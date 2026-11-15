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Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? 180 kredi sistemi nedir, üniversitelerde ders sayıları nasıl azalacak? YÖK'ten üç yılda mezuniyet için yeni hazırlık

18:05, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 18:07, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Yükseköğretimde eğitim süresini kısaltacak kritik adım atıldı: YÖK Başkanı Erol Özvar, dört yıllık lisans programlarının 180 kredi esasına göre yeniden yapılandırılarak üniversitelerin üç yılda tamamlanabilmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Ders sayılarının azaltılacağı, yapay zekâ ve staj odaklı müfredatın öne çıkacağı yeni modelin hayata geçmesi için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılması ve birkaç yıllık geçiş sürecinin tamamlanması bekleniyor.

YÖK, üç yıllık lisans eğitimi için programların 180 kredi temelinde yeniden yapılandırılması ve ders yükünün azaltılması üzerinde çalışıyor. Bütün üniversitelerde yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmazken hangi bölümlerin ve öğrencilerin kapsama alınacağı henüz kesinleşmedi.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye’de üç yıllık lisans eğitimi için programların yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini açıkladı. Öğrencilerin üniversiteyi üç yılda tamamlayabilmesini amaçlayan hazırlık, müfredatların gözden geçirilmesini ve birkaç yıla yayılması öngörülen bir geçiş sürecini kapsıyor.


Özvar’ın açıklamasına göre hedef, mevcut dört yıllık lisans eğitimini bütün öğrenciler için tek seferde üç yıla indirmek değil. Üniversitelerin koşulları ve programların özellikleri dikkate alınarak yeni modele geçilmesi planlanıyor.

Üniversiteler 3 yıl mı olacak? Süreç nasıl işleyecek?

Türkiye'de yükseköğretim sisteminde eğitim süresinin kısaltılması ve müfredatın sadeleştirilmesine yönelik yeni bir hazırlık başlatıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, lisans programlarının 180 kredi esasına göre yeniden düzenlenmesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.


Yapılan açıklamaya göre yeni model, mevcut dört yıllık lisans eğitiminin tüm öğrenciler için ani bir kararla üç yıla indirilmesini öngörmüyor. Üniversitelerin yaklaşık bir yıldır bu dönüşüm üzerinde çalıştığını belirten Özvar, kurumların senato ve yönetim kurullarından programlarını yeni sisteme göre değerlendirmelerini istediklerini kaydetti.

Yasal düzenleme ve geçiş takvimi gerekiyor

Şu aşamada Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde yürürlüğe girmiş bir "3 yıllık lisans" uygulaması bulunmuyor. Sistemin hayata geçirilebilmesi için atılması gereken adımlar şu şekilde sıralanıyor:


Yasal altyapı: Başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatta yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.


Geçiş süreci: Müfredatların gözden geçirilmesi ve programların yeni sisteme uyarlanması birkaç yıllık bir takvime yayılacak.


Kapsam belirsizliği: Düzenlemenin hangi bölümleri, hangi sınıfları ve mevcut öğrencileri ne ölçüde kapsayacağı, yasal ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından netleşecek.


Bu süreçte öğrencilerin mevcut eğitim sürelerinin anında değişeceği beklentisiyle hareket etmemesi gerekiyor. Uygulama, üniversitelerin kendi koşulları ve akademik programların nitelikleri dikkate alınarak kademeli şekilde devreye alınacak.

Ders sayıları azaltılacak, yapay zekâ ve staj öne çıkacak

Planlanan yapısal değişiklik yalnızca eğitim süresinin kısaltılmasıyla sınırlı kalmayacak. Türkiye'deki bazı lisans programlarında yaklaşık 60 ders bulunduğuna ve Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarında bu sayının daha düşük olduğuna dikkat çeken Özvar, müfredatların sadeleştirileceğini ifade etti.


Ders yükünün azaltılmasıyla birlikte yükseköğretim müfredatında şu değişiklikler hedefleniyor:


Öğrencilerin teorik dersler yerine uygulamalı eğitime, akademik projelere, stajlara ve mesleki deneyime daha fazla zaman ayırması sağlanacak.


Program içeriklerinde yapay zekâ ve dijital becerilere yönelik ders ve uygulamalara daha geniş yer verilecek.

Başarılı öğrencilere erken mezuniyet imkânı

YÖK, daha önceki dönemlerde de talep eden ve akademik başarı kriterlerini karşılayan öğrencilerin üniversite eğitimini üç yılda tamamlayabilmesine olanak tanıyacak bir model üzerinde çalışma yürüttüğünü duyurmuştu. Yeni planlama ile güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede tamamlayabilecek öğrencilerin önünün açılması ve mezunların iş hayatına daha donanımlı hazırlanması amaçlanıyor. Uygulamanın kesin takvimi ve detayları resmi düzenlemelerin tamamlanmasıyla kamuoyuna duyurulacak.

