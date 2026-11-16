16/11/2026, Pazartesi09:59
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
28

Bildirimler

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın nakit serveti ilk kez ortaya çıktı16 Kasım 2026 09:45 PazartesiSON DAKİKA
Her bayram eski oturduğu mahalleye gidip bakın ne dağıtırdı?16 Kasım 2026 09:26 PazartesiSON DAKİKA
ABD’yi İran ile savaşa sürükleyen İsrail, Ortadoğu’da hiç beklemediği bir denklemle karşı karşıya kaldı16 Kasım 2026 09:00 PazartesiSON DAKİKA
Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı dizi için veda vakti geldi.16 Kasım 2026 08:27 PazartesiSON DAKİKA
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı 16 Kasım 2026 07:35 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
A Milli Takımımız, Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitler

Sağlık Bakanlığı KPSS atama puanları: Sağlık Bakanlığı en son alımında branşların kapattığı taban puanlar

09:39, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:46, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Sağlık Bakanlığının 38 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartları adayların gündeminde. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, ilk ve acil yardım, röntgen, laboratuvar, tıbbi sekreter ve sağlık memuru gibi kadrolar için yayımlanması beklenen KPSS tercih kılavuzu öncesinde, önceki alımda oluşan taban puanlar da merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığının son personel alımında atama yapılan kadrolar ve branşlara göre en düşük KPSS yerleştirme puanları.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki hastaneler ile sağlık kuruluşlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek 38 bin hekim dışı sözleşmeli personel alımı için geri sayım devam ediyor. Hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu ve ön lisans sağlık teknikerliği gibi onlarca farklı branşta yapılacak atama öncesinde binlerce aday, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzuna kilitlendi. Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak Sağlık Bakanı Memişoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri kadro dağılımı nasıl olacak, en son alımda branşlar kaç KPSS puanıyla kapattı? İşte detaylar.

Başlıklar :Sağlık BakanlığıSağlık Bakanlığı KPSS atama puanlarıKPSS atama puanı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sağlık Bakanlığı KPSS atama puanları: Sağlık Bakanlığı en son alımında branşların kapattığı taban puanlar

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki hastaneler ile sağlık kuruluşlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek 38 bin hekim dışı sözleşmeli personel alımı için geri sayım devam ediyor. Hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu ve ön lisans sağlık teknikerliği gibi onlarca farklı branşta yapılacak atama öncesinde binlerce aday, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzuna kilitlendi. Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak Sağlık Bakanı Memişoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri kadro dağılımı nasıl olacak, en son alımda branşlar kaç KPSS puanıyla kapattı? İşte detaylar.

KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarının Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Kadro ve Taban Puanları İçin Tıklayın

1/27
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet