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildi15 Kasım 2026 16:29 PazarSON DAKİKA
Putin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürü15 Kasım 2026 16:07 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajı

A Milli Takım'ın EURO 2028 Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri ve torbalar şekillendi

18:34, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Avrupa futbolunun en önemli turnuvalarından 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın kura çekimine hangi torbadan katılacağı ve muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Uluslar Ligi performansı sonrası ikinci torbadaki yerini kesinleştiren Ay-Yıldızlılar, 6 Aralık'taki kura çekiminde birinci torbadaki Avrupa devlerinden biriyle aynı gruba düşmeye hazırlanıyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi performansının ardından 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) Elemeleri kura çekimine ikinci torbadan katılmayı garantiledi. 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek kura çekimi öncesinde Ay-Yıldızlıların birinci ve diğer torbalardaki muhtemel rakipleri büyük ölçüde şekillendi.

A Milli Takım'ın EURO 2028 Elemeleri torbası kesinleşti


Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA tarafından düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'ndeki sonuçların ardından EURO 2028 Elemeleri'nde kura çekimine ikinci torbadan girmeyi garantiledi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekip, 6 Aralık tarihinde yapılacak kura çekiminde kendi torbasındaki ülkelerle eşleşmeyecek.


EURO 2028 Elemeleri muhtemel rakipler ve torba dağılımı 


UEFA Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlar doğrultusunda kura çekimi öncesinde torbalarda yer alması kesinleşen ve henüz yerini garantilemeyen ülkeler şu şekilde sıralandı:


1. Torba: İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Almanya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Hırvatistan (henüz garantilemedi) 


2. Torba: Türkiye, Galler, Sırbistan, İsviçre, İsveç, Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Çekya (henüz garantilemedi), Slovenya (henüz garantilemedi), Kosova (henüz garantilemedi) 


3. Torba: İsrail, Gürcistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Slovakya, Polonya, Ukrayna, İskoçya (henüz garantilemedi), Kuzey İrlanda (henüz garantilemedi), Arnavutluk (henüz garantilemedi), İzlanda (henüz garantilemedi)


 4. Torba: Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Finlandiya, Moldova, Ermenistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Kazakistan, Letonya, San Marino, Belarus (henüz garantilemedi), Estonya (henüz garantilemedi) 


5. Torba: Malta, Azerbaycan, Litvanya, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn 


EURO 2028 Elemeleri kura çekimi ne zaman yapılacak?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2028 Elemeleri'ndeki grup rakiplerinin kesinleşeceği kura çekimi 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek. UEFA Uluslar Ligi'ndeki kalan karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte "henüz garantilemedi" statüsündeki takımların da torbaları kesinlik kazanacak.

Başlıklar :euro 2028euro 2028 elemeleri2028 avrupa futbol şampiyonasıA Milli Erkek Futbol Takımıkura çekimi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

A Milli Takım'ın EURO 2028 Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri ve torbalar şekillendi

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi performansının ardından 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) Elemeleri kura çekimine ikinci torbadan katılmayı garantiledi. 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek kura çekimi öncesinde Ay-Yıldızlıların birinci ve diğer torbalardaki muhtemel rakipleri büyük ölçüde şekillendi.

A Milli Takım'ın EURO 2028 Elemeleri torbası kesinleşti


Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA tarafından düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'ndeki sonuçların ardından EURO 2028 Elemeleri'nde kura çekimine ikinci torbadan girmeyi garantiledi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekip, 6 Aralık tarihinde yapılacak kura çekiminde kendi torbasındaki ülkelerle eşleşmeyecek.


EURO 2028 Elemeleri muhtemel rakipler ve torba dağılımı 


UEFA Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlar doğrultusunda kura çekimi öncesinde torbalarda yer alması kesinleşen ve henüz yerini garantilemeyen ülkeler şu şekilde sıralandı:


1. Torba: İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Almanya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Hırvatistan (henüz garantilemedi) 


2. Torba: Türkiye, Galler, Sırbistan, İsviçre, İsveç, Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Çekya (henüz garantilemedi), Slovenya (henüz garantilemedi), Kosova (henüz garantilemedi) 


3. Torba: İsrail, Gürcistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Slovakya, Polonya, Ukrayna, İskoçya (henüz garantilemedi), Kuzey İrlanda (henüz garantilemedi), Arnavutluk (henüz garantilemedi), İzlanda (henüz garantilemedi)


 4. Torba: Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Finlandiya, Moldova, Ermenistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Kazakistan, Letonya, San Marino, Belarus (henüz garantilemedi), Estonya (henüz garantilemedi) 


5. Torba: Malta, Azerbaycan, Litvanya, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn 


EURO 2028 Elemeleri kura çekimi ne zaman yapılacak?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2028 Elemeleri'ndeki grup rakiplerinin kesinleşeceği kura çekimi 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek. UEFA Uluslar Ligi'ndeki kalan karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte "henüz garantilemedi" statüsündeki takımların da torbaları kesinlik kazanacak.

1/4
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet