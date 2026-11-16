Kafkas Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Ehliyetteki kodlar ne anlama geliyor? Sürücü belgesindeki 103.01, 103.02, 103.03, 103.04, 103.05 kod anlamı nedir?
Sürücü belgelerinin arka yüzünde yer alan 12. maddedeki kodlar, ehliyet sahipleri için hayati bir önem taşıyor. Sürücü adaylarının ehliyet alımı veya yenileme sürecinde sağlık kuruluşlarından aldıkları raporlar doğrultusunda ehliyetlere işlenen bu kısıtlama ve sağlık kodları; göz bozuklukları, işitme cihazı kullanımı, protez kullanımı, otomatik vites zorunluluğu gibi durumların yanı sıra belirli kronik hastalıkları da kapsıyor. İşte Ehliyetin arka tarafındaki kodlar ve o kodların anlamları.
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