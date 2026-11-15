Yeni Parti PM ve YDK listesi: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri
Özgür Özel'in geçerli 1.154 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği YENİ Parti'nin 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, yönetim kadrolarını belirleyecek Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek aday listeleri netleşti. Delegelerin oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda blok liste usulüyle oylamaya sunulan listelerde, yoğun talep üzerine üye sayısı 150'den 160'a çıkarılan PM asıl listesi; 80 kişilik yasama, 40 kişilik parti örgütü ve 40 kişilik politika geliştirme grubundan oluşurken, PM yedek listesinde 30 isim yer aldı. Siyasetçilerin yanı sıra akademisyen, ekonomist, diplomat ve sivil toplum temsilcilerinin dikkat çektiği PM asıl listesinde Selin Sayek Böke, Fethi Açıkel, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Serkan Özcan, Kerim Rota, Gökçe Gökçen, Cemal Enginyurt, İlhan Cihaner, Namık Tan gibi isimler öne çıktı. Ayrıca 15 asıl ve 8 yedek üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesi de delegelerin onayına sunularak kurultayda sandık başına gidildi. İşte Yeni Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek aday listesi.
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