Fransa Türkiye milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Türkiye maçında Arda Güler ve Mbappe oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Memur, SSK, Bağkur emekli maaşları ile seyyanen zam, refah payı ve en düşük emekli maaşı beklentisi!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon rakamları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verileri doğrultusunda, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin Ocak 2027 maaş zammı hesaplamaları netleşmeye başladı. Yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon farkının belirleyici olacağı zam maratonunda, kök maaş artışlarının yanı sıra en düşük emekli maaşı düzenlemesi, refah payı ve seyyanen zam ihtimalleri de gündemin ilk sırasına yerleşti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29-29,99 aralığında güncellemesiyle 2027 Ocak zammı hesapları yeniden şekillendi. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Memur, SSK ve Bağ-Kur maaşları, seyyanen zam, refah payı ve en düşük emekli maaşı 2027'de kaç lira oluyor?
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