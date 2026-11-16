Ehliyetteki kodlar ne anlama geliyor? Sürücü belgesindeki 103.01, 103.02, 103.03, 103.04, 103.05 kod anlamı nedir?

Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 16 Kasım Pazartesi maç programı
UEFA Uluslar Ligi’nin 6. haftasında A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya 2-1 mağlup olurken İngiltere, deplasmanda İspanya’yı 3-2 yendi. Hırvatistan, sahasında Çekya’ya 2-1 yenildi. Belçika ise evinde İtalya’yı 4-1 mağlup ederek grup aşamasını 12 puanla tamamladı. Uluslar Ligi’nde heyecan, 16 Kasım Pazartesi günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam edecek. Hollanda, deplasmanda Almanya ile karşılaşırken Yunanistan, Sırbistan’ı; İsviçre ise İskoçya’yı ağırlayacak. İşte UEFA Uluslar Ligi’nde günün maç programı.
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