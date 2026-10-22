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Sonbahar geldi, acile akın ettiler: İstanbul'da son bir ayda 559 bin başvuru yapıldı

Sonbahar geldi, acile akın ettiler: İstanbul'da son bir ayda 559 bin başvuru yapıldı

14:05, 22/10/2026, Perşembe
AA
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Sonbahar geldi, acile akın ettiler: İstanbul'da son bir ayda 559 bin başvuru yapıldı
Çocukların okullarda temasının artması evlere virüs taşınmasında büyük rol oynuyor.

Mevsim değişikliği ve okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonlarında beklenen artış başladı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, son 1 ay içerisinde 559 bin kişinin üst solunum yolu şikayetleriyle hastanelere başvurduğunu açıkladı. Yatak ve yoğun bakım kapasitesinde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirten Güner, kış öncesi risk gruplarına kritik uyarılarda bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, çocukların okullarda temasının artmasının evlere virüs taşınmasında büyük rol oynadığını belirtti. Beslenme, uyku düzeni ve kılık kıyafete yeterince dikkat edilmemesinin yanı sıra kapalı alanlarda klima ve kalorifer kullanımının da enfeksiyon riskini artırdığı kaydedildi.

İSTANBUL'UN YATAK KAPASİTESİ VE HAZIRLIKLARI TAM

Kentin sonbahar ve kış sezonu hazırlıklarını tamamladığını belirten Güner, "İstanbul'da 46 bin servis yatağı ve 6 bini aşkın yoğun bakım yatağımızla her türlü duruma karşı tedbirliyiz. Geçen yıla kıyasla olağanüstü bir artış yok, doluluk oranlarımız son derece makul seviyelerde" ifadelerini kullandı.


"HASTA ÇOCUKLARI İYİLEŞMEDEN OKULA GÖNDERMEYİN"

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gösteren çocukların tamamen iyileşmeden okula gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan İl Sağlık Müdürü, sınıfların ve evlerin sık sık havalandırılması, dengeli beslenme ve uyku düzenine hassasiyet gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.


RİSK GRUBUNA AŞI UYARISI: AİLE HEKİMLERİNDEN ÜCRETSİZ TEMİN EDİLEBİLİYOR

Enfeksiyonların çocuklarda ve orta yaş grubunda hafif seyretmesine rağmen kronik hastalığı olanlarda ve yatağa bağımlı yaşlılarda ölümcül tablolara yol açabileceği uyarısında bulunan Güner; risk grubundaki vatandaşların aile hekimlerine başvurarak reçetelerini yazdırabileceklerini ve grip aşılarını eczanelerden ücretsiz temin edebileceklerini bildirdi.


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Başlıklar :İstanbulSonbaharüst solunum yoluvakaSağlıkHastalık
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