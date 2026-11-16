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KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2026: KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

10:19, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınava katılan lise mezunu adaylar, kamu personeli olma hedefiyle girdikleri sınavın puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor. Sınavın tamamlanmasının ardından en çok araştırılan konuların başında sonuçların açıklanacağı tarih geliyor. ÖSYM, yayımladığı sınav takviminde KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ilan edileceği günü duyurdu. Adaylar, sonuçların erişime açılmasıyla birlikte T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak puan bilgilerine ulaşabilecek. Peki, KPSS lise sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? Adaylar sonuçlarını nereden ve nasıl sorgulayacak? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi ve ÖSYM sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...

KPSS Ortaöğretim sonuçları için bekleyiş sürerken adayların gözü ÖSYM'nin ilan ettiği sonuç takvimine çevrildi. Lise mezunu adayların katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından puanlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan sınavın değerlendirme süreci yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte merak edilen tarih ve sorgulama ekranı...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilen kılavuza göre 19 Kasım'da ilan edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden giriş yapılarak ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS e-Devlet uzantısıyla giriş yapılıp AİS Sınav Sonuçları bölümünden sorgulanabilir.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA ERKANI İÇİN TIKLAYIN

Başlıklar :kpsskpss ortaöğretimKPSS ortaöğretim sonuçları
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KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2026: KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS Ortaöğretim sonuçları için bekleyiş sürerken adayların gözü ÖSYM'nin ilan ettiği sonuç takvimine çevrildi. Lise mezunu adayların katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından puanlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan sınavın değerlendirme süreci yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte merak edilen tarih ve sorgulama ekranı...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilen kılavuza göre 19 Kasım'da ilan edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden giriş yapılarak ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS e-Devlet uzantısıyla giriş yapılıp AİS Sınav Sonuçları bölümünden sorgulanabilir.

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