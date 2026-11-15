Öğretmenevleri, Ulaşım ve İletişim: Öğretmenevlerinde %50 indirim uygulanırken, Turkish Airlines ile uçuşlarda %20, PTT Kargo gönderilerinde %25, TCDD tren seferlerinde %15 ve Yolcu360 araç kiralama hizmetlerinde %15 indirim sağlanıyor. Türk Telekom MEB çalışanlarına özel tarifeler sunarken, Digiturk indirim oranları listede yer almadı.





Giyim ve Alışveriş: NetWork ve Divarese mağazalarında %10 ile %60 arasında, Hatemoğlu'nda %35, Damat Tween ile D’S Damat markalarında %10 ile %30 arasında, Arçelik ve Beko beyaz eşyalarda %10 ile %25 arasında indirim sunuluyor. Ayrıca Koçak Optik & Lens %30, Kiğılı, Gallery Crystal, Seray, Zen Diamond %10, Setrms %5 ile %15 oranında indirim sağlarken, Altınyıldız Classics için oran belirtilmedi.





Eğitim ve Kültür: American Life Language Institute %60, Doku AES %50, Ankara Üniversitesi TÖMER %40, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Çocuk kitapları kategorisinde %40 indirim uygulanıyor.





Sağlık (Hastaneler ve Poliklinikler): Dünyagöz %50, Bilgi Hastanesi %10 - %50, Elos Klinik %20 - %30, Medipol Ankara %25 - %30, Ankara Uluslararası Hastanesi %15 - %25, Doğal Hayat Polikliniği %5 - %25, Medicana %20, Özel 19 Mayıs Hastanesi %20, Lösante %15 - %20 indirim sunarken; Ankasu Göz Hastalıkları Merkezi için oran belirtilmedi.





Sağlık (Diş ve İşitme): Megadentist %20 - %60, Best Candent %20 - %50, Gatases İşitme Cihazları Merkezi ve Sante İşitme Cihazları %35 - %50, Modent %40, Zeynep Yıldırım %30, DentaCenter %15 - %40 ve Novaart %10 oranında indirim sağlıyor.





Sigorta ve Sosyal Yaşam: Şehir Sigorta %15 - %25, Zerzevan ise %20 oranında indirim imkanı sunuyor.