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13. Yargı Paketi son durum: Torba yasada neler var, düzenlemenin içeriği maddeleri kapsamı nedir?

13:08, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 13:08, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Yargı Paketi’nin ne zaman çıkacağı, kapsamı ve içeriği ile af veya infaz düzenlemesi içerip içermeyeceği merak ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre paketin bütçe görüşmelerinin ardından TBMM’ye sunulması bekleniyor. Sosyal medya kullanımı, dolandırıcılık suçları ve yargılamaların hızlandırılması yeni düzenlemede öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Peki 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu, yeni yargı paketinde genel veya kısmi af var mı, infaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik maddeleri yer alacak mı?

Adalet Bakanlığı tarafından yargı süreçlerinin hızlandırılması, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve infaz sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 13. Yargı Paketi çalışmaları milyonlarca vatandaşın ve mahkum yakınlarının gündemindeki yerini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemi gündemine gelmesi beklenen düzenleme öncesinde en çok sorgulanan "13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu, yeni yargı paketinde genel veya kısmi af var mı, infaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik maddeleri yer alacak mı?" sorularının yanıtları ve taslak içeriğindeki öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

13. Yargı Paketi Ne Zaman Çıkacak, Meclis'e Geldi Mi?

Adalet Bakanlığı bünyesinde ilgili kurumların görüşleriyle şekillendirilen 13. Yargı Paketi taslak metni üzerinde teknik çalışmalar devam etmektedir. Düzenlemenin önümüzdeki haftalarda AK Parti milletvekillerinin imzasıyla kanun teklifi haline getirilerek önce TBMM Adalet Komisyonu'na, ardından Genel Kurul gündemine sunulması beklenmektedir.

13. Yargı Paketi'nde Af Ve İnfaz Düzenlemesi Var Mı?

Mahkum ve mahkum yakınlarının en çok merak ettiği genel af veya kapsamlı bir kısmi af beklentisine ilişkin Adalet Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamalarda, gündemde herhangi bir genel af düzenlemesinin bulunmadığı vurgulanmaktadır.

13. Yargı Paketi Maddeleri Neler, İçeriği Nasıl, Hangi Düzenlemeler Var?

13. Yargı Paketi'nin henüz TBMM'ye sunulmuş resmî bir kanun teklifi bulunmuyor. Bu nedenle paketin kesin madde sayısı ve tüm düzenlemeleri netleşmiş değil.

Adalet Bakanı'nın açıklamaları ve hazırlık sürecinde gündeme gelen başlıklar doğrultusunda öne çıkan konular şunlar:

1. Sosyal medya düzenlemesi: Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni kuralların getirilmesi ve dijital platformlardaki sorunlara yönelik düzenlemeler yapılması planlanıyor.

2. Dolandırıcılık suçları: Dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede yeni hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.


3. Boşanma davaları: Uzun süren boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması için yeni adımlar üzerinde çalışılıyor.

4. İş davaları: İş mahkemelerindeki yargılama süreçlerinin hızlandırılması gündemde bulunuyor.

5. Yargılamaların hızlandırılması: Davaların makul sürede tamamlanması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amaçlanıyor. Bu başlıkların nihai kapsamı, kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla belli olacak.


13. Yargı Paketi'nde İnfaz Düzenlemesi ve Denetimli Serbestlik Olacak Mı?

İnfaz indirimi ve denetimli serbestlik düzenlemesi, 13. Yargı Paketi hakkında araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Hükümlüler, ceza sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağını ve erken tahliye imkânı sağlayacak yeni bir düzenleme gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor. Ancak Bakan Gürlek'in son açıklamalarında genel bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik düzenlemesi duyurulmadı. Bu nedenle yeni pakette hangi hükümlülerin yararlanabileceği, ceza sürelerinin değişip değişmeyeceği konusunda kesin bilgi bulunmuyor.



13. Yargı Paketi'yle Süresiz Nafaka Kalkacak Mı?

13. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelen konulardan biri de süresiz nafaka düzenlemesi oldu. Boşanma sonrasında ödenen yoksulluk nafakasının süresi ve şartlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin çeşitli çalışmalar kamuoyunda tartışılıyor. Ancak nafakanın tamamen kaldırıldığına veya yeni bir nafaka süresinin kesinleştiğine ilişkin yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. Nafaka konusunun 13. Yargı Paketi'nde yer alıp almayacağı da henüz netleşmiş değil.


13. Yargı Paketi Ne Zaman Meclis'e Gelecek?

13. Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada paketin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e geleceğini söyledi.

Böylece daha önce gündeme gelen ekim ayında Meclis'e sunulma hedefi gerçekleşmemiş oldu.

