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KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2026: KYK 8.000 TL ilk burs ödemesi ne zaman, ne kadar yatacak?

14:40, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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KYK burs ve kredi ödemeleri için beklenen dönem başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler, ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Yeni hak kazanan öğrencilerin burs ödemeleri ekim ayından itibaren geriye dönük olarak yapılacağı için ilk ödeme döneminde iki aylık tutarın birlikte yatırılması bekleniyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayan ödemelerde T.C. kimlik numarasının son hanesi belirleyici oluyor. Her ayın 6'sı ile 10'u arasında tamamlanan ödeme takvimi, öğrencilerin hesaplarını takip etmesini sağlıyor. Öte yandan 2026-2027 döneminde uygulanacak yeni burs ve kredi tutarlarının aralık ayında açıklanması bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri 2026 yılında hangi gün yatacak? Öğrenciler ilk ödemelerini ne zaman alacak? İşte ödeme takvimi...

Üniversite öğrencilerinin gündeminde KYK burs ve kredi ödeme tarihleri bulunuyor. İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, hesaplarına yatırılacak ilk ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Geriye dönük ödeme uygulaması kapsamında ekim ayından itibaren hak kazanılan burs ve kredilerin toplu şekilde yatırılması planlanıyor. Bu nedenle öğrencilerin ilk ödeme döneminde birden fazla aylık tutarı birlikte alması bekleniyor. Ödemeler, her ay olduğu gibi T.C. kimlik numarasının son rakamına göre farklı günlerde gerçekleştiriliyor ve ayın 6'sı ile 10'u arasında tamamlanıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin burs tutarları ise aralık ayında netleşecek. Peki, KYK bursları ne zaman hesaplara geçecek? Ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri hangi tutar üzerinden yapılacak? İşte öğrencilerin merak ettiği detaylar...

2026-2027 KYK İLK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için henüz kesin bir toplu ödeme günü açıklamadı.

6 Kasım 2026 tarihinde başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ve 11 Kasım 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemlerinin sona ermesinin ardından ödeme hazırlıkları başladı. Geçmiş dönemlerdeki uygulamalara bakıldığında (örneğin 2025-2026 döneminde ödemeler 18 Kasım'da başlamıştı) ilk ödemelerin kasım ayının ikinci yarısında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Kesin tarih, GSB'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak duyuru ile netleşecek.

Başlıklar :kykKYK bursKyk Burs Ödeme Tarihi
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KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2026: KYK 8.000 TL ilk burs ödemesi ne zaman, ne kadar yatacak?

Üniversite öğrencilerinin gündeminde KYK burs ve kredi ödeme tarihleri bulunuyor. İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, hesaplarına yatırılacak ilk ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Geriye dönük ödeme uygulaması kapsamında ekim ayından itibaren hak kazanılan burs ve kredilerin toplu şekilde yatırılması planlanıyor. Bu nedenle öğrencilerin ilk ödeme döneminde birden fazla aylık tutarı birlikte alması bekleniyor. Ödemeler, her ay olduğu gibi T.C. kimlik numarasının son rakamına göre farklı günlerde gerçekleştiriliyor ve ayın 6'sı ile 10'u arasında tamamlanıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin burs tutarları ise aralık ayında netleşecek. Peki, KYK bursları ne zaman hesaplara geçecek? Ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri hangi tutar üzerinden yapılacak? İşte öğrencilerin merak ettiği detaylar...

2026-2027 KYK İLK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için henüz kesin bir toplu ödeme günü açıklamadı.

6 Kasım 2026 tarihinde başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ve 11 Kasım 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemlerinin sona ermesinin ardından ödeme hazırlıkları başladı. Geçmiş dönemlerdeki uygulamalara bakıldığında (örneğin 2025-2026 döneminde ödemeler 18 Kasım'da başlamıştı) ilk ödemelerin kasım ayının ikinci yarısında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Kesin tarih, GSB'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak duyuru ile netleşecek.

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