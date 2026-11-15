15/11/2026, Pazar17:16
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
24

Bildirimler

Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısı15 Kasım 2026 17:00 PazarSON DAKİKA
Şarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildi15 Kasım 2026 16:34 PazarSON DAKİKA
Şarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildi15 Kasım 2026 16:29 PazarSON DAKİKA
Putin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürü15 Kasım 2026 16:07 PazarSON DAKİKA
EJDERHA İHA savunma sistemi sürü dron saldırısı senaryosunda kabiliyetini sergiledi: 51 hedefi aynı anda etkisiz hale getirdi15 Kasım 2026 15:35 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajı

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Memur, SSK, Bağkur emekli maaşları ile seyyanen zam, refah payı ve en düşük emekli maaşı beklentisi!

15:34, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 15:34, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon rakamları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verileri doğrultusunda, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin Ocak 2027 maaş zammı hesaplamaları netleşmeye başladı. Yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon farkının belirleyici olacağı zam maratonunda, kök maaş artışlarının yanı sıra en düşük emekli maaşı düzenlemesi, refah payı ve seyyanen zam ihtimalleri de gündemin ilk sırasına yerleşti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29-29,99 aralığında güncellemesiyle 2027 Ocak zammı hesapları yeniden şekillendi. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Memur, SSK ve Bağ-Kur maaşları, seyyanen zam, refah payı ve en düşük emekli maaşı 2027'de kaç lira oluyor?

2026 yılının son çeyreğine girilmesiyle birlikte milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (memur) emeklisinin gündemindeki ilk madde Ocak 2027 maaş zammı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda 6 aylık zam oranları şekillenmeye başlarken; taban maaş artışı, refah payı ve seyyanen zam beklentileri de Ankara kulislerini hareketlendirdi. Emeklilerin yoğun olarak sorguladığı "2027 emekli zammı yüzde kaç olacak, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artacak, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, emekliye seyyanen zam veya refah payı verilecek mi?" sorularının yanıtları ve masadaki zam senaryoları şu şekildedir:

2027 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI, SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI SON DURUM!

Yeni yılda maaşlara yansıyacak olan yasal zam oranı, 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon zammının yüzde 9,97 ile yüzde 10 bandında olması bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam ile enflasyon farkı dikkate alınıyor. Bu hesaplamaya göre memur emeklilerinin ocak zammı tahmini yüzde 7,92 ile yüzde 8 seviyelerinde seyrediyor.

Şu ana kadar kesinleşen dört aylık enflasyon farkı ise SSK ve Bağ-Kur için yüzde 8,29, memurlar için ise yüzde 6,27 olarak kayıtlara geçti. Kalan iki ayın verisi ocak ayının başında netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, 2027 OCAK ZAMMI KAÇ LİRA OLUR?

Şu an 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı, sadece yüzde 10'luk enflasyon farkı eklendiği takdirde yaklaşık 25 bin 907 TL seviyesine yükseliyor. Bu rakamın hayat standartlarını karşılamada yetersiz kalabileceği düşüncesiyle, taban maaşı 30 bin TL ile 35 bin TL bandına çıkaracak ek formüller üzerinde çalışılıyor.

Beklenen zam oranlarının mevcut maaşlara nasıl yansıyacağını rakamlarla ortaya koyan İsa Karakaş, "En düşük emekli maaşı bugün itibarıyla 23 bin 552 TL. Yüzde 10 geldiği zaman 25 bin 900 TL'yi bulacak. Memur emeklisi ise yüzde 8 civarında hesapladığımız zaman 34 bin TL'yi bulacak. Ancak Sayın Şimşek'in 'enflasyon altında kimse kalmayacak' demesini göz önünde bulundurduğumuz zaman, yüzde 10'unu aldığımız zaman en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 680 lira." şeklinde konuştu.

Aktif görevdeki memurların maaş hesabını da paylaşan Karakaş, "Memurlara baktığımız zaman üniversite mezunu, evli ve iki çocuklu, aile yardımı alan bir memurun bugünkü maaşı 73 bin 030. Yüzde 8'ini aldığımız zaman 78 bin 840." ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM NE KADAR VERİLECEK?  

Enflasyon farkının yanı sıra, maaşları doğrudan artıracak en güçlü beklentilerden birini seyyanen zam oluşturuyor. Kulislerde konuşulan formüllere göre, 23 bin 552 TL olan taban maaşa öncelikle enflasyon farkı yansıtılıp (25 bin 907 TL), ardından tüm emeklileri kapsayacak şekilde 5 bin TL tutarında seyyanen ekleme yapılması tartışılıyor. Eğer bu senaryo hayata geçerse, en düşük emekli maaşı 30 bin 907 TL seviyesine ulaşacak.


EMEKLİ REFAH PAYI NE KADAR VERİLECEK, REFAH PAYI İLE YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Seyyanen zam formülünün alternatifi olarak refah payı uygulaması da değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor. Yüzde 10 civarında beklenen enflasyon farkına, yasal bir düzenlemeyle yüzde 5, yüzde 10 veya yüzde 15 gibi oranlarda ek refah payı eklenmesi gündemde tutuluyor. Örneğin; 10 puanlık bir refah payı eklenmesi durumunda taban maaşın 28 bin 497 TL'ye, 15 puanlık refah payında ise 29 bin 793 TL'ye çıkması hesaplanıyor. Tüm bu ek iyileştirmelerin kesinleşmesi için aralık ayında bütçe görüşmelerinin ardından yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.


