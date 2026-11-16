KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2026: KYK 8.000 TL ilk burs ödemesi ne zaman, ne kadar yatacak?

KYK burs ve kredi ücretleri açıklandı mı, miktar arttı mı? 2026-2027 KYK bursu ne kadar, ilk ödeme ne zaman yapılacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim döneminde destek almaya hak kazanan öğrenciler için yeni bir süreç başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 Kasım'da duyurulan sonuçların ardından burs veya kredi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, şimdi ilk ödemelerin hangi tarihte hesaplarına yatırılacağını araştırıyor. Eğitim hayatını sürdüren milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği ödeme takvimi, özellikle dönem başında ortaya çıkan barınma, ulaşım, beslenme ve eğitim giderleri açısından önem taşıyor. Sonuç ekranından hak sahipliğini kontrol eden öğrenciler, bir yandan ödeme tarihine ilişkin açıklamaları takip ederken diğer yandan 2026-2027 döneminde geçerli olacak burs ve öğrenim kredisi tutarlarını merak ediyor. İlk ödemenin hangi tarihte yapılacağı ve öğrencilerin hesaplarına ne kadar para yatırılacağına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak, ilk ödeme hangi ay hesaplara geçecek ve 2026-2027 eğitim döneminde burs miktarı ne kadar olacak?