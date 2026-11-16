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Kademeli emeklilik son durum: Kademeli emeklilik çıkacak mı şartları neler kimleri kapsayacak emeklilik tablosu nasıl?

09:19, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:24, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, sigorta girişi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olan ve bir günle dahi 17 yıl daha geç emekli olma durumuyla karşı karşıya kalan milyonlarca çalışan için kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Mevcut sistemde 4A (SSK) kapsamında 1999 sonrası sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7.000 prim günü şartı aranırken; çalışanların en çok merak ettiği "Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, son durum ne, kademeli emeklilik çıkacak mı ve ne zaman yürürlüğe girecek, 2000 sonrası sigortalılara erken emeklilik tablosu nasıl olacak?" sorularının yanıtları ve öne çıkan detaylar şu şekildedir:

Kademeli emeklilikle ilgili gelişmeler, 1999 sonrası sigorta girişi nedeniyle EYT kapsamı dışında kalan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emeklilik şartlarında yeni bir düzenleme bekleyen çalışanlar, “Kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, 2000 sonrası sigortalılara emeklilik hakkı tanınacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Düzenlemenin çıkıp çıkmayacağı, olası yaş ve prim şartları, kimleri kapsayacağı ve emeklilik tablosunun nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Kademeli Emeklilik Son Durum: Meclis'ten Geçti Mi, Çıkacak Mı?

Sosyal güvenlik sisteminde kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmiş veya yasalaşmış henüz bir kanun bulunmamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan değerlendirmelerde, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesinin korunmasının öncelikli olduğu vurgulanarak şu aşamada bakanlık gündeminde kademeli emekliliğe yönelik resmi bir çalışma yer almadığı ifade edilmektedir. Ancak muhalefet partileri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifleri ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri kamuoyu gündeminde sıcaklığını korumaktadır.

Kademeli Emeklilik Kimleri Kapsayacak?

Olası bir düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, EYT sınırının hemen dışında kalan 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) olarak çalışmaya başlayan vatandaşları kapsaması beklenmektedir.

Kademeli Emeklilik Tablosu Ve Şartları Neler?

Henüz resmiyet kazanmamış olmakla birlikte uzmanların ve sendikaların gündeme getirdiği taslak kademeli emeklilik modellerinde, sigorta başlangıç yılına göre yaş ve prim gününün kademeli olarak artırılması öngörülmektedir. EMADDER, kademeli emeklilik tablosunu açıklamıştı. Buna göre;

1999 Sonrası - 2000 Girişliler: Kadınlarda 43 yaş, erkeklerde 45 yaş ve 6.400 prim günü,

2001 - 2004 Arası Girişliler: Kadınlarda 44-47 yaş, erkeklerde 46-49 yaş ve 6.475 - 6.700 prim prim günü,

2005 - 2008 Arası Girişliler: Kadınlarda 48-50 yaş, erkeklerde 50-53 yaş ve 6.775 - 7.000 prim günü aralığında kademeli geçiş formülleri tartışılmaktadır.


1999-2008 sigorta girişi olanlar için mevcut emeklilik şartları nedir?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4A (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için mevcut sistemde temel emeklilik şartları şöyle:

- Kadınlar: 58 yaş ve 7.000 prim günü.

- Erkekler: 60 yaş ve 7.000 prim günü.


Alternatif olarak 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü şartıyla da emeklilik imkânı bulunuyor. Ancak bu seçenekte de kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranıyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanların emeklilik koşulları ise sigorta statüsüne ve ilgili mevzuata göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kişisel emeklilik hesabında yalnızca ilk işe giriş tarihinin değil, hizmet dökümünün de dikkate alınması gerekiyor.

Başlıklar :Kademeli emeklilikKademeli emeklilik son durumKademeli emeklilik tablosu
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Kademeli emeklilik son durum: Kademeli emeklilik çıkacak mı şartları neler kimleri kapsayacak emeklilik tablosu nasıl?

Kademeli emeklilikle ilgili gelişmeler, 1999 sonrası sigorta girişi nedeniyle EYT kapsamı dışında kalan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emeklilik şartlarında yeni bir düzenleme bekleyen çalışanlar, “Kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, 2000 sonrası sigortalılara emeklilik hakkı tanınacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Düzenlemenin çıkıp çıkmayacağı, olası yaş ve prim şartları, kimleri kapsayacağı ve emeklilik tablosunun nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Kademeli Emeklilik Son Durum: Meclis'ten Geçti Mi, Çıkacak Mı?

Sosyal güvenlik sisteminde kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmiş veya yasalaşmış henüz bir kanun bulunmamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan değerlendirmelerde, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesinin korunmasının öncelikli olduğu vurgulanarak şu aşamada bakanlık gündeminde kademeli emekliliğe yönelik resmi bir çalışma yer almadığı ifade edilmektedir. Ancak muhalefet partileri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifleri ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri kamuoyu gündeminde sıcaklığını korumaktadır.

Kademeli Emeklilik Kimleri Kapsayacak?

Olası bir düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, EYT sınırının hemen dışında kalan 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) olarak çalışmaya başlayan vatandaşları kapsaması beklenmektedir.

Kademeli Emeklilik Tablosu Ve Şartları Neler?

Henüz resmiyet kazanmamış olmakla birlikte uzmanların ve sendikaların gündeme getirdiği taslak kademeli emeklilik modellerinde, sigorta başlangıç yılına göre yaş ve prim gününün kademeli olarak artırılması öngörülmektedir. EMADDER, kademeli emeklilik tablosunu açıklamıştı. Buna göre;

1999 Sonrası - 2000 Girişliler: Kadınlarda 43 yaş, erkeklerde 45 yaş ve 6.400 prim günü,

2001 - 2004 Arası Girişliler: Kadınlarda 44-47 yaş, erkeklerde 46-49 yaş ve 6.475 - 6.700 prim prim günü,

2005 - 2008 Arası Girişliler: Kadınlarda 48-50 yaş, erkeklerde 50-53 yaş ve 6.775 - 7.000 prim günü aralığında kademeli geçiş formülleri tartışılmaktadır.


1999-2008 sigorta girişi olanlar için mevcut emeklilik şartları nedir?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4A (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için mevcut sistemde temel emeklilik şartları şöyle:

- Kadınlar: 58 yaş ve 7.000 prim günü.

- Erkekler: 60 yaş ve 7.000 prim günü.


Alternatif olarak 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü şartıyla da emeklilik imkânı bulunuyor. Ancak bu seçenekte de kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranıyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanların emeklilik koşulları ise sigorta statüsüne ve ilgili mevzuata göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kişisel emeklilik hesabında yalnızca ilk işe giriş tarihinin değil, hizmet dökümünün de dikkate alınması gerekiyor.

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