Yeni takvimde 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yargı paketinin TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Ancak paketin Meclis'e sunulması, kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi farklı aşamalar olduğu için kesinleşmiş bir yasalaşma tarihi bulunmuyor.

Başlıklar :13. Yargı PaketiMeclistorba yasa
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13. Yargı Paketi son durum: Torba yasada neler var, düzenlemenin içeriği maddeleri kapsamı nedir?

Adalet Bakanlığı tarafından yargı süreçlerinin hızlandırılması, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve infaz sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 13. Yargı Paketi çalışmaları milyonlarca vatandaşın ve mahkum yakınlarının gündemindeki yerini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemi gündemine gelmesi beklenen düzenleme öncesinde en çok sorgulanan "13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu, yeni yargı paketinde genel veya kısmi af var mı, infaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik maddeleri yer alacak mı?" sorularının yanıtları ve taslak içeriğindeki öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

13. Yargı Paketi Ne Zaman Çıkacak, Meclis'e Geldi Mi?

Adalet Bakanlığı bünyesinde ilgili kurumların görüşleriyle şekillendirilen 13. Yargı Paketi taslak metni üzerinde teknik çalışmalar devam etmektedir. Düzenlemenin önümüzdeki haftalarda AK Parti milletvekillerinin imzasıyla kanun teklifi haline getirilerek önce TBMM Adalet Komisyonu'na, ardından Genel Kurul gündemine sunulması beklenmektedir.

13. Yargı Paketi'nde Af Ve İnfaz Düzenlemesi Var Mı?

Mahkum ve mahkum yakınlarının en çok merak ettiği genel af veya kapsamlı bir kısmi af beklentisine ilişkin Adalet Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamalarda, gündemde herhangi bir genel af düzenlemesinin bulunmadığı vurgulanmaktadır.

13. Yargı Paketi Maddeleri Neler, İçeriği Nasıl, Hangi Düzenlemeler Var?

13. Yargı Paketi'nin henüz TBMM'ye sunulmuş resmî bir kanun teklifi bulunmuyor. Bu nedenle paketin kesin madde sayısı ve tüm düzenlemeleri netleşmiş değil.

Adalet Bakanı'nın açıklamaları ve hazırlık sürecinde gündeme gelen başlıklar doğrultusunda öne çıkan konular şunlar:

1. Sosyal medya düzenlemesi: Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni kuralların getirilmesi ve dijital platformlardaki sorunlara yönelik düzenlemeler yapılması planlanıyor.

2. Dolandırıcılık suçları: Dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede yeni hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.


3. Boşanma davaları: Uzun süren boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması için yeni adımlar üzerinde çalışılıyor.

4. İş davaları: İş mahkemelerindeki yargılama süreçlerinin hızlandırılması gündemde bulunuyor.

5. Yargılamaların hızlandırılması: Davaların makul sürede tamamlanması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amaçlanıyor. Bu başlıkların nihai kapsamı, kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla belli olacak.


13. Yargı Paketi'nde İnfaz Düzenlemesi ve Denetimli Serbestlik Olacak Mı?

İnfaz indirimi ve denetimli serbestlik düzenlemesi, 13. Yargı Paketi hakkında araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Hükümlüler, ceza sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağını ve erken tahliye imkânı sağlayacak yeni bir düzenleme gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor. Ancak Bakan Gürlek'in son açıklamalarında genel bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik düzenlemesi duyurulmadı. Bu nedenle yeni pakette hangi hükümlülerin yararlanabileceği, ceza sürelerinin değişip değişmeyeceği konusunda kesin bilgi bulunmuyor.



13. Yargı Paketi'yle Süresiz Nafaka Kalkacak Mı?

13. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelen konulardan biri de süresiz nafaka düzenlemesi oldu. Boşanma sonrasında ödenen yoksulluk nafakasının süresi ve şartlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin çeşitli çalışmalar kamuoyunda tartışılıyor. Ancak nafakanın tamamen kaldırıldığına veya yeni bir nafaka süresinin kesinleştiğine ilişkin yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. Nafaka konusunun 13. Yargı Paketi'nde yer alıp almayacağı da henüz netleşmiş değil.


13. Yargı Paketi Ne Zaman Meclis'e Gelecek?

13. Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada paketin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e geleceğini söyledi.

Böylece daha önce gündeme gelen ekim ayında Meclis'e sunulma hedefi gerçekleşmemiş oldu.

Yeni takvimde 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yargı paketinin TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Ancak paketin Meclis'e sunulması, kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi farklı aşamalar olduğu için kesinleşmiş bir yasalaşma tarihi bulunmuyor.

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