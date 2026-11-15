15/11/2026, Pazar17:16
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
24

Bildirimler

Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısı15 Kasım 2026 17:00 PazarSON DAKİKA
Şarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildi15 Kasım 2026 16:34 PazarSON DAKİKA
Şarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildi15 Kasım 2026 16:29 PazarSON DAKİKA
Putin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürü15 Kasım 2026 16:07 PazarSON DAKİKA
EJDERHA İHA savunma sistemi sürü dron saldırısı senaryosunda kabiliyetini sergiledi: 51 hedefi aynı anda etkisiz hale getirdi15 Kasım 2026 15:35 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hangi bölümlerden yapacak? Sözleşmeli sağlık personeli alımları başladı mı?

16:19, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 16:19, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki sağlık tesislerinin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek 38 bin hekim dışı sözleşmeli personel alımı için geri sayım hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği dev istihdam paketinin yıl bitmeden hayata geçirilmesi beklenirken, sağlık ön lisans ve lisans mezunu binlerce aday ÖSYM üzerinden yayımlanacak KPSS tercih kılavuzuna kilitlendi. Adayların sorguladığı "Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı ne zaman yapılacak, 38 bin hekim dışı personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, hangi bölümlerden alım yapılacak?" sorularının yanıtları ve öne çıkan branş beklentileri şu şekildedir:

Sağlık Bakanlığı’nın 38 bin personel alımı yapacağına ilişkin açıklama, sağlık sektöründe iş bekleyen adayların gündemine yerleşti. Başvuru sürecini takip eden adaylar, alım takviminin yanı sıra kadro ve branş dağılımı, başvuru şartları ve KPSS puanı kriterlerini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak?

Sağlık Bakanlığı 38 Bin Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan kadro ihdas sürecinin ardından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki kılavuz hazırlıkları devam etmektedir. 

15 Kasım 2026 itibarıyla bu alıma ilişkin kesin başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri açıklanmış değil. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce yaptığı açıklamada 2026 Eylül KPSS sonrasında personel alımını planladıklarını ve yıl sonunda bir alım öngördüklerini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Hangi Bölümlerden Alım Yapacak?

Resmî Gazete'de yayımlanan 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/404 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi. Bu kapsamda açıklanan 26 bin 673 kişilik kadro dağılımı şöyle:

Uzman tabip 22.983

Tabip 3.652

Sağlık memuru 25

Ebe 9

Hemşire 2

Diyetisyen 1

Sağlık teknikeri 1

Yayımlanan kararın büyük bölümünü uzman tabip ve tabip kadroları oluşturuyor. Diğer sağlık meslek grupları için belirlenen toplam kontenjan ise 38 bin kişi. 26 bin 673 kişilik planlama, 4924 sayılı Kanun kapsamında eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin. Sağlık Bakanlığın açıklamalarında 38 bin kişilik toplam alım hedefi yer alırken il, hastane ve branş bazında ayrıntılı kontenjan listesi henüz duyurulmadı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden işçi alımının da yapması bekleniyor. Sözleşmeli sağlık personeli alımlarında ÖSYM tercih sistemi kullanılırken sürekli işçi alımları için İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel alımı için başvuruların 2026 yılı sona ermeden başlatılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından başvuru takvimi, tercih kılavuzu ve kadro dağılımına ilişkin duyurular bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce yaptığı açıklamada 2026 Eylül KPSS sonrasında personel alımını planladıklarını ve yıl sonunda bir alım öngördüklerini belirtmişti.

Başlıklar :Sağlık BakanlığıSağlık Bakanlığı personel alımıhemşireebetıbbi sekretersağlık teknikeri
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hangi bölümlerden yapacak? Sözleşmeli sağlık personeli alımları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın 38 bin personel alımı yapacağına ilişkin açıklama, sağlık sektöründe iş bekleyen adayların gündemine yerleşti. Başvuru sürecini takip eden adaylar, alım takviminin yanı sıra kadro ve branş dağılımı, başvuru şartları ve KPSS puanı kriterlerini araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak?

Sağlık Bakanlığı 38 Bin Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan kadro ihdas sürecinin ardından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki kılavuz hazırlıkları devam etmektedir. 

15 Kasım 2026 itibarıyla bu alıma ilişkin kesin başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri açıklanmış değil. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce yaptığı açıklamada 2026 Eylül KPSS sonrasında personel alımını planladıklarını ve yıl sonunda bir alım öngördüklerini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Hangi Bölümlerden Alım Yapacak?

Resmî Gazete'de yayımlanan 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/404 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi. Bu kapsamda açıklanan 26 bin 673 kişilik kadro dağılımı şöyle:

Uzman tabip 22.983

Tabip 3.652

Sağlık memuru 25

Ebe 9

Hemşire 2

Diyetisyen 1

Sağlık teknikeri 1

Yayımlanan kararın büyük bölümünü uzman tabip ve tabip kadroları oluşturuyor. Diğer sağlık meslek grupları için belirlenen toplam kontenjan ise 38 bin kişi. 26 bin 673 kişilik planlama, 4924 sayılı Kanun kapsamında eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin. Sağlık Bakanlığın açıklamalarında 38 bin kişilik toplam alım hedefi yer alırken il, hastane ve branş bazında ayrıntılı kontenjan listesi henüz duyurulmadı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden işçi alımının da yapması bekleniyor. Sözleşmeli sağlık personeli alımlarında ÖSYM tercih sistemi kullanılırken sürekli işçi alımları için İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel alımı için başvuruların 2026 yılı sona ermeden başlatılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından başvuru takvimi, tercih kılavuzu ve kadro dağılımına ilişkin duyurular bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce yaptığı açıklamada 2026 Eylül KPSS sonrasında personel alımını planladıklarını ve yıl sonunda bir alım öngördüklerini belirtmişti.

1/5
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet