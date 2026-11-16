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Ehliyetteki kodlar ne anlama geliyor? Sürücü belgesindeki 103.01, 103.02, 103.03, 103.04, 103.05 kod anlamı nedir?

13:29, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 13:29, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sürücü belgelerinin arka yüzünde yer alan 12. maddedeki kodlar, ehliyet sahipleri için hayati bir önem taşıyor. Sürücü adaylarının ehliyet alımı veya yenileme sürecinde sağlık kuruluşlarından aldıkları raporlar doğrultusunda ehliyetlere işlenen bu kısıtlama ve sağlık kodları; göz bozuklukları, işitme cihazı kullanımı, protez kullanımı, otomatik vites zorunluluğu gibi durumların yanı sıra belirli kronik hastalıkları da kapsıyor. İşte Ehliyetin arka tarafındaki kodlar ve o kodların anlamları.

Sürücü belgelerinde ehliyet sınıfı, düzenlenme tarihi ve geçerlilik süresinin yanı sıra sürücünün sağlık durumuna bağlı özel şartlar da bulunuyor. Ehliyetin arka yüzündeki 12. alanda yer alan kodlar, sağlık raporunun hangi aralıklarla yenilenmesi gerektiğini gösteriyor. Ehliyetinde özel sağlık kodu bulunan sürücülerin "Ehliyet arka yüzündeki 12. alan nedir, sağlık kodu olanlar ne zaman sağlık raporu yenilemeli, süresi dolan ehliyet raporu yenilenmezse ne olur, cezası var mı?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte Ehliyetin arka tarafındaki kodlar ve o kodların anlamları.

Sürücü belgesinin 12. alanında yer alan kodlar (örneğin 01.01, 102, 103.01 vb.), sürücünün araç kullanırken uyması gereken teknik şartları veya belirli aralıklarla (1 yıl, 2 yıl veya 5 yıl gibi) sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini belirtir. Bu kodlara sahip kişilerin belirlenen süre dolmadan sağlık raporlarını yeniletmeleri gerekmektedir.


Ehliyetin arkasındaki kodlar ne anlama geliyor?

Ehliyetin arka tarafındaki kodlar ve o kodların anlamları:

 103.01: Üç ayda bir sağlık kontrolü

 103.02: Altı ayda bir sağlık kontrolü


 103.03: Yılda bir sağlık kontrolü

 103.04: Üç yılda bir sağlık kontrolü

 103.05: Beş yılda bir sağlık kontrolü.

Sürücü belgesi sağlık raporlarının durumu nasıl sorgulanır?

Sürücüler, ehliyetlerinde bulunan kodların getirdiği yükümlülükleri ve sağlık raporlarının durumunu e-Devlet üzerinden takip edebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "e-imzalı sürücü raporları" yazılarak sorgulama yapılabiliyor.


Ehliyet sağlık raporu sorgulama e Devlet ekranı için tıklayın

Başlıklar :EhliyetEhliyet kodlarıSürücü belgesie Devlet
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Ehliyetteki kodlar ne anlama geliyor? Sürücü belgesindeki 103.01, 103.02, 103.03, 103.04, 103.05 kod anlamı nedir?

Sürücü belgelerinde ehliyet sınıfı, düzenlenme tarihi ve geçerlilik süresinin yanı sıra sürücünün sağlık durumuna bağlı özel şartlar da bulunuyor. Ehliyetin arka yüzündeki 12. alanda yer alan kodlar, sağlık raporunun hangi aralıklarla yenilenmesi gerektiğini gösteriyor. Ehliyetinde özel sağlık kodu bulunan sürücülerin "Ehliyet arka yüzündeki 12. alan nedir, sağlık kodu olanlar ne zaman sağlık raporu yenilemeli, süresi dolan ehliyet raporu yenilenmezse ne olur, cezası var mı?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte Ehliyetin arka tarafındaki kodlar ve o kodların anlamları.

Sürücü belgesinin 12. alanında yer alan kodlar (örneğin 01.01, 102, 103.01 vb.), sürücünün araç kullanırken uyması gereken teknik şartları veya belirli aralıklarla (1 yıl, 2 yıl veya 5 yıl gibi) sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini belirtir. Bu kodlara sahip kişilerin belirlenen süre dolmadan sağlık raporlarını yeniletmeleri gerekmektedir.


Ehliyetin arkasındaki kodlar ne anlama geliyor?

Ehliyetin arka tarafındaki kodlar ve o kodların anlamları:

 103.01: Üç ayda bir sağlık kontrolü

 103.02: Altı ayda bir sağlık kontrolü


 103.03: Yılda bir sağlık kontrolü

 103.04: Üç yılda bir sağlık kontrolü

 103.05: Beş yılda bir sağlık kontrolü.

Sürücü belgesi sağlık raporlarının durumu nasıl sorgulanır?

Sürücüler, ehliyetlerinde bulunan kodların getirdiği yükümlülükleri ve sağlık raporlarının durumunu e-Devlet üzerinden takip edebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "e-imzalı sürücü raporları" yazılarak sorgulama yapılabiliyor.


Ehliyet sağlık raporu sorgulama e Devlet ekranı için tıklayın

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