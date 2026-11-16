TOKİ Balıkesir Ayvalık sosyal konut hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul 1.071 sosyal konut kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları kazananlar isim istesi belli oldu mu?
TOKİ İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut projesinde başvurularını tamamlayan vatandaşların kura tarihi ve sonuçlara ilişkin bekleyişi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul’un 12 ilçesinde hayata geçirilecek 1.071 kiralık sosyal konut için başvurular tamamlandı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy’ü kapsayan projede gözler noter huzurunda gerçekleştirilecek kuraya çevrilirken, Bakan Murat Kurum, kiralık sosyal konutların kura takvimini duyurdu. Peki TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İşte detaylar.
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