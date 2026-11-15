Fransa Türkiye milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Türkiye maçında Arda Güler ve Mbappe oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler

15/11/2026, Pazar20:24
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
23

Bildirimler

Aracı hurdaya döndü, hava yastıkları açılmadı: Şirketin savunması gündem oldu15 Kasım 2026 20:15 PazarSON DAKİKA
Bursa’da uyuşturucu dramı: Babanın sözleri herkesi gözyaşlarına boğdu15 Kasım 2026 19:34 PazarSON DAKİKA
EJDERHA İHA savunma sistemi sürü dron saldırısı senaryosunda kabiliyetini sergiledi15 Kasım 2026 17:30 PazarSON DAKİKA
Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısı15 Kasım 2026 17:00 PazarSON DAKİKA
Şarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildi15 Kasım 2026 16:34 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajı

Fransa Türkiye milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Türkiye maçında Arda Güler ve Mbappe oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler

18:57, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son sınavını Fransa deplasmanında verecek olan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk puanını alarak turnuvaya galibiyetle veda etmeyi hedefliyor. Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve ATV'den şifresiz yayınlanacak Fransa - Türkiye maçının başlama saati, Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrası şekillenen muhtemel 11'ler ve kritik mücadelenin tüm detayları belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa deplasmanına çıkıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Ay-Yıldızlıların kritik randevusuna dair yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar netleşti.


Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup altıncı ve son karşılaşmasında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı ile şifresiz olarak yayınlanacak.


İzmir'de oynanan bir önceki maçta Belçika'ya 2-1 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk puanını alarak turnuvayı iyi bir sonuçla tamamlamayı hedefliyor. İlk karşılaşmada tek gol farkla yenildiği rakibinden rövanşı almak isteyen millilerde, kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılması maç öncesi kadro planlamasını etkileyen önemli bir gelişme oldu.


Maçın yayın bilgileri ve öne çıkan detaylar

Tarih ve Saat: 15 Kasım 2026 Pazar, TSİ 22.45

Stadyum: Matmut Atlantique Stadı (Bordeaux, Fransa)

Yayıncı Kuruluş: ATV (Canlı ve şifresiz)

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup (6. Hafta)

Kadro Gelişmesi: Kaleci Uğurcan Çakır sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları şu şekilde:


Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Barcola, Mbappe.


Türkiye: Berke Özer (Uğurcan Çakır), Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Oğuz Aydın, Enes Ünal.


A Milli Futbol Takımı, gruptaki son sınavında güçlü rakibi karşısında alacağı puan ya da puanlarla UEFA Uluslar Ligi serüvenini tamamlamaya hazırlanıyor.


Türkiye ile Fransa 8. kez karşı karşıya

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında bu akşam oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak.


Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.


Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.


İlk maç 1996'da


Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.


Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.


İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

Son maç Eylül'de


İki takım arasındaki son mücadele UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında oynandı.


Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Türkiye, Uğurcan Çakır'ın 87'de gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç


Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.


Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

Aralarındaki maçlar


Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Tarih Yer Organizasyon Sonuç


25.09.2026 Kocaeli UEFA Uluslar Ligi 0-1

14.10.2019 Paris EURO 2020 Elemeleri 1-1

08.06.2019 Konya EURO 2020 Elemeleri 2-0

05.06.2009 Lyon Özel 0-1

26.06.2003 Paris Konfederasyon Kupası 2-3

15.11.2000 İstanbul Özel 0-4

09.06.1996 Paris Özel 0-4


Not: Maç sonuçlarında Türkiye ilk takım olarak alınmıştır.

Başlıklar :fransatürkiyea milli erkek futbol takımıuefa uluslar ligi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Fransa Türkiye milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Türkiye maçında Arda Güler ve Mbappe oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa deplasmanına çıkıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Ay-Yıldızlıların kritik randevusuna dair yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar netleşti.


Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup altıncı ve son karşılaşmasında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı ile şifresiz olarak yayınlanacak.


İzmir'de oynanan bir önceki maçta Belçika'ya 2-1 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk puanını alarak turnuvayı iyi bir sonuçla tamamlamayı hedefliyor. İlk karşılaşmada tek gol farkla yenildiği rakibinden rövanşı almak isteyen millilerde, kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılması maç öncesi kadro planlamasını etkileyen önemli bir gelişme oldu.


Maçın yayın bilgileri ve öne çıkan detaylar

Tarih ve Saat: 15 Kasım 2026 Pazar, TSİ 22.45

Stadyum: Matmut Atlantique Stadı (Bordeaux, Fransa)

Yayıncı Kuruluş: ATV (Canlı ve şifresiz)

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup (6. Hafta)

Kadro Gelişmesi: Kaleci Uğurcan Çakır sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları şu şekilde:


Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Barcola, Mbappe.


Türkiye: Berke Özer (Uğurcan Çakır), Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Oğuz Aydın, Enes Ünal.


A Milli Futbol Takımı, gruptaki son sınavında güçlü rakibi karşısında alacağı puan ya da puanlarla UEFA Uluslar Ligi serüvenini tamamlamaya hazırlanıyor.


Türkiye ile Fransa 8. kez karşı karşıya

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında bu akşam oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak.


Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.


Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.


İlk maç 1996'da


Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.


Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.


İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

Son maç Eylül'de


İki takım arasındaki son mücadele UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında oynandı.


Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Türkiye, Uğurcan Çakır'ın 87'de gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç


Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.


Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

Aralarındaki maçlar


Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Tarih Yer Organizasyon Sonuç


25.09.2026 Kocaeli UEFA Uluslar Ligi 0-1

14.10.2019 Paris EURO 2020 Elemeleri 1-1

08.06.2019 Konya EURO 2020 Elemeleri 2-0

05.06.2009 Lyon Özel 0-1

26.06.2003 Paris Konfederasyon Kupası 2-3

15.11.2000 İstanbul Özel 0-4

09.06.1996 Paris Özel 0-4


Not: Maç sonuçlarında Türkiye ilk takım olarak alınmıştır.

1/8
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet