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Asgari ücret ne kadar olacak 2027? Yüzde 28, 30 ve 33 zam ile yeni maaşlar kaç lira olacak? Asgari ücret zammı hesaplama

23:42, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 23:47, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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2027 asgari ücret zammı için hangi senaryo daha güçlü? Milyonlarca çalışanın merak ettiği bu soruda rakamlar netleşiyor. Aralık ayında başlaması beklenen görüşmeler öncesinde üç farklı artış ihtimalini değerlendiren Dr. Elif Kaya, enflasyon beklentileri ve bütçedeki vergi istisnası düzenlemesinin zam hesaplarına nasıl yansıdığını anlattı.

2027 asgari ücret için yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 zam senaryolarını değerlendiren Dr. Elif Kaya, olası tutarları açıkladı. Kaya, yüzde 30 ve yüzde 33,7 artış ihtimallerini öne çıkarırken enflasyon tahminleri ile bütçe yükünün belirleyici olacağına işaret etti.


2027 asgari ücret tutarına ilişkin görüşmelerin aralık ayında başlaması beklenirken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Kaya, CNN Türk yayınında üç farklı zam hesabını değerlendirdi. Kaya’nın paylaştığı senaryolarda ücret 36 bin 49 TL ile 37 bin 537 TL arasında değişiyor; bu rakamlar kesinleşmiş bir kararı değil, olası artışlara ilişkin hesaplamaları yansıtıyor.


Üç zam oranı, üç farklı tutar


Kaya, yüzde 28,4 artış senaryosunun yıl sonu enflasyon beklentisine dayandığını belirtti. Değerlendirmesinde yer verdiği oranlar ve bu oranlara karşılık gelen tutarlar şöyle:


Yüzde 28,4 zam: 36 bin 49 TL.


Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL.


Yüzde 33,7 zam: 37 bin 537 TL.


Yüzde 28,4 artış ihtimalini daha düşük gören Kaya, yüzde 30’luk senaryonun enflasyonun bu seviyelerde gerçekleşeceği beklentisiyle gündeme geldiğini söyledi.


Yüzde 33,7 senaryosunda vergi istisnası hesabı


Yayında, 2027 bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynağın önceki yıla göre yüzde 33,7 artırılmasının ücret zammına ilişkin bir işaret olup olmadığı da ele alındı.


Kaya, yüzde 33,7’lik zam tahmininin vergi istisnasına ilişkin düzenlemelere dayandığını ifade etti. Bu çerçevede yüzde 33,7 veya yüzde 34 civarında bir artış ihtimalinin de öngörüldüğünü belirtti.

Enflasyon tahminleri beklentileri etkileyebilir


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni enflasyon raporu, ücret artışına ilişkin beklentiler açısından takip ediliyor. TCMB’nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28, Orta Vadeli Program’daki beklenti ise yüzde 28,4 olarak aktarılıyor.


Kaya, yeni raporun açıklanmasıyla değerlendirmelerin daha net yapılabileceğini söyledi. Yüzde 30 ile yüzde 33,7 arasındaki artış senaryolarında bütçe yükünün ve yıl sonu enflasyon tahminlerinin etkili olacağına dikkat çekti.


Asgari ücret görüşmeleri aralıkta bekleniyor


İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin asgari ücret görüşmeleri için aralık ayında bir araya gelmesi bekleniyor. Yeni tutarın üçüncü veya dördüncü toplantının ardından açıklanacağı öngörülüyor.


Başlıklar :2027 asgari ücretasgari ücret zammıenflasyon
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Asgari ücret ne kadar olacak 2027? Yüzde 28, 30 ve 33 zam ile yeni maaşlar kaç lira olacak? Asgari ücret zammı hesaplama

2027 asgari ücret için yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 zam senaryolarını değerlendiren Dr. Elif Kaya, olası tutarları açıkladı. Kaya, yüzde 30 ve yüzde 33,7 artış ihtimallerini öne çıkarırken enflasyon tahminleri ile bütçe yükünün belirleyici olacağına işaret etti.


2027 asgari ücret tutarına ilişkin görüşmelerin aralık ayında başlaması beklenirken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Kaya, CNN Türk yayınında üç farklı zam hesabını değerlendirdi. Kaya’nın paylaştığı senaryolarda ücret 36 bin 49 TL ile 37 bin 537 TL arasında değişiyor; bu rakamlar kesinleşmiş bir kararı değil, olası artışlara ilişkin hesaplamaları yansıtıyor.


Üç zam oranı, üç farklı tutar


Kaya, yüzde 28,4 artış senaryosunun yıl sonu enflasyon beklentisine dayandığını belirtti. Değerlendirmesinde yer verdiği oranlar ve bu oranlara karşılık gelen tutarlar şöyle:


Yüzde 28,4 zam: 36 bin 49 TL.


Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL.


Yüzde 33,7 zam: 37 bin 537 TL.


Yüzde 28,4 artış ihtimalini daha düşük gören Kaya, yüzde 30’luk senaryonun enflasyonun bu seviyelerde gerçekleşeceği beklentisiyle gündeme geldiğini söyledi.


Yüzde 33,7 senaryosunda vergi istisnası hesabı


Yayında, 2027 bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynağın önceki yıla göre yüzde 33,7 artırılmasının ücret zammına ilişkin bir işaret olup olmadığı da ele alındı.


Kaya, yüzde 33,7’lik zam tahmininin vergi istisnasına ilişkin düzenlemelere dayandığını ifade etti. Bu çerçevede yüzde 33,7 veya yüzde 34 civarında bir artış ihtimalinin de öngörüldüğünü belirtti.

Enflasyon tahminleri beklentileri etkileyebilir


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni enflasyon raporu, ücret artışına ilişkin beklentiler açısından takip ediliyor. TCMB’nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28, Orta Vadeli Program’daki beklenti ise yüzde 28,4 olarak aktarılıyor.


Kaya, yeni raporun açıklanmasıyla değerlendirmelerin daha net yapılabileceğini söyledi. Yüzde 30 ile yüzde 33,7 arasındaki artış senaryolarında bütçe yükünün ve yıl sonu enflasyon tahminlerinin etkili olacağına dikkat çekti.


Asgari ücret görüşmeleri aralıkta bekleniyor


İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin asgari ücret görüşmeleri için aralık ayında bir araya gelmesi bekleniyor. Yeni tutarın üçüncü veya dördüncü toplantının ardından açıklanacağı öngörülüyor.


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