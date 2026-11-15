Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? 180 kredi sistemi nedir, üniversitelerde ders sayıları nasıl azalacak? YÖK'ten üç yılda mezuniyet için yeni hazırlık

YÖK, üç yıllık lisans eğitimi için programların 180 kredi temelinde yeniden yapılandırılması ve ders yükünün azaltılması üzerinde çalışıyor. Bütün üniversitelerde yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmazken hangi bölümlerin ve öğrencilerin kapsama alınacağı henüz kesinleşmedi.





Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye’de üç yıllık lisans eğitimi için programların yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini açıkladı. Öğrencilerin üniversiteyi üç yılda tamamlayabilmesini amaçlayan hazırlık, müfredatların gözden geçirilmesini ve birkaç yıla yayılması öngörülen bir geçiş sürecini kapsıyor.





Özvar’ın açıklamasına göre hedef, mevcut dört yıllık lisans eğitimini bütün öğrenciler için tek seferde üç yıla indirmek değil. Üniversitelerin koşulları ve programların özellikleri dikkate alınarak yeni modele geçilmesi planlanıyor.