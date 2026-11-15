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MEB'den öğretmenlere özel dev indirim listesi yenilendi: İşte güncel firma ve kampanya listesi

22:32, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ülkenin geleceğini inşa eden öğretmenler ve bakanlık personeli için özel olarak hazırlanan Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası'nı güncelledi. Alışverişten sağlığa, ulaşımdan teknolojiye kadar geniş bir sektör yelpazesini kapsayan bu girişimle, eğitim neferlerinin günlük yaşamlarını destekleyecek çeşitli alanlarda avantajlar sunuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası” kapsamında öğretmenlere sunulan indirimler güncellendi. Alışverişten sağlığa, ulaşımdan eğitime kadar onlarca firmanın yer aldığı listede indirim oranları %5 ile %60 arasında değişiyor.

MEB'in Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası yenilendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere sağlanan indirim imkanlarını kapsayan “Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası” listesi yeniden güncellendi. Türkiye genelinde görev yapan öğretmenlerin faydalanabileceği kampanyada, ulaşımdan giyime, sağlıktan eğitime kadar geniş bir sektör yelpazesinde indirimler uygulanmaya başladı.


Olayın detaylarına göre, güncellenen kampanya listesinde yer alan indirim oranları %5 ile %60 arasında değişiklik gösteriyor. Öğretmenlerin günlük yaşamlarını ve ihtiyaçlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bu kapsamlı listedeki başlıca sektörler ve oranlar şu şekilde sıralandı:

Öğretmenevleri, Ulaşım ve İletişim: Öğretmenevlerinde %50 indirim uygulanırken, Turkish Airlines ile uçuşlarda %20, PTT Kargo gönderilerinde %25, TCDD tren seferlerinde %15 ve Yolcu360 araç kiralama hizmetlerinde %15 indirim sağlanıyor. Türk Telekom MEB çalışanlarına özel tarifeler sunarken, Digiturk indirim oranları listede yer almadı.


Giyim ve Alışveriş: NetWork ve Divarese mağazalarında %10 ile %60 arasında, Hatemoğlu'nda %35, Damat Tween ile D’S Damat markalarında %10 ile %30 arasında, Arçelik ve Beko beyaz eşyalarda %10 ile %25 arasında indirim sunuluyor. Ayrıca Koçak Optik & Lens %30, Kiğılı, Gallery Crystal, Seray, Zen Diamond %10, Setrms %5 ile %15 oranında indirim sağlarken, Altınyıldız Classics için oran belirtilmedi.


Eğitim ve Kültür: American Life Language Institute %60, Doku AES %50, Ankara Üniversitesi TÖMER %40, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Çocuk kitapları kategorisinde %40 indirim uygulanıyor.


Sağlık (Hastaneler ve Poliklinikler): Dünyagöz %50, Bilgi Hastanesi %10 - %50, Elos Klinik %20 - %30, Medipol Ankara %25 - %30, Ankara Uluslararası Hastanesi %15 - %25, Doğal Hayat Polikliniği %5 - %25, Medicana %20, Özel 19 Mayıs Hastanesi %20, Lösante %15 - %20 indirim sunarken; Ankasu Göz Hastalıkları Merkezi için oran belirtilmedi.


Sağlık (Diş ve İşitme): Megadentist %20 - %60, Best Candent %20 - %50, Gatases İşitme Cihazları Merkezi ve Sante İşitme Cihazları %35 - %50, Modent %40, Zeynep Yıldırım %30, DentaCenter %15 - %40 ve Novaart %10 oranında indirim sağlıyor.


Sigorta ve Sosyal Yaşam: Şehir Sigorta %15 - %25, Zerzevan ise %20 oranında indirim imkanı sunuyor.

Güncellenen bu liste ile MEB çalışanlarının anlaşmalı kurumlardan indirimli olarak yararlanmaya devam edebileceği bildirildi.

Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası nedir?


Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmî okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile idari personele yönelik yürütülen bir sosyal destek projesidir.


Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

Eğitim çalışanları sunulan güncel fırsatlardan şu adımları izleyerek faydalanabilirler:


ÖğretmenİZ Platformu: Kampanya detaylarına ve indirim kodlarına MEB ÖğretmenİZ resmî web sitesi üzerinden erişilebilir.


Mobil Uygulama: En güncel avantajlardan anında haberdar olmak ve indirim kodlarını saniyeler içinde almak için ÖğretmenİZ mobil uygulaması akıllı telefonlara indirilebilir.


