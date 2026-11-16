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İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

11:24, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:24, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik Genç Üniversiteli eğitim desteğinde başvurular, 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte binlerce öğrenci, değerlendirme sonuçlarının duyurulacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2026-2027 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuru sonuçları gencuniversiteli.ibb.istanbul sorgulama ekranı.

Üniversite öğrencileri tarafından 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihlerinde alınan başvuruların ardından gözler İBB burs sonucu sorgulama ekranına çevrildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2026 2027 öğretim yılı İBB burs sonuçları Genç Üniversiteli internet adresinden öğrenilecek. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuruları 23 Ekim 2026 tarihinde sona erdi. 2026 2027 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 2025 yılı burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri Ocak ayında açıklanmıştı.


Bir önceki eğitim döneminde başvurular 21 Kasım tarihinde sona ermiş, incelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Sürecin benzer şekilde ilerlemesi durumunda, İBB burs sonuçlarının aralık ayının ortasında adayların erişimine açılması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Başvuru yapan öğrenciler, gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine giriş yaparak sonuç sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. Ayrıca sonuçların İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden takip edilmesi ve bilgi almak isteyen öğrencilerin ALO 153 Çözüm Merkezi'ne başvurması da mümkün olacak.


İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İBB BURSU NE KADAR?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı desteğiyle, öğrencilere 20.000 TL ödeme yapılacaktır. Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.

İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında verdiği banka hesaplarına yatırılmaktadır. Bursun yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ilgili bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılık ile sorgulama işlemi yapabilirler.

Başlıklar :İBBİBB burs başvurusuGenç Üniversiteli Desteği
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İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Üniversite öğrencileri tarafından 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihlerinde alınan başvuruların ardından gözler İBB burs sonucu sorgulama ekranına çevrildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2026 2027 öğretim yılı İBB burs sonuçları Genç Üniversiteli internet adresinden öğrenilecek. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuruları 23 Ekim 2026 tarihinde sona erdi. 2026 2027 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 2025 yılı burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri Ocak ayında açıklanmıştı.


Bir önceki eğitim döneminde başvurular 21 Kasım tarihinde sona ermiş, incelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Sürecin benzer şekilde ilerlemesi durumunda, İBB burs sonuçlarının aralık ayının ortasında adayların erişimine açılması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Başvuru yapan öğrenciler, gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine giriş yaparak sonuç sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. Ayrıca sonuçların İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden takip edilmesi ve bilgi almak isteyen öğrencilerin ALO 153 Çözüm Merkezi'ne başvurması da mümkün olacak.


İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İBB BURSU NE KADAR?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı desteğiyle, öğrencilere 20.000 TL ödeme yapılacaktır. Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.

İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında verdiği banka hesaplarına yatırılmaktadır. Bursun yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ilgili bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılık ile sorgulama işlemi yapabilirler.

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