Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 2026 Kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden sunulacak uzaktan eğitim içeriklerine katılarak tamamlayacak.
ÖBA Kasım semineri 2026 başladı mı?
Mesleki çalışmalar kapsamında hazırlanan eğitim içerikleri, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 08.00'de erişime açıldı ve 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar açık kalacaktır.
Belirtilen süre içerisinde eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacaktır.
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