Asgari ücret ne kadar olacak 2027? Yüzde 28, 30 ve 33 zam ile yeni maaşlar kaç lira olacak? Asgari ücret zammı hesaplama

Yüzde 33,7 senaryosunda vergi istisnası hesabı





Yayında, 2027 bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynağın önceki yıla göre yüzde 33,7 artırılmasının ücret zammına ilişkin bir işaret olup olmadığı da ele alındı.





Kaya, yüzde 33,7’lik zam tahmininin vergi istisnasına ilişkin düzenlemelere dayandığını ifade etti. Bu çerçevede yüzde 33,7 veya yüzde 34 civarında bir artış ihtimalinin de öngörüldüğünü belirtti.