Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün başlıyor? 2026-2027 üç aylar takvimi

On bir ayın sultanı, rahmet, mağfiret ve dayanışma ayı Ramazan için geri sayım başladı. Ramazan ayını karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, 2027’de ilk sahura hangi gece kalkılacağını ve ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle Ramazan ayının başlangıç tarihi de belli oldu. Buna göre; Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Peki üç aylar ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı ne zaman, bayram hangi güne denk geliyor?