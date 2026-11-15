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Kış lastiği uygulaması başladı mı? Hangi araçlara zorunlu, kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

13:15, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 13:16, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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2022 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından trafik güvenliğini sağlamak ve kış şartlarında yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması, bugün (15 Kasım 2026 Pazar) itibarıyla yurt genelinde resmen başladı. Geçtiğimiz yıl yapılan yönetmelik değişikliğiyle 4 aydan 5 aya çıkarılan zorunlu kullanım dönemi, 15 Nisan 2027 tarihine kadar kesintisiz olarak devam edecek. Araç sahiplerinin "Kış lastiği uygulaması başladı mı, 2026 kış lastiği takmama cezası kaç TL oldu, kış lastiği hangi araçlara zorunlu ve hususi otomobillere ceza kesilir mi?" sorularının yanıtları ve denetim detayları şu şekildedir:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, zorlu kış şartlarında trafik akışını kesintisiz sürdürmek amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği takma dönemi için geri sayım başladı. Araç sahiplerinin yoğun olarak araştırdığı "Zorunlu kış lastiği ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek ve kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?" soruları yanıt buldu.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2026 tarihinde başladı. Uygulama toplam 5 ay sürmekte olup, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek.

Uygulama kapsamında kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Hususi binek otomobiller için yasal bir zorunluluk olmasa da, can ve mal güvenliği açısından hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğünde tüm sürücülere kış lastiği kullanılması öneriliyor.

Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

2026 yılı için kış lastiği takmama cezası 5.856 TL olarak uygulanıyor.

Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay (30 gün) içinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirim uygulanarak tutar 4.392 TL olarak tahsil edilir.

Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastiği nasıl seçilir?

  1. Araç üreticisinin önerdiği kış lastiği markası ve tipi; ölçü, yük sınıfı ve hız sınıfına uygun olmalıdır.
  2. Seçilen kış lastiğinin üzerinde mutlaka 'kış lastiği (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ)' işaretinin olması gerekir.
  3. Aracın tüm kış lastiği olması gerekir. Çünkü aracın en kısa mesafede durması hareket edebilmesinden daha önemlidir.
  4. İyi bir fren performansı ve kararlılık için 4 tekerlekte de kış lastiği şarttır.

Hangi kış lastiği takılmalı?

Üzerinde M+S işareti ve/veya kar tanesi (snowflake) işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kullanılması gerekli.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor. İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1'er ay artırabiliyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliğinin 1,6 milimetreden az olmaması gerekiyor. Denetimlerde diş derinliği, lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülüyor.

Lastik değiştirme ücreti ne kadar?

Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme çalışmaları da yoğunlaştı. Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için 1500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için 1750 lira, 18 inç jantlar için 2000 lira, 19 inç jantlar için 2250 lira, 20 inç jantlar için 2500 lira, 21 inç jantlar için 3000 lira olarak uygulanıyor. Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.

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Başlıklar :kış lastiğikış lastiği uygulamasıkış lastiği takma zorunluluğu
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Kış lastiği uygulaması başladı mı? Hangi araçlara zorunlu, kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?
2022 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
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