EĞİTİM NEFERLERİNE MİNNET KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar :eğitim neferlerine minnet kampanyasımebmilli eğitim bakanlığıöğretmen indirimleri
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MEB'den öğretmenlere özel dev indirim listesi yenilendi: İşte güncel firma ve kampanya listesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası” kapsamında öğretmenlere sunulan indirimler güncellendi. Alışverişten sağlığa, ulaşımdan eğitime kadar onlarca firmanın yer aldığı listede indirim oranları %5 ile %60 arasında değişiyor.

MEB'in Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası yenilendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere sağlanan indirim imkanlarını kapsayan “Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası” listesi yeniden güncellendi. Türkiye genelinde görev yapan öğretmenlerin faydalanabileceği kampanyada, ulaşımdan giyime, sağlıktan eğitime kadar geniş bir sektör yelpazesinde indirimler uygulanmaya başladı.


Olayın detaylarına göre, güncellenen kampanya listesinde yer alan indirim oranları %5 ile %60 arasında değişiklik gösteriyor. Öğretmenlerin günlük yaşamlarını ve ihtiyaçlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bu kapsamlı listedeki başlıca sektörler ve oranlar şu şekilde sıralandı:

Öğretmenevleri, Ulaşım ve İletişim: Öğretmenevlerinde %50 indirim uygulanırken, Turkish Airlines ile uçuşlarda %20, PTT Kargo gönderilerinde %25, TCDD tren seferlerinde %15 ve Yolcu360 araç kiralama hizmetlerinde %15 indirim sağlanıyor. Türk Telekom MEB çalışanlarına özel tarifeler sunarken, Digiturk indirim oranları listede yer almadı.


Giyim ve Alışveriş: NetWork ve Divarese mağazalarında %10 ile %60 arasında, Hatemoğlu'nda %35, Damat Tween ile D’S Damat markalarında %10 ile %30 arasında, Arçelik ve Beko beyaz eşyalarda %10 ile %25 arasında indirim sunuluyor. Ayrıca Koçak Optik & Lens %30, Kiğılı, Gallery Crystal, Seray, Zen Diamond %10, Setrms %5 ile %15 oranında indirim sağlarken, Altınyıldız Classics için oran belirtilmedi.


Eğitim ve Kültür: American Life Language Institute %60, Doku AES %50, Ankara Üniversitesi TÖMER %40, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Çocuk kitapları kategorisinde %40 indirim uygulanıyor.


Sağlık (Hastaneler ve Poliklinikler): Dünyagöz %50, Bilgi Hastanesi %10 - %50, Elos Klinik %20 - %30, Medipol Ankara %25 - %30, Ankara Uluslararası Hastanesi %15 - %25, Doğal Hayat Polikliniği %5 - %25, Medicana %20, Özel 19 Mayıs Hastanesi %20, Lösante %15 - %20 indirim sunarken; Ankasu Göz Hastalıkları Merkezi için oran belirtilmedi.


Sağlık (Diş ve İşitme): Megadentist %20 - %60, Best Candent %20 - %50, Gatases İşitme Cihazları Merkezi ve Sante İşitme Cihazları %35 - %50, Modent %40, Zeynep Yıldırım %30, DentaCenter %15 - %40 ve Novaart %10 oranında indirim sağlıyor.


Sigorta ve Sosyal Yaşam: Şehir Sigorta %15 - %25, Zerzevan ise %20 oranında indirim imkanı sunuyor.

Güncellenen bu liste ile MEB çalışanlarının anlaşmalı kurumlardan indirimli olarak yararlanmaya devam edebileceği bildirildi.

Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası nedir?


Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmî okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile idari personele yönelik yürütülen bir sosyal destek projesidir.


Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

Eğitim çalışanları sunulan güncel fırsatlardan şu adımları izleyerek faydalanabilirler:


ÖğretmenİZ Platformu: Kampanya detaylarına ve indirim kodlarına MEB ÖğretmenİZ resmî web sitesi üzerinden erişilebilir.


Mobil Uygulama: En güncel avantajlardan anında haberdar olmak ve indirim kodlarını saniyeler içinde almak için ÖğretmenİZ mobil uygulaması akıllı telefonlara indirilebilir.


EĞİTİM NEFERLERİNE MİNNET KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ

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