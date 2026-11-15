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2026 KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

17:36, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim 25 Ekim'de gerçekleştirildi. 2026 KPSS ortaöğretim oturumuna katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Sonuçların takvimde belirtilen tarihten önce erişime açılıp açılmayacağı merak edilirken adaylar, ÖSYM’nin sonuçları duyurmasının ardından puanlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuc.osym.gov.tr sınav sonucu sorgulama ekranı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) 25 Ekim'de tamamlandı. 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verildiği 2026-KPSS Ortaöğretim, saat 12.25'te sona erdi.


2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, puanlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların sınav puanları ve değerlendirme bilgileri erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

KPSS ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım'dan önce açıklanıp açıklanmayacağı adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takviminde sonuç tarihi 19 Kasım olarak duyuruldu. Sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı.

Başlıklar :KPSS sonuç sorgulamaÖSYMKPSS ortaöğretim sonuçları
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2026 KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) 25 Ekim'de tamamlandı. 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verildiği 2026-KPSS Ortaöğretim, saat 12.25'te sona erdi.


2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, puanlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların sınav puanları ve değerlendirme bilgileri erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

KPSS ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım'dan önce açıklanıp açıklanmayacağı adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takviminde sonuç tarihi 19 Kasım olarak duyuruldu. Sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama işlemi, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden yapılacak.


2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN


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