Maaş grubu - Mevcut maaş - Yasal zam senaryosu - Refah payı dâhil olası maaş


En düşük emekli maaşı 23.552 TL %10 zam: 25.900 TL %10 refah payıyla 28.262 TL


En düşük emekli maaşı 23.552 TL %10 zam: 25.900 TL %15 refah payıyla 29.440 TL


Memur emeklisi 31.527 TL %8 zam: 34.049 TL %10 zam varsayımıyla 34.680 TL


Görevdeki memur 73.030 TL %8 zam: 78.872 TL —

Başlıklar :Emekli memur 2027 zammıSSK ve Bağ-Kur emekli maaşıemekli seyyanen zam refah payıen düşük emekli maaşıemekli zammızam 2027
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Memur, SSK, Bağkur emekli maaşları ile seyyanen zam, refah payı ve en düşük emekli maaşı beklentisi!

2026 yılının son çeyreğine girilmesiyle birlikte milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (memur) emeklisinin gündemindeki ilk madde Ocak 2027 maaş zammı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda 6 aylık zam oranları şekillenmeye başlarken; taban maaş artışı, refah payı ve seyyanen zam beklentileri de Ankara kulislerini hareketlendirdi. Emeklilerin yoğun olarak sorguladığı "2027 emekli zammı yüzde kaç olacak, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artacak, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, emekliye seyyanen zam veya refah payı verilecek mi?" sorularının yanıtları ve masadaki zam senaryoları şu şekildedir:

2027 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI, SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI SON DURUM!

Yeni yılda maaşlara yansıyacak olan yasal zam oranı, 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon zammının yüzde 9,97 ile yüzde 10 bandında olması bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam ile enflasyon farkı dikkate alınıyor. Bu hesaplamaya göre memur emeklilerinin ocak zammı tahmini yüzde 7,92 ile yüzde 8 seviyelerinde seyrediyor.

Şu ana kadar kesinleşen dört aylık enflasyon farkı ise SSK ve Bağ-Kur için yüzde 8,29, memurlar için ise yüzde 6,27 olarak kayıtlara geçti. Kalan iki ayın verisi ocak ayının başında netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, 2027 OCAK ZAMMI KAÇ LİRA OLUR?

Şu an 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı, sadece yüzde 10'luk enflasyon farkı eklendiği takdirde yaklaşık 25 bin 907 TL seviyesine yükseliyor. Bu rakamın hayat standartlarını karşılamada yetersiz kalabileceği düşüncesiyle, taban maaşı 30 bin TL ile 35 bin TL bandına çıkaracak ek formüller üzerinde çalışılıyor.

Beklenen zam oranlarının mevcut maaşlara nasıl yansıyacağını rakamlarla ortaya koyan İsa Karakaş, "En düşük emekli maaşı bugün itibarıyla 23 bin 552 TL. Yüzde 10 geldiği zaman 25 bin 900 TL'yi bulacak. Memur emeklisi ise yüzde 8 civarında hesapladığımız zaman 34 bin TL'yi bulacak. Ancak Sayın Şimşek'in 'enflasyon altında kimse kalmayacak' demesini göz önünde bulundurduğumuz zaman, yüzde 10'unu aldığımız zaman en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 680 lira." şeklinde konuştu.

Aktif görevdeki memurların maaş hesabını da paylaşan Karakaş, "Memurlara baktığımız zaman üniversite mezunu, evli ve iki çocuklu, aile yardımı alan bir memurun bugünkü maaşı 73 bin 030. Yüzde 8'ini aldığımız zaman 78 bin 840." ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM NE KADAR VERİLECEK?  

Enflasyon farkının yanı sıra, maaşları doğrudan artıracak en güçlü beklentilerden birini seyyanen zam oluşturuyor. Kulislerde konuşulan formüllere göre, 23 bin 552 TL olan taban maaşa öncelikle enflasyon farkı yansıtılıp (25 bin 907 TL), ardından tüm emeklileri kapsayacak şekilde 5 bin TL tutarında seyyanen ekleme yapılması tartışılıyor. Eğer bu senaryo hayata geçerse, en düşük emekli maaşı 30 bin 907 TL seviyesine ulaşacak.


EMEKLİ REFAH PAYI NE KADAR VERİLECEK, REFAH PAYI İLE YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Seyyanen zam formülünün alternatifi olarak refah payı uygulaması da değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor. Yüzde 10 civarında beklenen enflasyon farkına, yasal bir düzenlemeyle yüzde 5, yüzde 10 veya yüzde 15 gibi oranlarda ek refah payı eklenmesi gündemde tutuluyor. Örneğin; 10 puanlık bir refah payı eklenmesi durumunda taban maaşın 28 bin 497 TL'ye, 15 puanlık refah payında ise 29 bin 793 TL'ye çıkması hesaplanıyor. Tüm bu ek iyileştirmelerin kesinleşmesi için aralık ayında bütçe görüşmelerinin ardından yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.


Maaş grubu - Mevcut maaş - Yasal zam senaryosu - Refah payı dâhil olası maaş


En düşük emekli maaşı 23.552 TL %10 zam: 25.900 TL %10 refah payıyla 28.262 TL


En düşük emekli maaşı 23.552 TL %10 zam: 25.900 TL %15 refah payıyla 29.440 TL


Memur emeklisi 31.527 TL %8 zam: 34.049 TL %10 zam varsayımıyla 34.680 TL


Görevdeki memur 73.030 TL %8 zam: 78.872 TL —

1/10
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet