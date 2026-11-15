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AUZEF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? AUZEF güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

17:11, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları (vize) 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde tamamlandı. Güz dönemi ara sınavlarında öğrencilere her ders için 30 dakika süre tanındı. AUZEF soru ve cevapları AUZEF Sınav Sistemi (esinav.istanbul.edu.tr) üzerinden erişime açılacak. Peki AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AUZEF VİZE SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınav sonuçlarından önce adayların kendi netlerini hesaplayabilmesi için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılıyor. 15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek son oturumun tamamlanmasının ardından, birkaç gün içerisinde soruların AUZEF Sınav Sistemi (esinav.istanbul.edu.tr) üzerinden yayımlanması ve kısa süreli soru itiraz ekranının açılması öngörülüyor.

2026 AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. İstanbul Üniversitesi tarafından sonuçların hangi gün ve saatte erişime açılacağına ilişkin resmi bir takvim paylaşılmadı. Önceki dönemler dikkate alındığında sonuçların kasım ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

AUZEF vize sınavı sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nin sınav sistemi üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak derslerine ait sınav puanlarını öğrenebilecek.


AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF VİZE SONUÇLARI DERS NOTUNU YÜZDE KAÇ ETKİLİYOR?

Öğrencilerin ders başarı notu hesaplanırken ara sınavların yüzde 30'u, final veya bütünleme sınavlarının ise yüzde 70'i dikkate alınıyor. Açıköğretim programlarında yapılan çoktan seçmeli sınavlarda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Uzaktan öğretim programlarında ise yanlış cevaplar puan hesaplamasında dikkate alınmıyor. Bu nedenle öğrencilerin sınav puanları, kayıtlı oldukları programın değerlendirme esaslarına göre hesaplanıyor.

Başlıklar :AUZEFAUZEF sorularıAUZEF sonuçlarıİstanbul Üniversitesi
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AUZEF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? AUZEF güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AUZEF VİZE SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınav sonuçlarından önce adayların kendi netlerini hesaplayabilmesi için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılıyor. 15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek son oturumun tamamlanmasının ardından, birkaç gün içerisinde soruların AUZEF Sınav Sistemi (esinav.istanbul.edu.tr) üzerinden yayımlanması ve kısa süreli soru itiraz ekranının açılması öngörülüyor.

2026 AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. İstanbul Üniversitesi tarafından sonuçların hangi gün ve saatte erişime açılacağına ilişkin resmi bir takvim paylaşılmadı. Önceki dönemler dikkate alındığında sonuçların kasım ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

AUZEF vize sınavı sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nin sınav sistemi üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak derslerine ait sınav puanlarını öğrenebilecek.


AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF VİZE SONUÇLARI DERS NOTUNU YÜZDE KAÇ ETKİLİYOR?

Öğrencilerin ders başarı notu hesaplanırken ara sınavların yüzde 30'u, final veya bütünleme sınavlarının ise yüzde 70'i dikkate alınıyor. Açıköğretim programlarında yapılan çoktan seçmeli sınavlarda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Uzaktan öğretim programlarında ise yanlış cevaplar puan hesaplamasında dikkate alınmıyor. Bu nedenle öğrencilerin sınav puanları, kayıtlı oldukları programın değerlendirme esaslarına göre hesaplanıyor.

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