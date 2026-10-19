Dünyada sadece 2 bebeğe uygulanmıştı, 3.'sü Türkiye'de yapıldı! 6 aylık Osman bu tedaviyle hayata tutundu

Ece, akciğer nakli seçeneğini de düşündüklerini ancak bebeğin yaşının çok küçük olması nedeniyle naklin risk taşıması nedeniyle Potts şantı ameliyatını planladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:





"Türkiye'de ilk kez uygulandığını düşündüğümüz bu ameliyatı Prof. Dr. Atakan Atalay ve ekibi gerçekleştirdi. Ameliyat sonrasında da Osman'ın entübasyonu devam etti. Ameliyattan fayda görmesine rağmen yoğun bakımdan çıkarma imkanı olmadığı için yeni bir ilaç tedavisine ihtiyaç gösteriyordu. Bu ilaç, erişkinlerde deneyimimiz olan, çocuklarda oldukça nadir kullanılan ve deneyimimizin az olduğu bir ilaçtı. Bakanlık onayını alarak bu ilacı başladık. Başladığımız yeni ilaç dünyada altı ayın altındaki bir bebekte sadece iki hastada başlanmış ve faydası olduğu gösterilmiş. Osman Alp'te dünyadaki üçüncü hastaydı."





Uygulanabilecek tedaviler için bilimsel yayınları incelediklerini aktaran Ece, söz konusu ilacın altı aydan küçük iki bebekte kullanıldığının ve yarar sağladığının bildirildiğini, bu bilgilere göre Osman Alp'in dünyada bu yaş grubunda tedavinin uygulandığı üçüncü hasta olduğunu söyledi.





Prof. Dr. Ece, "Tedavi için dünya bu bebeklere ne yapmış diye literatürden baktığımızda ve ülkemizde de yayınlanmış yayınlardan ve sonuçlardan gördüğümüz kadarıyla ilk defa bu bebekle uygulamış olduk." dedi.





Osman Alp'in artık beslenebildiğini, bayılma ve morarma şikayetlerinin olmadığını anlatan Ece, taburculuk hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.





Hastalığın devam ettiğini ve bebeğin takibini sürdüreceklerini vurgulayan Ece, çocuklarında bayılma ve morarma görülen ailelere çocuk kardiyolojisine başvurmaları çağrısında bulundu.