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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2026 maratonunun ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan tercih sonuçlarıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının kadro dağılımları ve taban puanları adayların ana gündem maddesi haline geldi. Devlet memuru olma hayali kuran binlerce adayın arama motorlarında yoğun olarak sorguladığı "KPSS 2026 atama kadroları ve taban puanları açıldı mı, en düşük puanla alan kurumlar ve kadrolar hangileri, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde en düşük yerleştirme hangi meslekte gerçekleşti?" sorularının yanıtları ve atama süreçlerine ilişkin merak edilen detaylar şu şekildedir:

ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlara göre 2026/1 döneminde toplam 2 bin 83 kontenjan için tercih yapıldı.

Öğrenim düzeylerine göre yerleştirme sayıları şu şekilde gerçekleşti:

Lisans: 977 kontenjan açıldı, 976 aday yerleşti.

Ön lisans: 828 kontenjan açıldı, 828 aday yerleşti.

Ortaöğretim: 278 kontenjan açıldı, 278 aday yerleşti.

KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin 2026 sınav ve yerleştirme takvimine göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri aralık ayında başlaması bekleniyor. Aralık döneminde kamu kurumlarının bildirdiği kadro ve pozisyonlar tercih kılavuzunda yayımlanacak. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, kendi öğrenim düzeylerine uygun kadrolar arasından tercih yapabilecek.

2026/2 dönemine ait kesin kadro sayıları, kurum dağılımları ve nitelik kodları ise ilgili tercih kılavuzuyla netleşecek. KPSS 2026 atama kadroları şöyle olması bekleniyor.

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2026 KPSS Ortaöğretim (Lise)

- Adalet Bakanlığı: Zabıt Kâtipliği- Adalet Bakanlığı: Mübaşirlik

- Adalet Bakanlığı: Gardiyanlık

- Adalet Bakanlığı: Kalorifercilik

- Adalet Bakanlığı: Hizmetli

- Adalet Bakanlığı: Destek Personeli

- Adalet Bakanlığı: Şoför

- Orman Genel Müdürlüğü: Evrak, Arşiv Memurluğu

- Orman Genel Müdürlüğü: Şoförlük

- Gençlik ve Spor Bakanlığı: Destek Personeli

- Gençlik ve Spor Bakanlığı: Kalorifercilik

- Gençlik ve Spor Bakanlığı: Havuz Suyu Operatörlüğü

- Adalet Bakanlığı: Özel Güvenlik

2026 KPSS Ön Lisans

- Adalet Bakanlığı: Gardiyanlık

- Adalet Bakanlığı: Zabıt Kâtipliği

- Adalet Bakanlığı: Mübaşirlik

- Adalet Bakanlığı: Büro Personelliği

- Adalet Bakanlığı: Özel Güvenlik

- Nüfus Müdürlüğü: Büro Personelliği

- Gençlik ve Spor Bakanlığı: Özel Güvenlik

- ÖSYM (Merkezi Atama): Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

- ÖSYM (Merkezi Atama): Büro Personelliği

- ÖSYM (Merkezi Atama): Bilgisayar İşletmeni

- Belediyeler: Zabıta Memurluğu

- Üniversiteler: Düz Memurluk

2026 KPSS Lisans

- Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü: Büro Personelliği

- ÖSYM (Merkezi Atama): Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

- Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yurt Yönetim Memurluğu

- Gençlik ve Spor Bakanlığı: Gençlik Çalışanı

- Ticaret Bakanlığı: Gümrük Muhafaza Memurluğu

- Millî Savunma Bakanlığı: Büro Personelliği

- Millî Savunma Bakanlığı: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

- Adalet Bakanlığı: Mübaşirlik

- Adalet Bakanlığı: Zabıt Kâtipliği

- Adalet Bakanlığı: Büro Personelliği

- Adalet Bakanlığı: Gardiyanlık

Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Taban Puan Dağılımları: KPSS 2026 merkezi atama ve kurumsal alım süreçlerinde mühendislik, öğretmenlik, avukatlık ve uzman kadrolarında taban puanlar 85-95 bandında seyrederken; büro personeli, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) ile idari birim kadrolarında yerleştirme puanları 78-84 aralığına kadar geriledi.

En Düşük Yerleştirme Hangi Meslekte Gerçekleşti?: Açıklanan veriler doğrultusunda KPSS 2026 atamalarında en düşük taban puanla yerleştirme yapılan meslek gruplarının başında Tekniker (Nitelik Kodlu Özel Alanlar), Destek Personeli (Temizlik ve Bakım), Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Sağlık Teknikerliği (Belli Branşlar) yer aldı. Özel şart, sertifika (güvenlik belgesi, ehliyet, vb.) ve belirli ön lisans/lisans alan mezuniyeti aranan bu pozisyonlarda taban puanlar 72 puan seviyelerine kadar düştü.

Kadro Ve Puan Sorgulama Nereden Yapılır?: KPSS 2026 merkezi yerleştirme sonuçlarına ilişkin branş bazlı sayısal bilgiler, en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM’nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr ve osym.gov.tr üzerinden tablosal olarak erişime sunulmuştur.

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