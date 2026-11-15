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Fransa-Türkiye maçını kim kazanır? Yapay zekadan skor ve maç sonucu tahmini

15:00, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 15:11, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Zorlu mücadele öncesi yapay zeka, skor tahmini ve gol atacağını öngördüğü futbolcuları sıraladı. İşte yapay zeka, Fransa-Türkiye maçı skoru.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son haftasında bugün Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takım 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor. ATV'den yayınlanacak Fransa Türkiye maçı Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak. Fransa, Türkiye’yi ilk maçta 1-0 mağlup ederken grup hedefi açısından da avantajlı durumda bulunuyor.


Fransa Türkiye maçı kim kazanır? Yapay zeka, Fransa-Türkiye maçı skoru

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynayacağı zorlu karşılaşmaya saatler kala yapay zeka ChatGPT, skor tahminini paylaştı. ChatGPT, iki güçlü ekibin mücadelesinde kazananın çıkmayacağını öngördü. Yapay zekaya göre Fransa'nın Türkiye'yi misafir edeceği maç 2-2 tamamlanacak.



Fransa Türkiye maçında golleri kim atar?

Yapay zeka, maçta A Milli Takım için golleri atacak ismi de duyurdu. Milliler adına her iki golün de Arda Güler'den geleceği ifade edilirken, Fransa'nın gollerini ise Mbappe ve Olise'nin kaydedeceği belirtildi.


Bir değer yapay zeka Gemini'den de TSİ 22.45'te Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya ilişkin tahmin geldi. Fransa'nın kadro kalitesi, iç saha baskısı ve maçın son bölümlerindeki fiziksel üstünlüğüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılması en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor." diyerek Fransa'nın maçı 2-1 kazanacağını öne sürdü.


Fransa-Türkiye muhtemel 11'ler

Fransa: Maignan, Kumbedi, Yoro, Konate, Diouf, Camavinga, Olise, Cherki, Barcola, Mbappe

Türkiye: Berke, Zeki, Merih, Abdülkerim, Emirhan, Ferdi, İsmail, Hakan, Salih, Arda, Enes.


Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti. Grupta İtalya ve Fransa'nın 10'ar, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor.

Türkiye Grupta nasıl kalır?

A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor. A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak. Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip.

Başlıklar :FransaTürkiyecanlı skormaç sonucu tahminiUEFA Uluslar A Ligi
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Fransa-Türkiye maçını kim kazanır? Yapay zekadan skor ve maç sonucu tahmini

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son haftasında bugün Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takım 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor. ATV'den yayınlanacak Fransa Türkiye maçı Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak. Fransa, Türkiye’yi ilk maçta 1-0 mağlup ederken grup hedefi açısından da avantajlı durumda bulunuyor.


Fransa Türkiye maçı kim kazanır? Yapay zeka, Fransa-Türkiye maçı skoru

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynayacağı zorlu karşılaşmaya saatler kala yapay zeka ChatGPT, skor tahminini paylaştı. ChatGPT, iki güçlü ekibin mücadelesinde kazananın çıkmayacağını öngördü. Yapay zekaya göre Fransa'nın Türkiye'yi misafir edeceği maç 2-2 tamamlanacak.



Fransa Türkiye maçında golleri kim atar?

Yapay zeka, maçta A Milli Takım için golleri atacak ismi de duyurdu. Milliler adına her iki golün de Arda Güler'den geleceği ifade edilirken, Fransa'nın gollerini ise Mbappe ve Olise'nin kaydedeceği belirtildi.


Bir değer yapay zeka Gemini'den de TSİ 22.45'te Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya ilişkin tahmin geldi. Fransa'nın kadro kalitesi, iç saha baskısı ve maçın son bölümlerindeki fiziksel üstünlüğüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılması en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor." diyerek Fransa'nın maçı 2-1 kazanacağını öne sürdü.


Fransa-Türkiye muhtemel 11'ler

Fransa: Maignan, Kumbedi, Yoro, Konate, Diouf, Camavinga, Olise, Cherki, Barcola, Mbappe

Türkiye: Berke, Zeki, Merih, Abdülkerim, Emirhan, Ferdi, İsmail, Hakan, Salih, Arda, Enes.


Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti. Grupta İtalya ve Fransa'nın 10'ar, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor.

Türkiye Grupta nasıl kalır?

A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor. A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak. Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip.

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