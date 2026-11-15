Hangi fakülte ve bölümler üç yıla inecek?

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Yükseköğretimde eğitim süresi yeniden şekilleniyor: Üç yıla düşecek üniversite bölümleri hangileri?

16:36, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dört yıllık lisans programlarının üç yılda tamamlanabilmesine yönelik yeni bir eğitim modeli üzerinde çalışıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde dört yıl süren lisans eğitiminin bazı programlarda üç yılda tamamlanabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Eğitim uzmanları, uygulama ağırlığı düşük bölümlerde eğitim süresinin kısalabileceğini, sağlık ve uygulamalı bölümlerin ise 4 yıl kalabileceğini belirtti. İşte detaylar.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, katıldığı bir televizyon programında üniversite eğitimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, “Avrupa'da eğitimler ortalama lisans döneminde 3 yıldır. Bazı programlarda 3+2 yapılır. Özel yetkinlik kazanılması için. Mimarlık mühendislik gibi. Biz de diyoruz ki; lisans kredimizi 180 kredi içinde formüle edebiliriz. Bunu da 3 yıl içinde tamamlayabiliriz. Üniversitelerimizi bir senedir bu konuya hazırlıyoruz.” dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın duyurduğu plan kapsamında hangi bölümlerin yeni sisteme geçeceği henüz netleşmezken, eğitim uzmanları uygulamanın kapsamına ve eğitim süresinin kısalabileceği bölümlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. NTV'ye konuşan eğitim uzmanları kararın sebebine dair değerlendirmelerde bulundu. Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun, dört yıllık lisans eğitimdeki öğrencilerin ciddi bir kısmının üçüncü ve dördüncü sınıfta üniversiteyi terk etme noktasına geldiğini söyledi.

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk da; Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da üniversite eğitimin üç yıl sürdüğünü belirterek, “Türkiye'de yüksek lisans eğitimi de iki yıl sürüyor. Dolayısıyla öğrenciler dört yıl lisans, iki yıl yüksek lisans derken altı yıllık bir süreci tamamlamak zorunda kalıyorlar.” dedi.

Hangi fakülte ve bölümler üç yıla inecek?

Eğitim uzmanı Onur Soğuk, “Sağlıkla alakalı bölümler, hemşirelik gibi, yani uygulamanın daha fazla olduğu bölümler aynı sürede kalabilir. Eğitim fakülteleri, iktisat fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri buradaki bölümlerin çoğu Türkiye şartlarında üç yıla indirilebilir” açıklamasında bulundu.

Eğitim uzmanı Muhammet Tosun da içinde uygulamanın daha az olduğu bölümlerin üç yıla indirilmesinin çok daha muhtemelen olduğunu söyleyerek, “Müfredatı aslında çok yoğun olmayan bölümlerde üç yıla düşüşü bekleyebiliriz. Ama yoğun uygulama gerektiren içinde ciddi şekilde uygulama olan bölümlerin dört yıl kalması muhtemel” dedi. Lisans eğitiminin ilerleyen yıllarda 3 seneye düşürülmesi planlanıyor ancak kesin tarih henüz net değil.

Başlıklar :Yükseköğretimüniversite bölümleriüç yıla inecek bölümler
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Yükseköğretimde eğitim süresi yeniden şekilleniyor: Üç yıla düşecek üniversite bölümleri hangileri?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, katıldığı bir televizyon programında üniversite eğitimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, “Avrupa'da eğitimler ortalama lisans döneminde 3 yıldır. Bazı programlarda 3+2 yapılır. Özel yetkinlik kazanılması için. Mimarlık mühendislik gibi. Biz de diyoruz ki; lisans kredimizi 180 kredi içinde formüle edebiliriz. Bunu da 3 yıl içinde tamamlayabiliriz. Üniversitelerimizi bir senedir bu konuya hazırlıyoruz.” dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın duyurduğu plan kapsamında hangi bölümlerin yeni sisteme geçeceği henüz netleşmezken, eğitim uzmanları uygulamanın kapsamına ve eğitim süresinin kısalabileceği bölümlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. NTV'ye konuşan eğitim uzmanları kararın sebebine dair değerlendirmelerde bulundu. Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun, dört yıllık lisans eğitimdeki öğrencilerin ciddi bir kısmının üçüncü ve dördüncü sınıfta üniversiteyi terk etme noktasına geldiğini söyledi.

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk da; Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da üniversite eğitimin üç yıl sürdüğünü belirterek, “Türkiye'de yüksek lisans eğitimi de iki yıl sürüyor. Dolayısıyla öğrenciler dört yıl lisans, iki yıl yüksek lisans derken altı yıllık bir süreci tamamlamak zorunda kalıyorlar.” dedi.

Hangi fakülte ve bölümler üç yıla inecek?

Eğitim uzmanı Onur Soğuk, “Sağlıkla alakalı bölümler, hemşirelik gibi, yani uygulamanın daha fazla olduğu bölümler aynı sürede kalabilir. Eğitim fakülteleri, iktisat fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri buradaki bölümlerin çoğu Türkiye şartlarında üç yıla indirilebilir” açıklamasında bulundu.

Eğitim uzmanı Muhammet Tosun da içinde uygulamanın daha az olduğu bölümlerin üç yıla indirilmesinin çok daha muhtemelen olduğunu söyleyerek, “Müfredatı aslında çok yoğun olmayan bölümlerde üç yıla düşüşü bekleyebiliriz. Ama yoğun uygulama gerektiren içinde ciddi şekilde uygulama olan bölümlerin dört yıl kalması muhtemel” dedi. Lisans eğitiminin ilerleyen yıllarda 3 seneye düşürülmesi planlanıyor ancak kesin tarih henüz net değil.

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