Başlıklar :yökyükseköğretim kuruluüç yıllık üniversite eğitimi180 kredi sistemierol özvar
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Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? 180 kredi sistemi nedir, üniversitelerde ders sayıları nasıl azalacak? YÖK'ten üç yılda mezuniyet için yeni hazırlık

YÖK, üç yıllık lisans eğitimi için programların 180 kredi temelinde yeniden yapılandırılması ve ders yükünün azaltılması üzerinde çalışıyor. Bütün üniversitelerde yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmazken hangi bölümlerin ve öğrencilerin kapsama alınacağı henüz kesinleşmedi.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye’de üç yıllık lisans eğitimi için programların yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini açıkladı. Öğrencilerin üniversiteyi üç yılda tamamlayabilmesini amaçlayan hazırlık, müfredatların gözden geçirilmesini ve birkaç yıla yayılması öngörülen bir geçiş sürecini kapsıyor.


Özvar’ın açıklamasına göre hedef, mevcut dört yıllık lisans eğitimini bütün öğrenciler için tek seferde üç yıla indirmek değil. Üniversitelerin koşulları ve programların özellikleri dikkate alınarak yeni modele geçilmesi planlanıyor.

Üniversiteler 3 yıl mı olacak? Süreç nasıl işleyecek?

Türkiye'de yükseköğretim sisteminde eğitim süresinin kısaltılması ve müfredatın sadeleştirilmesine yönelik yeni bir hazırlık başlatıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, lisans programlarının 180 kredi esasına göre yeniden düzenlenmesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.


Yapılan açıklamaya göre yeni model, mevcut dört yıllık lisans eğitiminin tüm öğrenciler için ani bir kararla üç yıla indirilmesini öngörmüyor. Üniversitelerin yaklaşık bir yıldır bu dönüşüm üzerinde çalıştığını belirten Özvar, kurumların senato ve yönetim kurullarından programlarını yeni sisteme göre değerlendirmelerini istediklerini kaydetti.

Yasal düzenleme ve geçiş takvimi gerekiyor

Şu aşamada Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde yürürlüğe girmiş bir "3 yıllık lisans" uygulaması bulunmuyor. Sistemin hayata geçirilebilmesi için atılması gereken adımlar şu şekilde sıralanıyor:


Yasal altyapı: Başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatta yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.


Geçiş süreci: Müfredatların gözden geçirilmesi ve programların yeni sisteme uyarlanması birkaç yıllık bir takvime yayılacak.


Kapsam belirsizliği: Düzenlemenin hangi bölümleri, hangi sınıfları ve mevcut öğrencileri ne ölçüde kapsayacağı, yasal ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından netleşecek.


Bu süreçte öğrencilerin mevcut eğitim sürelerinin anında değişeceği beklentisiyle hareket etmemesi gerekiyor. Uygulama, üniversitelerin kendi koşulları ve akademik programların nitelikleri dikkate alınarak kademeli şekilde devreye alınacak.

Ders sayıları azaltılacak, yapay zekâ ve staj öne çıkacak

Planlanan yapısal değişiklik yalnızca eğitim süresinin kısaltılmasıyla sınırlı kalmayacak. Türkiye'deki bazı lisans programlarında yaklaşık 60 ders bulunduğuna ve Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarında bu sayının daha düşük olduğuna dikkat çeken Özvar, müfredatların sadeleştirileceğini ifade etti.


Ders yükünün azaltılmasıyla birlikte yükseköğretim müfredatında şu değişiklikler hedefleniyor:


Öğrencilerin teorik dersler yerine uygulamalı eğitime, akademik projelere, stajlara ve mesleki deneyime daha fazla zaman ayırması sağlanacak.


Program içeriklerinde yapay zekâ ve dijital becerilere yönelik ders ve uygulamalara daha geniş yer verilecek.

Başarılı öğrencilere erken mezuniyet imkânı

YÖK, daha önceki dönemlerde de talep eden ve akademik başarı kriterlerini karşılayan öğrencilerin üniversite eğitimini üç yılda tamamlayabilmesine olanak tanıyacak bir model üzerinde çalışma yürüttüğünü duyurmuştu. Yeni planlama ile güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede tamamlayabilecek öğrencilerin önünün açılması ve mezunların iş hayatına daha donanımlı hazırlanması amaçlanıyor. Uygulamanın kesin takvimi ve detayları resmi düzenlemelerin tamamlanmasıyla kamuoyuna duyurulacak.

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