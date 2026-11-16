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Meteoroloji"den kritik uyarı geldi: 16 Kasım 2026 bugün hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağışı var mı?

08:58, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:58, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun bazı illeri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul'da gece saatlerinde sağanak, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar beklenirken, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji 16 Kasım hava durumu tahmini raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoüusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak; Van’ın doğusu ile Hakkari kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya ve İstanbul, Çanakkale ile Kocaleli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu 

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.


İç Anadolu Bölgesi hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bmlgenin güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı.

Başlıklar :hava durumuMeteorolojiMersinAdanaKonyaBursaAntalyaBalıkesirİstanbul
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Meteoroloji"den kritik uyarı geldi: 16 Kasım 2026 bugün hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağışı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoüusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak; Van’ın doğusu ile Hakkari kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya ve İstanbul, Çanakkale ile Kocaleli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu 

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.


İç Anadolu Bölgesi hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bmlgenin güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı.

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